 Составит ли кубинская вакцина Abdala конкуренцию BioNTech/Pfizer? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 29.06.2021

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Мир

Составит ли кубинская вакцина Abdala конкуренцию BioNTech/Pfizer?

На Кубе разработали собственную вакцину против Covid-19 под названием Abdala. Власти страны утверждают, что ее эффективность составляет более 92%. Так ли это на самом деле?

Кубинская вакцина от коронавируса Abdala

Кубинская вакцина от коронавируса Abdala

Фармацевтическая компания Biocubafarma сертифицирует вакцину, разработанную на Кубе. Новый кубинский препарат против коронавируса Abdala получил свое название неслучайно. Так зовут героя поэмы известного кубинского поэта и писателя Хосе Марти: юный и храбрый Абдала отправляется на войну защищать свое отечество. В глазах многих кубинцев вакцина олицетворяет собой настоящую историю успеха: страна с 11-ти миллионным населением в очередной раз продемонстрировала всему миру, что у нее есть выдающиеся ученые, работе которых не помешала ни пандемия, ни 60-летняя экономическая блокада со стороны США. Но так ли это на самом деле и насколько эффективна эта вакцина? 

Abdala - белковая вакцина с высокой эффективностью

Abdala, разработанная в Центре генной инженерии и биотехнологии Кубы (CIGB), стала первой вакциной против Covid-19, созданной в Латинской Америке. Кубинские власти утверждают, что на третьей стадии клинических испытаний она показала эффективность в 92,28 процента. Если эти данные соответствуют действительности, то кубинский препарат будет играть в одной лиге с такими вакцинами, как BioNTech/Pfizerи Moderna.

Третья фаза клинических испытаний вакцины официально началась 3 месяца назад

Третья фаза клинических испытаний вакцины официально началась 3 месяца назад

При этом Abdala не является ни мРНК-вакциной (как, например, препараты BioNTech/Pfizer и Moderna), ни векторной вакциной (как, например, AstraZeneca, Johnson&Johnson и "Спутник V"). Кубинский препарат создан на основе инактивированного коронавируса и содержит крошечную частицу характерного спайк-белка (S-белка, "шипа" - Ред.), на которую реагирует иммунная система.

"Мы можем полагаться только на себя"

Кампания по вакцинации кубинского населения вакциной Abdala и вторым препаратом местного производства Soberana стартовала в середине мая - еще до завершения третьей фазы клинических испытаний.

Куба отказалась от вакцин из России или Китая, а также не участвует в программе COVAX, помогающей странам с низкими доходами получать вакцинные препараты.

Кампания по вакцинации началась в середине мая

Кампания по вакцинации препаратом Abdala началась в середине мая

"Мы знаем, что в итоге всегда должны будем полагаться только на себя, на свои собственные силы и возможности", - говорит один из разработчиков вакцины Abdala Херардо Энрике Гильен Ньето, намекая на американское эмбарго.

Более 2000 новых случаев заражения Covid-19 в день

Чтобы пройти полный курс вакцинации препаратом Abdala, нужно ввести три его дозы внутримышечно с интервалом в две недели. У кубинских властей амбициозные планы: уже к августу они надеются привить 70 процентов населения страны.

Кубинскому правительству действительно нельзя медлить, ведь заболеваемость в стране продолжает расти. Ежедневно на Кубе выявляют более 2000 новых случаев заражения Covid-19, а от последствий коронавирусной инфекции в целом скончалось около 1200 человек.

Херардо Ньето

Херардо Ньето

Херардо Энрике Гильен Ньето, однако, возлагает большие надежды на кампанию по вакцинации и отмечает, что, по сравнению со многими другими странами, в борьбе с вирусом у Кубы есть ключевое преимущество.

"Кубинская система здравоохранения пользуется беспрецедентным доверием населения. К примеру, у нас никогда не бывает проблем с поиском добровольцев для участия в клинических испытаниях, - рассказывает специалист и добавляет, что подавляющее большинство кубинцев хотят вакцинироваться. - Ни у кого не возникает мысль отказаться от прививки: все понимают, насколько важно ее сделать", - отмечает Гильен Ньето.

Ожидается, что в ближайшие две недели на Кубе официально одобрят экстренное применение вакцины Abdala. После этого Гавана сможет подать заявку в ВОЗ на одобрение препарата для международного использования. Заинтересованность в вакцине уже выразили Боливия, Ямайка, Венесуэла, Аргентина и Мексика.

Можно ли доверять кубинским властям?

Но действительно ли вакцина Abdala настолько эффективна, как утверждают кубинские власти? Эпидемиолог с 30-летним стажем Хосе Мойя считает, что официальным цифрам можно доверять. Мойя прежде работал в международной гуманитарной организации "Врачи без границ", а последние два года является представителем ПАОЗ (Панамериканской организации здравоохранения) на Кубе. 

Карлос Мойя

Карлос Мойя

"CIGB имеет 30-летний опыт в разработке вакцин. Я доверяю опубликованным результатам, это серьезные исследования", - отмечает эпидемиолог. Он подчеркивает, что 80 процентов всех вакцин на Кубе производятся на месте. Поэтому новость о высокой эффективности препарата Abdala не вызвала у Мойи особого удивления. 

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    Автор: Андрей Гурков


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