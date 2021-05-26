 Как блогерам в ЕС предлагали деньги за фейки о вакцине BioNTech/Pfizer | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 01.06.2021

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Германия

Как блогерам в ЕС предлагали деньги за фейки о вакцине BioNTech/Pfizer

Таинственное пиар-агентство пыталось организовать кампанию дезинформации против вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer. Следы предположительно ведут в Россию.

Ампулы с вакциной BioNTech/Pfizer

Ампулы с вакциной BioNTech/Pfizer

"Это странно". Такими словами начинается твит французского видеоблогера Лео Грассе. Ведущий популярного научного YouTube-канала Dirty Biology сообщил, что с ним связалось некое пиар-агентство и предложило за плату распространять фейковую информацию о вакцине BioNTech/Pfizer.

Агентство под названием Fazze, якобы находящееся в Лондоне, при этом выдвинуло блогеру два условия. Во-первых, Грассе должен был выдавать негативную информацию о вакцине за свое собственное мнение. "Скажите, что вы интересуетесь вакцинами и нашли эту информацию. (...) Поясните, что центральные СМИ игнорируют эту тему", - инструктировали блогера в мейле представители агентства.

Во-вторых, агентство указало, что оно является лишь посредником и отказалось называть имя заказчика. Лео Грассе, впрочем, не стал соглашаться на такое предложение и вместо этого опубликовал скриншоты электронных писем от Fazze в Twitter.

Информационная кампания против BioNTech/Pfizer

Как Грассе пояснил в одном из телеинтервью, он сразу решил, что не будет сотрудничать с сомнительным агентством. Во Франции, как и во многих других европейских странах, блогеры по закону обязаны соответствующим образом маркировать рекламу или спонсорский контент.

Однако прежде всего блогера смутила информация, которую он был бы обязан распространять. Представители агентства прислали ему таблицу с данными, происхождение которых невозможно проверить. В ней были приведены цифры, якобы свидетельствующие о более высоком уровне смертности среди привитых вакциной BioNTech/Pfizer, чем среди привитых вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Агентство Fazze пыталось завербовать и других блогеров

Вскоре выяснилось, что агентство Fazze связывалось и с другими блогерами и инфлюенсерами из Франции, Германии и даже Бразилии.

Мирко Дрочман

Мирко Дрочман

Аналогичное предложение, к примеру, получил немецкий блогер Мирко Дрочман (Mirko Drotschman) - ведущий одного из самых популярных научных каналов в YouTube с полуторамилионной аудиторией.

"Я был удивлен и, прежде всего, шокирован тем, что представители агентства рассчитывали, что я соглашусь на нечто подобное. Очевидно, они ничего толком обо мне не знали", - рассказал Дрочман в беседе с DW. В целом же блогер считает действия агентства крайне неуклюжими.

ЕС: Россия пытается подорвать доверие к "западным" вакцинам

Вакцина BioNTech/Pfizer широко применяется в ЕС - в начале мая 2021 года Еврокомиссия утвердила контракт на закупку еще 1,8 млрд доз этого препарата. Однако наряду с этим усиливаются и кампании по его дискредитации. В этой связи в фокусе оказались Россия и Китай.

В конце апреля Европейская служба внешних связей (EEAS) опубликовала доклад, согласно которому речь идет о "поддерживаемой властями дезинформации" с целью подрыва доверия к "западным" вакцинам от коронавируса путем установления "необоснованной связи между вакцинацией и случаями смертей в Европе", а также с целью продвижения российских и китайских вакцин как более эффективных.

Кто стоит за пиар-агентством Fazze?

После того, как Лео Грассе и другие блогеры публично рассказали о произошедшем, агентство Fazze стало объектом пристального внимания западных СМИ. Вскоре последовали и первые разоблачения.

Дом по адресу 5 Percy Street в Лондоне

В доме по адресу 5 Percy Street в Лондоне нет офиса агентства Fazze

К примеру, Fazze сообщало, что ее офис находится по адресу 5 Percy Street в Лондоне. Однако журналисты французского интернет-издания Numerama выяснили, что такая компания не зарегистрирована в Великобритании и не имеет офиса в указанном доме. 25 мая агентство закрыло свой сайт и сделало свой аккаунт в соцсети Instagram приватным.

Возможная связь агентства Fazze с Россией

Французской газете Le Monde также удалось получить адреса электронной почты, которые использовались для связи с одним из французских инфлюенсеров. Ныне недоступные аккаунты главы и руководителя отдела продаж агентства Fazze свидетельствуют о том, что фирма работала не из Лондона, а из Москвы.

Имеющиеся данные, однако, не позволяют сделать однозначных выводов о том, что за кампанией по дискредитации вакцины BioNTech/Pfizer действительно стоит Россия. В электронных письмах, разосланных блогерам, представители Fazze упоминают не вакцину "Спутник V", а препарат AstraZeneca.

"Россия пытается улучшить свой имидж"

Несмотря на это эксперт по России, сотрудник берлинского Фонда "Науки и политика" (SWP) Янис Клуге (Janis Kluge) считает версию о попытке российского вмешательства правдоподобной.

Янис Клуге

Янис Клуге

Данные, которые должны были распространять блогеры, очень схожи с риторикой Twitter-аккаунта вакцины "Спутник V". В последние недели уровень смертности среди привитых западными вакцинами был там представлен искаженно и преувеличено.

"В ходе этой кампании по распространению фейковых новостей речь для России идет о ее экономических интересах. Прежде всего, однако, РФ пытается улучшить свой имидж - имидж мировой державы, которая сильна и в сфере высоких технологий. В Москве считают, что ради этого можно, в том числе, и поливать грязью других", - полагает Клуге.

Отчет о побочных эффектах вакцин есть в открытом доступе

Стоит отметить, что статистические данные о возможных побочных явлениях, включая летальные исходы, связанных с прививками вакцинами разных производителей, имеются в открытом доступе.

В частности, 7 мая немецкий Федеральный институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств - Институт имени Пауля Эрлиха (PEI) - опубликовал такой отчет за период с 27 декабря 2020 года, когда началась кампания по вакцинации населения Германии, по 30 апреля 2021 года.

Между тем сколько блогеров и инфлюенсеров все же приняли предложение таинственного агентства, пока не ясно. Лео Грассе надеется, что в любом случае большинство из них не успели изготовить свои видеоролики до того момента, как кампания по дискредитации вакцины была разоблачена.

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    Автор: Андрей Гурков


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