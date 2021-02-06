Куба впустит частный бизнес в большинство отраслей экономики

Власти Кубы в свете напряженной экономической ситуации намерены привлечь в государственную экономику частный бизнес. Так, почти все отрасли будут открыты для деятельности малых предпринимателей и самозанятых, сообщили государственные СМИ в субботу, 6 февраля.
По словам министра труда и социального обеспечения Марты Элены Фейто Кабреры, список видов деятельности, разрешенных для частного сектора, будет расширен со 127 до 2000 позиций. Частным предпринимательством занимаются около 600 тысяч из 11,33 млн жителей.
Экономика островной республики в 2020 году рухнула на 11 процентов из-за санкций США и влияния пандемии COVID-19. Жители страны сталкиваются с дефицитом товаров повседневного спроса. В январе на Кубе началась масштабная денежная реформа, цель которой - устранить систему с параллельным обращением двух официальных валют и привязать кубинский песо к единому курсу.
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Автор: Мартин Муно, Элла Володина