 На Кубе стартует масштабная денежная реформа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.01.2021

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Мир

На Кубе стартует масштабная денежная реформа

Кубинские власти хотят устранить систему с параллельным обращением двух официальных валют и привязать кубинский песо к единому курсу. В стране ожидается резкий рост цен на товары и услуги.

Система с двумя официальными валютами на Кубе

Система с двумя официальными валютами на Кубе

На Кубе в пятницу, 1 января, стартует масштабная денежная реформа, призванная устранить систему с параллельным обращением двух официальных валют и привязать кубинский песо к единому курсу.

Реформу анонсировал 10 декабря президент Кубы Мигель Диас-Канель, возглавляющий страну с октября 2019 года.

"Созданы все условия для начала упорядочивания денежной системы с 1 января 2021 года с единым обменным курсом 24 кубинских песо за доллар", - заявил глава государства.

Как уточняет Reuters, изменения направлены на то, чтобы способствовать рыночным изменениям экономики. По оценкам ряда экспертов, имевшаяся - дуальная - система и множественные привязки обменных курсов, в частности, служили непрозрачности операций с государственными субсидиями.

Ожидается резкий рост цен на товары и услуги

В связи с реформой в стране ожидается резкий рост цен на товары и услуги в различных сферах - начиная с транспорта и заканчивая электроэнергией.

Куба с 1994 года имела в обращении две официальные валюты - кубинский песо и кубинский конвертируемый песо (CUC), который с момента введения был предназначен, в частности, для замены доллара США на территории страны.

Американская валюта была изъята на фоне санкций со стороны США. Конвертируемым песо могли расплачиваться, в частности, приезжавшие в страну иностранные туристы. Курс доллара к CUC составлял примерно 1 к 24. В то время как кубинский песо соотносился с долларом как 1 к 1, причем курс оставался неизменным со времени Кубинской революции 1953-59-х годов.

Часть зарплаты в конвертируемых песо, считающихся твердой валютой и дающих ряд преимуществ, получали также сотрудники государственных учреждений.

Унификация обеих кубинских валют планировалась давно, но экономическая реформа не продвигалась. Это было обусловлено, в первую очередь, страхом перед неконтролируемой гиперинфляцией.

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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