 Куба отменяет двойную валютную систему | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.12.2020

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Мир

Куба отменяет двойную валютную систему

С 1 января 2021 года кубинское песо и кубинское конвертируемое песо будут объединены. Обменный курс новой валюты - 24 песо за один доллар США.

Сверху банкнота в 20 кубинских песо, снизу - в 20 кубинских конвертируемых песо

Сверху банкнота в 20 кубинских песо, снизу - в 20 кубинских конвертируемых песо

Власти Кубы решили отказаться от двойной валютной системы. С 1 января 2021 года кубинское песо (CUP) и кубинское конвертируемое песо (CUC), которые в настоящее время используются одновременно, будут объединены, заявил в пятницу, 11 декабря, президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Обменный курс новой единой валюты будет установлен на уровне 24 песо за один доллар США. В настоящий момент курс CUP - 25 песо за один доллар, а курс CUC - одно песо к одному доллару.

Две параллельные валюты

Двойная валютная система - это уникальная особенность Кубы, просуществовавшая 26 лет. Кубинскими песо пользуются жители острова, конвертируемое песо применяют в основном в туристической отрасли. Часть зарплаты в конвертируемых песо, считающихся твердой валютой и дающих ряд преимуществ, получают также сотрудники государственных учреждений.

Унификация обеих кубинских валют планировалась давно, но экономическая реформа не продвигалась. Это было обусловлено в первую очередь страхом перед неконтролируемой гиперинфляцией.

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