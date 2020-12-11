Куба отменяет двойную валютную систему

Власти Кубы решили отказаться от двойной валютной системы. С 1 января 2021 года кубинское песо (CUP) и кубинское конвертируемое песо (CUC), которые в настоящее время используются одновременно, будут объединены, заявил в пятницу, 11 декабря, президент Кубы Мигель Диас-Канель.
Обменный курс новой единой валюты будет установлен на уровне 24 песо за один доллар США. В настоящий момент курс CUP - 25 песо за один доллар, а курс CUC - одно песо к одному доллару.
Две параллельные валюты
Двойная валютная система - это уникальная особенность Кубы, просуществовавшая 26 лет. Кубинскими песо пользуются жители острова, конвертируемое песо применяют в основном в туристической отрасли. Часть зарплаты в конвертируемых песо, считающихся твердой валютой и дающих ряд преимуществ, получают также сотрудники государственных учреждений.
Унификация обеих кубинских валют планировалась давно, но экономическая реформа не продвигалась. Это было обусловлено в первую очередь страхом перед неконтролируемой гиперинфляцией.
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Автор: Дмитрий Вачедин