 Прививка от коронавируса. Есть ли побочный эффект после мРНК-вакцин | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 27.06.2021

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Мир

Прививка от коронавируса. Есть ли побочный эффект после мРНК-вакцин

Действительно ли прививка мРНК-вакцинами, к которым относятся BioNTech/Pfizer и Moderna, может вызвать побочный эффект в виде заболеваний сердца? О чем говорят последние научные данные?

Изображение человеческого сердца

Первые сообщения о том, что после прививки от коронавируса мРНК-вакцинами, к которым относятся BioNTech/Pfizer и Moderna, у молодых людей, занимающихся спортом и ведущих активный образ жизни, якобы может быть воспаление сердечной мышцы (миокардит), появились в конце апреля 2021 года. Впервые об этом сообщили в Израиле. На тот момент в этой стране уже вовсю шла кампания вакцинации.

У прививки есть побочный эффект?  

В израильских СМИ курсировали сообщения о докладе некой экспертной группы, согласно которому среди пяти миллионов привитых после второй прививки препаратом BioNTech/Pfizer было выявлено 62 случая миокардита у молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Все они не имели хронических заболеваний. Большинство пациентов, заболевших миокардитом якобы после прививки от ковида, прошли успешное лечение и вышли из больницы. Но, как подчеркнуло, например, изданиеThe Jerusalem Post, 22-летняя женщина и 35-летний мужчина умерли.

Массовая вакцинация в Израиле

Массовая вакцинация в Израиле

Однако и по сегодняшний день никаких доказательств того, что прививка препаратом BioNTech/Pfizer вызывает это сердечное заболевание, не найдено. После появления публикаций в израильских СМИ в министерстве здравоохранения Израиля опровергли информацию о том, что в стране после начала вакцинации от ковида наблюдался рост миокардита. Представитель министерства заявила, что "никакого роста смертности из-за прививок нет" и "по сравнению с весной 2020 года нет роста числа воспалений сердечной мышцы". На сайте министерства в разделе о безопасности и эффективности вакцины BioNTech/Pfizer никаких примечаний о побочных эффектах, в том числе заболеваниях сердца, нет. Тем не менее, в министерстве сообщили, что относятся к публикациям предельно серьезно и ведут постоянные консультации с экспертами о рисках побочных эффектов от вакцинирования.

Позже американское федеральное агентство - Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) - заявило, о том, что имеет информацию о примерно тысяче случаев миокардита и перикардита после вакцинирования препаратами BioNTech/Pfizer и Moderna 177 млн американцев с апреля 2021 года. Большая часть тех, кто столкнулся с этими сердечными заболеваниями, - молодые люди старше 16 лет. Симптомы проявились у них спустя несколько дней после второй прививки. На сайте американского ведомства говорится, что большинство пациентов быстро выздоровели, соблюдая постельный режим и пройдя терапию. Также подчеркивается, что проводятся исследования с целью выяснить, действительно ли есть связь между прививкой от коронавируса мРНК-вакцинами и заболеваниями сердца.      

В свою очередь, разработчик вакцины BioNTech/Pfizer заявил, что регулярно отслеживает нежелательные побочные эффекты своего препарата. "Мы не наблюдаем числа заболеваний миокардитом, которое было бы выше, чем можно ожидать с учетом всего населения", - говорится в сообщении Pfizer. "Связи между прививкой и случаями заболевания установлено не было, - подчеркивается в заявлении компании. - В настоящий момент нет никаких доказательств того, что вакцина BioNTech/Pfizer повышает риск возникновения миокардита". 

Вакцины BioNTech/Pfizer

Вакцины BioNTech/Pfizer

Что является причиной миокардита

В целом, воспаление сердечной мышцы - миокардит - вовсе не обязательно является следствием прививки от ковида. Его возбудителями являются вирусы, особенно вызывающие простуду (аденовирусы, вирус Коксаки), а также вирусы герпеса и гриппа. Коронавирус SARS-CoV-2 при тяжелом течении ковида тоже может вызвать заболевания сердца, такие как миокардит и перикардит. Ведь воспаления почти всегда являются следствием иммунной реакции организма на вирус. Но причиной могут быть не только вирусы, а также аутоиммунные заболевания, медикаменты, яды, тяжелые металлы, радиация или перенесенные травмы. Грибковые заболевания тоже являются риском, способным вызвать сердечные заболевания, особенно у людей с ВИЧ/СПИДом.

Заболевания сердца встречаются и у молодых людей, занимающихся спортом. При своевременной диагностике миокардит довольно легко поддается лечению. Но при неблагоприятном сценарии он может привести к долгосрочным последствиям для здоровья. Этот риск возрастает, если человек, не зная о своей инфекции, продолжал заниматься спортом или игнорировал симптомы заболевания, не отказываясь от чрезмерных физических нагрузок.

В каком случае стоит обращаться к врачу после прививки

Несмотря на то, что нет доказательств связи мРНК-вакцин и заболеваний сердца, если после вакцинации возникают боли в груди, сбои дыхания, ощущение, что сердце бьется слишком часто, учащение пульса - необходимо обратиться к врачу. Такие симптомы являются тревожным сигналом.

Вместе с тем, по мнению ученых, гораздо чаще сердечные заболевания встречаются после того, как человек переболел ковидом, а не после прививки от ковида. Поэтому, как говорится в сообщении американского агентства здравоохранения, отказываться от прививки, опасаясь побочных действий, не стоит. При этом важно получить именно вторую прививку, чтобы иметь стойкий иммунитет.   

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    Автор: Андрей Гурков


 

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Контекст

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