Коронавирус: Евросоюз отправил в Японию 100 млн доз вакцины

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 169 млн жителей планеты. Более 3,5 млн заболевших скончались, свыше 151 млн человек выздоровели. DW следит за событиями пятницы, 28 мая (время московское).

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Европейское агентство по лекарственным средствам EMA заявило, что уже 28 мая на пресс-конференции объявит, разрешит ли оно использование вакцины Biontech/Pfizer для подростков от 12 до 15 лет. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что немецкие подростки уже в июне смогут подключиться к программе вакцинации - если это разрешит EMA.

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Американский штат Калифорния выделил более 116 млн долларов на программу стимуляции вакцинации. Эти деньги будут распределены в виде выплат наличными или подарочных сертификатов тем, кто сделает прививку до 15 июня - дня, когда США намерены полностью перезапустить свою экономику после пандемии. Десять калифорнийцев, выбранных случайным образом по принципу лотереи, получат по 10 млн долларов.

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США призывают Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) продолжить расследования первопричины возникновения коронавируса, в том числе на территории Китая. Первую часть расследований ВОЗ в США считают "недостаточными". Соответствующее заявление было распространено постоянным представительством Соединенных Штатов при женевской штаб-квартире ООН.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что Евросоюз, несмотря на собственный дефицит вакцин, в последние месяцы отправил около 100 миллионов доз вакцины в Японию. Это было сделано в качестве "знака поддержки Олимпийским играм" в этой стране.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

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