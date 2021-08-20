Подростки и коронавирус. Новая волна пандемии в ФРГ неизбежна?

3, 6, 12, 17, 33, 56, 166… Это кумулятивные семидневные показатели новых случаев заражений в возрастной группе от 5 до 14 лет на 100 тысяч населения (7-Tage-Inzidenz) в Берлине в течение июля и августа. От недели к неделе этот показатель, считай, удваивался, а теперь он даже почти утроился. Похожая ситуация в других регионах Германии.

Вывод Института имени Роберта Коха (RKI) - четвертая волна пандемии коронавируса уже накрыла по крайней мере эту возрастную группу немецкого населения. Означает ли это, что в Германии не за горами новая общенациональная вспышка ковида? И что делают власти страны, чтобы прервать цепочки заражения взрослых немцев детьми и подростками?

Отличия четвертой волны пандемии от первых трех

Немецкие эпидемиологи обращают внимание на существенные отличия ситуации летом 2021 года по сравнению с тем же периодом год назад. Как в худшую, так и в лучшую стороны.

Этим летом пауза в пандемии оказалась короче, чем в прошлом году

Так, пауза в пандемии этим летом была заметно короче, чем прошлогодним. Если в 2020 году спад числа новых заражений начался в первой декаде мая, а в рост оно пошло с октября, то в текущем году перерыв был только с середины июня до конца июля.

Причины эксперты называют разные. Главная - это куда более заразные, чем изначальный вирус, его альфа и дельта варианты. Кроме того, при всей дисциплинированности немцев полтора года карантинных ограничений, конечно, сказываются: люди от них устали и все чаще пренебрегают в быту и общественной жизни мерами предосторожности. Наконец, к благополучным показателям лета прошлого года специалисты рекомендуют относится с известной долей скепсиса, поскольку тестировали тогда намного реже, чем сейчас, а сами тесты тоже были менее точными.

Положительный эффект немецкой очередности вакцинации

Еще одно существенное отличие четвертой волны в Германии состоит в том, что схема заражений теперь иная. В ходе первых трех волн коронавирус подхватывали в первую очередь молодые, а далее - по цепочке - он передавался взрослым и пожилым, кумулятивный семидневный показатель у которых также увеличивался.

Сейчас вирус снова свирепствует среди подростков и молодежи, но среди стариков за 80 лет, а также в возрастной группе от 60 до 79 уровень заражений повышается незначительно. Это, говорят в RKI, следствие принятой в Германии очередности вакцинации, при которой сначала делали прививки пожилым и людям с хроническими болезнями. Общедоступными для всех совершеннолетних вакцины от коронавируса стали здесь только в июне.

А поскольку тяжело переносят коронавирус, в первую очередь, именно старики и пожилые, то и загруженность отделений интенсивной терапии в немецких больницах и уровень смертности теперь намного ниже.

Институт Роберта Коха в Берлине

Это, однако, не означает, что резкий рост числа инфицированных среди немецких детей и подростков никого в Германии не тревожит. Пусть большинство и легко переносят ковид, но в больницы попадают и они, занимая койки в отделениях интенсивной терапии. В RKI подсчитали, что, повысив долю вакцинированных в возрасте от 12 до 59 лет с 65 до 75 процентов, можно вдвое уменьшить число пациентов в реанимации, высвободив таким образом мощности для других тяжелобольных.

Польза от вакцинации подростков перевешивает риск побочных эффектов

Ясно, что достичь этой цели можно в том случае, если в Германии более активно будут вакцинировать и подростков. До середины августа, однако, немецкая Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) рекомендовала делать прививки подросткам в возрасте от 12 до 17 лет только из группы риска, то есть, с хроническими болезнями. Всем остальным - на усмотрение родителей и врачей.

Еще в мае Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило для вакцинации от коронавируса подростков в возрасте от 12 лет до 17 лет препарат BioNTech/Pfizer, а затем и вакцину Moderna. Пока, однако, в этой возрастной группе одну прививку получили только 25 процентов, а полностью вакцинированы 16 процентов. Для сравнения: в целом в Германии полностью привиты 58,5 процента населения, одной дозой - 63,8.

16 августа эксперты Stiko пересмотрели свою прежнюю оценку и официально рекомендовали делать прививки всем жителям Германии старше 12 лет. При этом они руководствовались новыми данными о возможных побочных эффектах, полученными в ходе массовой программы вакцинации подростков в США, где уже привиты около 10 миллионов молодых американцев. "Из того, что известно на сегодняшний день, - говорится в заявлении RKI, - преимущества вакцинации перевешивают риск крайне редких побочных эффектов".

Прививка за компанию?

Кампания массовой иммунизации подростков в Германии только разворачивается. В центрах вакцинации проводятся "дни семейных прививок", в некоторых федеральных землях подросткам предлагают сделать укол в зоопарке или в развлекательном комплексе. В Баден-Вюртемберге, Гамбурге, Мекленбурге - Передней Померании и некоторых других регионах планируют делать прививки прямо в школах.

Учителя - только "за". "Все, что быстро повышает безопасность в школах, хорошо", - заявил, например, председатель профсоюза немецких учителей (DL) Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger). Он считает чрезвычайно важным возвращение к нормальному очному обучению в школах без всяких карантинных ограничений, а "главный ключ к этому - высокая доля вакцинированных учеников".

Иначе отнеслись к идее делать прививки прямо в школах в федеральном объединении немецких педиатров (BVKJ). Вакцинация в Германии была и останется добровольной. "Но дети и подростки очень сильно подвержены в школах групповому давлению, что делает трудным принятие свободного и независимого решения", - объяснил представитель BVKJ Якоб Маске (Jakob Maske).

К тому же, добавил он, медики, делающие прививки в школах, едва ли знакомы с учениками. Поэтому лучше сходить к домашнему доктору. "Вакцинация у своего детского врача имеет то преимущество, - заявил Маске, - что он знает семью и ее ситуацию и поэтому может лучше проконсультировать родителей на тот счет, целесообразна ли прививка или нет".

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