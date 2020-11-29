Немецким силовикам будут делать прививки одновременно с мусорщиками

В Германии - на фоне по-прежнему не спадающей второй волны пандемии COVID-19 - с нетерпением ждут европейского допуска вакцины от коронавируса. Ожидается, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в Амстердаме зарегистрирует первые препараты еще в декабре.

Прививки в Германии будут делать главным образом в крупных центрах вакцинации, сотни которых сооружаются по всей стране. Плюс - выездные бригады медиков к тем, кто самостоятельно в такие центры прибыть не может. Это - существенный аспект, поскольку Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха (RKI) рекомендует делать прививки в первую очередь немощным старикам, а не так называемым системообразующим группам населения типа медперсонала, государственных чиновников или силовиков.

В первую очередь спасти стариков

В рамках ЕС и по двусторонним договорам с производителями вакцин немецкое правительство зарезервировало для Германии порядка 300 миллионов доз, которых даже при условии двукратной вакцинации с лихвой хватит для 80 с небольшим миллионов жителей ФРГ. Но - не сразу для всех.

Половина жителей Германии не относится ни к одной из приоритетных групп

В понедельник, 7 декабря, Stiko представила свои предложения относительно очередности предстоящей вакцинации. При этом выделены шесть групп населения по степени срочности делать прививки. В каждой из первых пяти групп - от 5,5 до 9 млн человек. К последней, шестой группе, которой будут делать прививки в самую последнюю очередь, относиться боле половины немецкого населения - 45 млн.

В самую первую группу наивысшего приоритета включены те, которым в случае заражения коронавирусом больше всего грозит особенно тяжелое течение болезни со смертельным исходом. Это - все жители Германии старше 80 лет, а также лица с опасными предболезнями. К этой же группе отнесены немобильные обитатели домов престарелых, инвалиды, пациенты с деменцией, а также санитары и санитарки, ухаживающие за такими людьми, персонал в приемных отделениях скорой помощи и больничных отделениях, в которых лечат пациентов с COVID-19. Всего, по оценкам экспертов RKI, это свыше 8,6 млн человек.

Такие лица имеют особенно высокий риск тяжелого или смертельного течения болезни или по роду своей работы находятся в тесном контакте с подверженными повышенному риску людьми, указывает Stiko в своем 62-страничном докладе.

В приоритетных группах - беженцы, бомжи, сезонные рабочие

Вторая группа не наивысшего, но высокого приоритета - все лица в возрасте от 76 до 80 лет, а также подверженный повышенному риску медперсонал: врачи и медсестры инфекционных отделений, дантисты, санитары на машинах скорой помощи. Считается, что в общей сложности это еще порядка шести миллионов человек.

Бездомные относятся к третьей приоритетной группе

В третью категорию умеренного приоритета входят пожилые люди в возрасте от 71 до 75 лет, лица с не очень опасными предболезнями, медперсонал со средним уровнем риска заразиться, работники государственной системы здравоохранения и администрации больниц, а еще - обитатели общежитий для беженцев и приютов для бездомных, поскольку в таких заведениях трудно соблюдать социальную дистанцию. По подсчетам RKI - в сумме это еще примерно 5,5 млн человек.

Четвертая группа - люди в возрасте от 66 до 70 лет, медперсонал с низким риском заражения, педагогический состав, воспитательницы и воспитатели детских садов, вынужденные жить в общежитиях сезонные сельхозрабочие или занятые по субподрядам на мясокомбинатах. Это без малого еще 7 млн.

Госчиновники и силовики приравнены к мусорщикам и водителям автобусов

Персонал так называемой критической инфраструктуры, то есть, пожарные, военнослужащие, сотрудники спецслужб и полиции, а также занимающие ключевые посты в центральном и земельных правительствах отнесены к предпоследней, пятой группе. В нее также входят люди предпенсионного возраста от 60 до 65 лет, сотрудники предприятий общественного транспорта и мусорщики. Общая численность - около 9 млн человек.

Остальные 45 млн жителей Германии, зачисленные в последнюю, шестую группу могут претендовать на прививку от коронавируса в самую последнюю очередь.

Ажиотажного спроса на вакцину может не быть

Пока это все только рекомендации комиссия по вакцинации. Окончательное решение, облеченное в форму правительственного постановления, будет принимать министерство здравоохранения Германии.

Не исключено, что в рекомендации Stiko будут внесены некоторые коррективы, учитывающие, например, критику Немецкого фонда зашиты интересов пациентов (Deutsche Stiftung Patientenschutz). С точки зрения этой организации, первая самая приоритетная группа слишком многочисленна, сделать практически одновременно прививки более, чем восьми млн человек, - нереально. Поэтому в первую очередь, считают в фонде, следует привить самых тяжелобольных и тех, кто нуждается в постоянном уходе, а только потом - обитателей домов престарелых и обслуживающий их персонал.

Впрочем, начальный ажиотажный спрос на вакцину от коронавируса может оказаться в Германии не таким уж большим, и все желающие из первой группы смогут получить ее достаточно оперативно. По опросу, проведенному исследовательским институтом Infratest dimap, пока только 37 процентов немцев твердо намерены привиться от коронавируса, и еще 34 процента - скорее всего. Остальные либо сильно сомневаются (14 процентов), либо прививку делать точно не будут (29 процентов).

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