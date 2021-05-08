 Евросоюз выходит из локдауна. В школу, в ресторан, в отпуск - уже можно? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 08.05.2021

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Европа

Евросоюз выходит из локдауна. В школу, в ресторан, в отпуск - уже можно?

Кто же не мечтает снова встречаться с друзьями, ходить в рестораны, на концерты, ездить в путешествия… После долгих месяцев локдауна Европа делает первые шаги по направлению к нормальной жизни.

Столики на улице перед входом в кафе в Копенгагене

Сидеть в кафе и наслаждаться солнцем - во многих странах Европы это вновь стало возможно

Социальная и культурная жизнь Германии стоит на "аварийном тормозе" - в стране действуют единые ограничительные меры борьбы с коронавирусом, предусмотренные поправками в Закон об эпидемиологической защите и принятые в конце апреля. Но с 9 мая ограничения перестанут касаться людей, прошедших полную вакцинацию или перенесших коронавирусную инфекцию: 7 мая бундестрат - правительство федеральных земель Германии - одобрил соответствующее постановление правительства страны.

Как минимум одну прививку в ФРГ получили более 30 процентов населения. Для тех, кто полностью привился или переболел ковидом, будут сняты ограничения на социальные контакты, отменено действие комендантского часа  и отпадет необходимость в экспресс-тестах, обязательных для посещения непродовольственных магазинов, парикмахерских или музеев. Но о снятии локдауна, пусть и постепенном, речь пока не идет. В других европейских странах возвращение к нормальной жизни происходит быстрее.

В Греции открылись рестораны и ждут туристов

И жители Греции, и туристы с нетерпением ждали этого события: с 3 мая в стране вновь - после полугодичного карантина- открылись бары и рестораны, хотя работать они будут с ограничениями. Обслуживать клиентов можно только на улице, а персоналу придется дважды в неделю сдавать тесты на коронавирус и носить защитные маски. Столы должны стоять на существенном расстоянии друг от друга, сидеть за одним столом могут не более шести человек.

Чтобы посетители особо не расслаблялись, живые выступления музыкантов в ресторанах пока не разрешаются. Работать бары и рестораны смогут до 23.00, после этого вступает в силу комендантский час, начало которого перенесли с 21.00. О полной его отмене речь еще не идет.

Туристы делают фотографию на фоне горы на острове Миконос

С 15 мая туристы снова смогут делать фотографии на фоне греческих пейзажей

С 10 мая в Греции откроются школы, а с 15 мая туристы, сделавшие обе прививки от коронавируса или имеющие при себе негативный тест на COVID-19, смогут снова въезжать в страну  без необходимости пройти карантин.

Культурные и развлекательные учреждения, такие как театры, концертные и кинозалы и ночные клубы, остаются закрытыми. Показатель заболеваемости в Греции составляет около 150 случаев на 100 тысяч жителей - примерно столько же, сколько в Германии. Около восьми процентов населения были вакцинированы хотя бы один раз.

Франция ослабляет карантин

С 3 мая начала ослаблять карантин  - один из самых жестких в Европе - Франция. Впервые за долгие недели сняты ограничения на передвижение: до этого жители страны должны были оставаться в радиусе 10 километров от своих домов, если речь не шла о необходимых поездках.

В ближайшие дни вернутся в школы ученики средних классов - занятия в начальных классах уже возобновлены, открыты и детские сады. А с 19 мая снова начнут работать открытые террасы в кафе, барах и ресторанах, начало комендантского часа будет отодвинуто с 19.00 на 21.00.

Ученики младшего класса на уроке в школе

В ближайшее время ученики средних классов во Франции снова вернутся в школы, занятия в младших классах уже возобновлены

Большинство французов рады постепенному возвращению к привычному укладу, хотя некоторые считают, что локдаун ослабляют слишком быстро: показатели заболеваемости еще достаточно высоки - около 300 случаев на 100 тысяч населения. Власти надеются, что растущие темпы вакцинации помогут снизить уровень распространения инфекции. На сегодняшний день, по данным Университета Джона Хопкинса, 10 процентов жителей страны получили как минимум одну прививку.

Италия открывает музеи и театры 

Постепенно смягчает условия карантина и Италия. В регионах, пострадавших от пандемии не так сильно, вновь работают открытые террасы в ресторанах и барах, правда, только до 22.00 - после этого вступает в действие комендантский час. Один за другим открываются музеи и кинотеатры. С 3 мая, на радость ценителей искусства, возобновили работу музеи Ватикана - вход в них, разумеется, разрешен только в защитной маске.

Сейчас показатель прироста заболеваемости в Италии составляет 135 случаев на 100 тысяч  населения. В течение ближайших недель в стране запланированы дальнейшие послабления. С июня ресторанам снова разрешат работать в полном объеме.

Официант в Риме накрывает скатертью столик на улице

Рестораны в Италии готовятся к приему посетителей

С начала лета страна планирует открыть границы и для туристов, хотя пока что не совсем ясно, какими будут правила въезда, - в том числе, для людей, сделавших прививки. До середины мая наряду с необходимостью ПЦР- или антиген-теста перед отлетом и после прилета для всех въезжающих в Италию сохраняется требование пятидневного карантина. После 15 мая в стране будет введен так называемый национальный зеленый прививочный паспорт, который впоследствии будет заменен зеленой европейской картой, удостоверяющей наличие иммунитета к ковиду.

К настоящему времени в Италии вакцинированы более 25 процентов населения.

Нидерланды отменили комендантский час

В Нидерландах снова открылись бары и рестораны, но только в дневное время - с 12.00 до 18.00. Комендантский час  в стране отменен, и пойти в непродовольственный магазин снова можно без предварительной записи. Позвать в гости теперь разрешено не одного, а двух человек. Музеи, кинотеатры и театры по-прежнему закрыты. Университеты и школы продолжают работу в режиме онлайн - за исключением одного дня в неделю, когда студенты и школьники могут ходить на занятия.

Уровень заболеваний в Нидерландах остается высоким: 300 случаев на 100 тысяч населения. Как минимум одну прививку сделали около 30 процентов жителей.

Дания разрешает публичные мероприятия на свежем воздухе

После нескольких месяцев карантина ослабляет ограничения Дания. Чтобы страна быстрее могла вернуться к привычному ритму жизни без угрозы новых вспышек заболеваний, власти ввели "коронавирусные паспорта". Получить их могут те, кто уже переболел или вакцинировался, а также люди с отрицательным тестом на коронавирус (действительным в течение 72 часов). Владельцы "коронавирусных паспортов" могут посещать рестораны и кафе, музеи, кинотеатры, парикмахерские и остальные места сферы услуг. Документ можно предъявить как на бумаге, так и в электронном виде - через специальное приложение.

С 21 мая в Дании позволят проводить публичные мероприятия на свежем воздухе с участием до 2000 человек. Число разрешенных участников домашних встреч в закрытом помещении увеличится до 50, а под открытым небом - до 100. Занятия в университетах возобновятся на 50 процентов. На четыре матча, которые будут проходить в Копенгагене в рамках чемпионата Европы по футболу, планируется допустить по 16 тысяч болельщиков.

Девушки сидят за столиком на уличной террасе ресторана

Посидеть за столиком в ресторане на улице можно и без ковид-паспорта

Ограничения останутся в силе до тех пор, пока не будут вакцинированы все жители Дании. Страна планирует завершить кампанию вакцинации к концу июля. В настоящее время показатель прироста заболеваемости в Дании составляет меньше 100 случаев на 100 тысяч населения.

В Чехии начали работать магазины и рынки  

Понемногу возвращается к нормальной жизни Чехия. С 3 мая там возобновлена розничная торговля и снова начали работать рынки.

Страна сильно пострадала от пандемии: еще несколько месяцев назад показатели смертности от ковида в Чехии были одними из самых высоких в Европе. Но в последние недели ситуация существенно улучшилась: уровень заболеваемости не превышает 150 случаев на 100 тысяч, и Чехия больше не считается страной повышенного риска. Минимум одну прививку получили более 18 процентов жителей.

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    Автор: Дарья Брянцева


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