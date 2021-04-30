 Коронавирус: Италия возобновляет выдачу туристических виз в Москве | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 01.05.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Италия возобновляет выдачу туристических виз в Москве

Коронавирусом заразились более 152 млн жителей планеты. Свыше 3,1 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 129 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 1 мая.

Уличное кафе в Риме

Уличное кафе в Риме

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе, с помощью вакцинации населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 152 млн жителей планеты. Свыше 3,1 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 129 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 1 мая (время московское).

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Венгрия ослабила карантинные меры. Начало комендантского часа перенесено с 23.00 на полночь. А переболевшие ковидом или сделавшие по крайней мере одну прививку от этой инфекции могут вновь посещать библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, спа-центры и спортзалы, а в заведениях гастрономии находиться не только на летних террасах, но и в закрытых помещениях.

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Генеральное консульство Италии в Москве с 3 мая возобновит выдачу туристических виз. Пока документы смогут подать лишь обладатели виз, истекших с 1 января 2020 года. Поездки по новым визам возможны не ранее 1 июня, отметили в дипмиссии, напомнив о необходимости соблюдать действующие ограничения.

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Прививочная кампания началась в сирийской провинции Идлиб - последнем регионе, по-прежнему контролируемом повстанцами. Провинция с 4 млн жителей получила 53,8 тысячи доз вакцины AstraZeneca через механизм COVAX. Первыми будут привиты сотрудники сферы здравоохранения, на которых приходится до 30 процентов подтвержденных в Идлибе заражений.

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Украина подписала контракт с американской компанией Pfizer о поставке дополнительных 10 млн доз вакцины, разработанной вместе с немецкой фирмой BioNTech. В текущем году Украина получит 20 млн доз этого препарата, а первые полмиллиона прибудут до конца июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Власти Нидерландов отказались от дальнейших ослаблений ограничительных мер до 18 мая. Министр здравоохранения Хуго де Йонге объяснил позицию Амстердама большим числом заражений и пациентов с ковидом в больницах. Предполагалось, что с 11 мая можно будет посещать парки развлечений, зоопарки и спортзалы.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в отмечаемый в Германии 1 мая День труда поблагодарила сограждан за солидарность и терпение, проявляемые ими в ходе борьбы против пандемии коронавируса. "Именно те профессии, которые обычно не привлекают к себе внимания, поддерживали нашу страну", - подчеркнула Меркель в своем еженедельном подкасте. В связи с этим она напомнила, как во время первой волны пандемии в 2020 году работники продуктовых магазинов и водители грузовиков обеспечивали снабжение жителей ФРГ продовольственными товарами. Глава правительства упомянула и тех, кому приходится работать вне офиса, дистанционно, заявив, что ей известно, "насколько трудно это бывает, когда обеденный стол одновременно служит и рабочим столом, и местом для выполнения домашних заданий детьми". Ангела Меркель добавила, что возлагает надежды на кампанию вакцинирования, "которая постоянно набирает обороты", и пообещала, что не позднее июня любой гражданин Германии получит возможность подать заявку на прививку от ковида.

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В России за минувшие сутки коронавирус обнаружен еще у 9270 пациентов (днем ранее - у 8731), в том числе у 3208 - в Москве. Кроме того, зафиксированы 392 летальных исхода (днем ранее - 397). Всего на сегодняшний день в стране с начала пандемии зафиксированы более 4,81 млн случаев инфицирования вирусом в 85 регионах. За этот период 110 520 человек скончались, 4 436 583 выздоровели.

++10.30++

Германия отправила 1 мая в Индию военно-транспортный самолет, на борту которого находятся 13 военных медиков, а также 120 аппаратов искусственного дыхания. Ожидается, что машина приземлится в аэропорту Нью-Дели вечером того же дня. На следующей неделе планируются еще два подобных рейса - с генератором кислорода. Немецкие специалисты должны помочь индийским коллегам в установке, настройке и эксплуатации этого устройства.

Власти Японии готовятся допустить вакцину Moderna

++09.30++

Власти Японии в целях борьбы против коронавируса намерены с третьей декады мая разрешить прививать жителей этой страны вакциной Moderna, сообщила газета Yomiuri Shimbun без указания источников этой информации. Тем самым Moderna станет в Японии вторым прививочным препаратом после BioNTech/Pfizer. Кампания вакцинации началась в стране в середине февраля, однако идет медленно: к настоящему времени привиты всего около 2 процентов населения. Это самый низкий показатель среди экономически развитых государств.

++08.30++

Силовики в Индии патрулируют улицы, чтобы люди соблюдали ограничения и не выходили из дома

Силовики в Индии патрулируют улицы, чтобы люди соблюдали ограничения и не выходили из дома

В Индии зарегистрирован новый максимальный суточный показатель прироста инфицированных - 401 933 случая, сообщило министерство здравоохранения страны. Общее число носителей вируса с начала пандемии составило 19,16 млн человек. Это второй по величине показатель в мире после США. За истекшие сутки в Индии от ковида либо сопряженных с ним болезней скончались 3523 человека, общее число летальных исходов увеличилось до 211 853. Население Индии превышает 1,3 млрд человек. За время второй волны пандемии - с конца февраля - в стране заразились вирусом SARS-CoV-2 7,7 млн человек.

++06.50++

В Германии за минувшие сутки зафиксировали 18 935 новых случаев заражения коронавирусом, 232 человека скончались, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего в стране за время пандемии подтверждено 3 400 532 случая заболевания и 83 082 смерти. Число новых заражений за последние семь дней составляет в стране 148,6 на 100 тысяч жителей. Это самый низкий показатель с середины апреля, еще днем ранее он был 153,4.

++06.00++

В результате пожара в больнице в городе Бхаруч, расположенном в штате Гуджарат на западе Индии, погибли по меньшей мере 18 человек, инфицированных коронавирусом. 50 больных удалось спасти. Пламя вспыхнуло в отделении, где проходили лечение больные COVID-19, с огнем удалось справиться в течение часа. Причины пожара выясняются.

РФ: двойное тестирование для возвращающихся из-за границы

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Россияне, приезжающие из-за рубежа, с 1 мая обязаны проходить двойное тестирование на коронавирус. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток, указывается в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

++04.30++

На фоне пандемии число обращений к психотерапевтам в Германии выросло в январе 2021 года на 40 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом заявил президент Федеральной палаты психотерапевтов страны Дитрих Мунц (Dietrich Munz) изданиям медиагруппы Funke. По его словам, среди детей и подростков рост обращений составил 60 процентов. Психотерапевты призывают больничные кассы возмещать расходы на психотерапию, не создавая бюрократических препятствий. 

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Россия поставляет свою вакцину в несколько стран мира

Россия поставляет свою вакцину в несколько стран мира

В Чили не видят никаких доказательств проблем с безопасностью российской вакцины "Спутник V", несмотря на отказ бразильского регулятора (Anvisa) на импорт препарата. Как заявил директор Института общественного здравоохранения Чили Хериберто Гарсия, регулятор надеется получить от российского разработчика полную информацию относительно присутствия в вакцине аденовируса, способного к размножению, что и стало причиной решения Anvisa. По словам Гарсия, данные полученные из Аргентины и Мексики, где уже используют "Спутник V", показывают, что число побочных явлений у тех, кто был привит российским препаратом, не превышает аналогичные показатели вакцин BioNTech/Pfizer или Sinovac.

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Торговые концерны и магазины строительных материалов в Германии на фоне пандемии неуважительно относятся к своим работникам, заявил профсоюза работников сферы обслуживания Ver.di Франк Вернеке (Frank Werneke). По его словам, эти компании серьезно увеличили свою прибыль в последние недели и месяцы, но "это совершенно ничего не дало их работникам, никакого признания их заслуг, никаких финансовых улучшений". Вернеке собирается привести этот аргумент в переговорах по улучшению условий работы сотрудников этих предприятий.

ВОЗ разрешила применение пятой вакцины от коронавируса

++02.10++

Всемирная организация здравоохранения разрешила применение пятой вакцины от коронавируса. Препарат, разработанный американской компанией Modernа, внесен в список рекомендованных для экстренного использования людям старше 18 лет. По оценке Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации эффективность вакцины составила 94,1%. Ранее ВОЗ разрешила использовать вакцины компаний BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson и два варианта препарата от AstraZeneca.

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Обязанность носить маски в самолетах, поездах и другом общественном транспорте, введенная в связи с пандемией коронавируса в США, будет продлена до 13 сентября. Администрация транспортной безопасности США (TSA) сообщила, что, несмотря на быстрый прогресс вакцинации, маски остаются важным инструментом в борьбе с пандемией. Маски будут обязательны также на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов и портов. Штраф за нарушение может составить 250 долларов (до 1500 долларов при повторных нарушениях). Обязанность носить маску распространяется на всех пассажиров, кроме детей в возрасте до двух лет.

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Глава Совета по этике, профессор Алена Бюкс (Alena Buyx) поддержала предложение министерства юстиции Германии о том, чтобы сделать послабления для тех, кто уже получил прививку от коронавируса. Учитывая новые данные о том, что те, кто уже вакцинирован, едва ли смогут заразить коронавирусом других, серьезные ограничения свободы, такие как карантин, не оправданы, сказала Бюкс сказала газете Rheinische Post.
"Равное обращение с теми, кто был вакцинирован, прошел тестирование или выздоровел, не вызывает проблем с этической точки зрения", - говорит она. Одновременно профессор предостерегает от того, что это может создать расслоение в обществе. Законопроект министра юстиции Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) подразумевает, что те, кто уже привился или переболел, больше не будут обязаны сдавать тесты и придерживаться ограничений о запрете на контакты или на выход из дома. Так, им, например, не нужно будет сдавать тест для посещения магазина или парикмахерской .

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В Турции  за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 394 человека, сообщило министерство здравоохранения страны. Это самое большое количество смертей от вируса в стране с момента начала пандемии. Всего в день там сейчас выявляют более 30 тысяч новых заражений. Турецкие власти на этом фоне ввели ограничения в стране, которые продлятся по меньшей мере до 17 мая.

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США с 4 мая ограничивают поездки из Индии из-за серьезного скачка заболеваемости коронавирусом и распространения разных мутаций в этой стране. Ограничения не затронут граждан Соединенных Штатов, которые возвращаются на родину. Накануне Госдеп США выступил с призывом по возможности отказаться от поездок в Индию.

В азиатской стране только за последние сутки выявили более 380 тысяч новых заражений коронавирусом, причем наблюдатели называют эти данные существенно заниженными.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 30 апреля >>>

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    Пандемия коронавируса стремительно распространяется в Индии. Более 330 тысяч новых случаев заражения за сутки - пока таких показателей не было ни в одной другой стране мира. Таким образом, только за последние четверо суток в Индии были инфицированы более миллиона человек. На фото: убитые горем родственники умершего пациента с ковидом возле одной из больниц в индийском Ахмадабаде.

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    Переполненные больницы

    Пациенты с COVID-19 ожидают своей очереди в больнице Нью-Дели. Многие лечебные учреждение в стране переполнены. "Нам остро не хватает кроватей, кислорода, лекарств, - рассказывает DW индийский врач, директор сети больниц Шухин Байай. - Мы вынуждены отказывать больным. То, что происходит в стране - это просто апокалипсис".

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    Рикша вместо комнаты ожидания

    Многие больные все же добираются до медиков - но должны часами ждать возле больниц, как, к примеру, мужчина на фото в моторикше в Ахмадабаде. Ему повезло - достался дефицитный кислородный баллон. Только в Дели, по официальным данным, не хватает около 5000 коек в реанимации. В некоторых больницах кислород уже практически закончился.

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    Борьба за кислород

    По всей стране родственники больных теснятся на заправочных станциях с пустыми баллонами, чтобы обеспечить своих близких кислородом (на фото: в Аллахабаде). На черном рынке он уже продается по грабительским ценам. Правительство рассматривает возможность остановки нефтеперерабатывающих и других заводов, использующих кислород в своем производстве. Вместо этого кислород будет поставляться в больницы.

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    Однажды ночью в больнице в окрестностях Мумбая вспыхнул пожар, причина его до сих пор не выяснена. Полностью сгорело отделение интенсивной терапии, погибли не менее 13 пациентов с ковидом. Пожары - не редкость в Индии, в том числе и в больницах. Зачастую они вспыхивают из-за плохого или устаревшего оборудования. Меры пожарной безопасности крайне слабы, почти нигде нет аварийных выходов.

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    С начала пандемии от последствий коронавируса умерло уже свыше 200 тысяч жителей Индии. Ежедневно число жертв увеличивается более чем на 2000. Единственный разрешаемый индуизмом вид похорон - кремация. Но во многих регионах страны (на фото: в Дели) крематории едва справляются с сожжением трупов.

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    Коронавирус бушует в Индии

    Эксперты сомневаются в официальной статистике

    Но и эта внушающая ужас официальная статистика не вызывает доверия у независимых экспертов. "Фотографии умирающих в больницах ковидных больных и кремирования тел вне крематориев, иногда прямо на тротуарах, четко показывают, что масштаб трагедии намного больше", - рассказал DW врач из Индии Ануп Сарайя. Его точку зрения подтвердили DW и специалисты индийского Университета Ашока.

  • Indien Kumbh mela in Haridwar

    Коронавирус бушует в Индии

    "Двойной мутант": индийский вариант коронавируса

    Ситуация в стране усугубляется стремительным распространением особенно заразной двойной мутации коронавируса. Из-за варианта B.1.617 многие страны запретили въезд прибывающим из Индии - в США это касается даже привитых от COVID-19. Существенно ограничен и въезд из Индии в Германию.

  • TABLEAU | Bildergalerie Indien Coronavirus | Ahmedabad, Impfzentrum

    Коронавирус бушует в Индии

    В ожидании вакцины

    В Индии живет более 1,3 миллиарда человек, но лишь мизерная часть - менее двух процентов взрослого населения - уже вакцинировано. При этом страна является одним из крупнейших производителей вакцин в мире. Но далеко не сразу индийским фармацевтическим фирмам было дано распоряжение в первую очередь удовлетворить внутренний спрос. С 1 мая вакцины должны быть доступны для всех индийцев старше 18 лет.

  • Indien Kumbh mela in Haridwar

    Коронавирус бушует в Индии

    Паломники во время пандемии

    Впрочем, эксперты видят причину быстрого распространения инфекции не только в низких темпах вакцинации: ему способствуют и массовые религиозные, политические и спортивные мероприятия по всей стране. В Кумбха Меле, обряде массового паломничества, приняли участие несколько миллионов индуистов. Во время ритуального купания в Ганге никто не носил маски и не соблюдал дистанцию.

  • Indien, Kalkutta | Parlamentswahlen Narendra Modi

    Коронавирус бушует в Индии

    Избирательная кампания вместо антивирусных мер

    Политики тоже подавали скорее плохой пример. В штате Западная Бенгалия в начале апреля прошли региональные выборы. В ходе предвыборной кампании в мегаполисе Колкате прошли массовые мероприятия с участием ведущих политиков. Присутствовал на них и премьер-министр Нарендра Моди - яблоку было негде упасть среди тысяч его сторонников.

    Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков


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