Индия стала горячей точкой: число заболевших коронавирусом шокирует

Число новых случаев заражения коронавирусом в Индии шокирует: в настоящее время там ежедневно регистрируется более 360 000 инфицированных SARS-CoV-2 - это самый высокий показатель в мире. В этой азиатской стране в общей сложности заразились коронавирусом без малого 18 млн человек, и более 200 000 индийцев уже умерли от COVID-19 или его последствий. Количество незарегистрированных случаев, вероятно, будет еще больше.

Схематическое изображение мутаций коронавируса

Ситуацию усугубил новый "двойной мутант" B.1.617, который несет в себе две мутации шиповидного белка - той части вируса, с помощью которой он внедряется в клетки человеческого организма. Цифры новых случаев заражения резко пошли вверх с начала апреля, и с тех пор кривая растет экспоненциально.

В среднесрочной перспективе этот экспоненциальный рост может стать проблемой не только для индийского субконтинента, включающего Индию и соседние с ней страны, но и для всего мира.

Что означает экспоненциальный рост?

Для иллюстрации экспоненциального роста, есть очень подходящая индийская легенда, неподвластная времени: давным-давно индийский раджа Баграм тиранил своих подданных, вел бесконечные войны с соседям, страна бедствовала.

Чтобы отвадить молодого раджу от постоянных войн, мудрый брамин Назирь изобрел игрушечную войну - шахматы, на 64 полях которой король был самой важной фигурой, но без поддержки пешек и других фигур ничего не мог добиться.

Игра понравилась радже и он захотел вознаградить изобретателя. Умный Назирь пожелал, чтобы на первое поле шахматной доски положили одно пшеничное зерно, на второе поле вдвое больше, то есть два. И так далее, удваивая количество зерен на каждом следующем поле.

Говоря о глобальной пандемии, мы думаем не о зернах пшеницы на шахматной доске, а о людях.

Правителя оскорбила мнимая скромность брамина, потому что он не смог осознать насколько велико желание. Придворным математикам понадобилось несколько дней, чтобы рассчитать необходимое количество зерен пшеницы. В итоге радже донесли, что столько пшеницы в стране невозможно вырастить.

Умный брамин должен был получить 18 триллионов 446 квадриллионов, 744 триллиона, 73 миллиарда, 709 миллионов, 551 тысячу 615 зерен пшеницы, что соответствует примерно 730 млрд тонн пшеницы. Для сравнения это почти в тысячу раз превышает урожай пшеницы, собранной в мире в 2020 году (776,78 млн тонн).

Как легенда о шахматах связана с коронавирусом?

Конечно, говоря о глобальной пандемии, мы думаем не о зернах пшеницы на шахматной доске, а о людях. В данном случае мы говорим о том, что индексе репродукции коронавируса (R) равен двум. Это означает, что каждый заразившийся коронавирусом человек инфицирует еще двоих.

В настоящее время в Индии проживает 1,395 млрд человек. И, как сказано выше, коронавирусом инфицировано почти 18 миллионов. К счастью, репродуктивное число R значительно ниже, чем в шахматной легенде. Согласно отчету Indiatoday, оно в настоящее время в стране равняется 1,32.

Однако это значение во многом зависит от поведения людей и социальных факторов: соблюдают ли они дистанцию ​​и строгую гигиену, живут ли они в стесненных условиях и в каких условиях работают. Тут имеет смысл указать, что во время первой волны пандемии в марте 2020 года число R в Индии было намного выше, чем сейчас - 1,83.

Так или иначе, но в текущей ситуации можно ожидать, что число инфицированных быстро удвоится.

Больше зараженных, больше смертей

С экспоненциально увеличивающимся числом инфицированных быстро растет и число смертей. Текущий уровень смертности от последстий COVID-19 в Индии составляет 1,14 процента, что соответствует 205 200 смертельным случаям. Если число инфицированных удвоится, это может привести еще почти к полумиллиону смертей.

А поскольку, как показал уже имеющийся опыт, коронавирус SARS CoV-2 невозможно удержать в пределах национальных границ, индийский вариант вируса B.1.617 и экспоненциальный рост числа новых инфекций на индийском субконтиненте по праву вызывают беспокойство во всем мире.

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