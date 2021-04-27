Индия стала горячей точкой: число заболевших коронавирусом шокирует
Более 360 000 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. Как в легенде о шахматах, экспоненциальный рост может стать проблемой не только для Индии, но и для всего мира.
Женщина с кислородной маской в Индии
Число новых случаев заражения коронавирусом в Индии шокирует: в настоящее время там ежедневно регистрируется более 360 000 инфицированных SARS-CoV-2 - это самый высокий показатель в мире. В этой азиатской стране в общей сложности заразились коронавирусом без малого 18 млн человек, и более 200 000 индийцев уже умерли от COVID-19 или его последствий. Количество незарегистрированных случаев, вероятно, будет еще больше.
Схематическое изображение мутаций коронавируса
Ситуацию усугубил новый "двойной мутант" B.1.617, который несет в себе две мутации шиповидного белка - той части вируса, с помощью которой он внедряется в клетки человеческого организма. Цифры новых случаев заражения резко пошли вверх с начала апреля, и с тех пор кривая растет экспоненциально.
В среднесрочной перспективе этот экспоненциальный рост может стать проблемой не только для индийского субконтинента, включающего Индию и соседние с ней страны, но и для всего мира.
Что означает экспоненциальный рост?
Для иллюстрации экспоненциального роста, есть очень подходящая индийская легенда, неподвластная времени: давным-давно индийский раджа Баграм тиранил своих подданных, вел бесконечные войны с соседям, страна бедствовала.
Чтобы отвадить молодого раджу от постоянных войн, мудрый брамин Назирь изобрел игрушечную войну - шахматы, на 64 полях которой король был самой важной фигурой, но без поддержки пешек и других фигур ничего не мог добиться.
Игра понравилась радже и он захотел вознаградить изобретателя. Умный Назирь пожелал, чтобы на первое поле шахматной доски положили одно пшеничное зерно, на второе поле вдвое больше, то есть два. И так далее, удваивая количество зерен на каждом следующем поле.
Говоря о глобальной пандемии, мы думаем не о зернах пшеницы на шахматной доске, а о людях.
Правителя оскорбила мнимая скромность брамина, потому что он не смог осознать насколько велико желание. Придворным математикам понадобилось несколько дней, чтобы рассчитать необходимое количество зерен пшеницы. В итоге радже донесли, что столько пшеницы в стране невозможно вырастить.
Умный брамин должен был получить 18 триллионов 446 квадриллионов, 744 триллиона, 73 миллиарда, 709 миллионов, 551 тысячу 615 зерен пшеницы, что соответствует примерно 730 млрд тонн пшеницы. Для сравнения это почти в тысячу раз превышает урожай пшеницы, собранной в мире в 2020 году (776,78 млн тонн).
Как легенда о шахматах связана с коронавирусом?
Конечно, говоря о глобальной пандемии, мы думаем не о зернах пшеницы на шахматной доске, а о людях. В данном случае мы говорим о том, что индексе репродукции коронавируса (R) равен двум. Это означает, что каждый заразившийся коронавирусом человек инфицирует еще двоих.
В настоящее время в Индии проживает 1,395 млрд человек. И, как сказано выше, коронавирусом инфицировано почти 18 миллионов. К счастью, репродуктивное число R значительно ниже, чем в шахматной легенде. Согласно отчету Indiatoday, оно в настоящее время в стране равняется 1,32.
Однако это значение во многом зависит от поведения людей и социальных факторов: соблюдают ли они дистанцию и строгую гигиену, живут ли они в стесненных условиях и в каких условиях работают. Тут имеет смысл указать, что во время первой волны пандемии в марте 2020 года число R в Индии было намного выше, чем сейчас - 1,83.
Так или иначе, но в текущей ситуации можно ожидать, что число инфицированных быстро удвоится.
Больше зараженных, больше смертей
С экспоненциально увеличивающимся числом инфицированных быстро растет и число смертей. Текущий уровень смертности от последстий COVID-19 в Индии составляет 1,14 процента, что соответствует 205 200 смертельным случаям. Если число инфицированных удвоится, это может привести еще почти к полумиллиону смертей.
А поскольку, как показал уже имеющийся опыт, коронавирус SARS CoV-2 невозможно удержать в пределах национальных границ, индийский вариант вируса B.1.617 и экспоненциальный рост числа новых инфекций на индийском субконтиненте по праву вызывают беспокойство во всем мире.
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Скорбь и траур по всей стране
Пандемия коронавируса стремительно распространяется в Индии. Более 330 тысяч новых случаев заражения за сутки - пока таких показателей не было ни в одной другой стране мира. Таким образом, только за последние четверо суток в Индии были инфицированы более миллиона человек. На фото: убитые горем родственники умершего пациента с ковидом возле одной из больниц в индийском Ахмадабаде.
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Переполненные больницы
Пациенты с COVID-19 ожидают своей очереди в больнице Нью-Дели. Многие лечебные учреждение в стране переполнены. "Нам остро не хватает кроватей, кислорода, лекарств, - рассказывает DW индийский врач, директор сети больниц Шухин Байай. - Мы вынуждены отказывать больным. То, что происходит в стране - это просто апокалипсис".
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Рикша вместо комнаты ожидания
Многие больные все же добираются до медиков - но должны часами ждать возле больниц, как, к примеру, мужчина на фото в моторикше в Ахмадабаде. Ему повезло - достался дефицитный кислородный баллон. Только в Дели, по официальным данным, не хватает около 5000 коек в реанимации. В некоторых больницах кислород уже практически закончился.
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Борьба за кислород
По всей стране родственники больных теснятся на заправочных станциях с пустыми баллонами, чтобы обеспечить своих близких кислородом (на фото: в Аллахабаде). На черном рынке он уже продается по грабительским ценам. Правительство рассматривает возможность остановки нефтеперерабатывающих и других заводов, использующих кислород в своем производстве. Вместо этого кислород будет поставляться в больницы.
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Пожар в реанимации
Однажды ночью в больнице в окрестностях Мумбая вспыхнул пожар, причина его до сих пор не выяснена. Полностью сгорело отделение интенсивной терапии, погибли не менее 13 пациентов с ковидом. Пожары - не редкость в Индии, в том числе и в больницах. Зачастую они вспыхивают из-за плохого или устаревшего оборудования. Меры пожарной безопасности крайне слабы, почти нигде нет аварийных выходов.
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Перегруженные крематории
С начала пандемии от последствий коронавируса умерло уже свыше 200 тысяч жителей Индии. Ежедневно число жертв увеличивается более чем на 2000. Единственный разрешаемый индуизмом вид похорон - кремация. Но во многих регионах страны (на фото: в Дели) крематории едва справляются с сожжением трупов.
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Эксперты сомневаются в официальной статистике
Но и эта внушающая ужас официальная статистика не вызывает доверия у независимых экспертов. "Фотографии умирающих в больницах ковидных больных и кремирования тел вне крематориев, иногда прямо на тротуарах, четко показывают, что масштаб трагедии намного больше", - рассказал DW врач из Индии Ануп Сарайя. Его точку зрения подтвердили DW и специалисты индийского Университета Ашока.
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"Двойной мутант": индийский вариант коронавируса
Ситуация в стране усугубляется стремительным распространением особенно заразной двойной мутации коронавируса. Из-за варианта B.1.617 многие страны запретили въезд прибывающим из Индии - в США это касается даже привитых от COVID-19. Существенно ограничен и въезд из Индии в Германию.
Коронавирус бушует в Индии
В ожидании вакцины
В Индии живет более 1,3 миллиарда человек, но лишь мизерная часть - менее двух процентов взрослого населения - уже вакцинировано. При этом страна является одним из крупнейших производителей вакцин в мире. Но далеко не сразу индийским фармацевтическим фирмам было дано распоряжение в первую очередь удовлетворить внутренний спрос. С 1 мая вакцины должны быть доступны для всех индийцев старше 18 лет.
Коронавирус бушует в Индии
Паломники во время пандемии
Впрочем, эксперты видят причину быстрого распространения инфекции не только в низких темпах вакцинации: ему способствуют и массовые религиозные, политические и спортивные мероприятия по всей стране. В Кумбха Меле, обряде массового паломничества, приняли участие несколько миллионов индуистов. Во время ритуального купания в Ганге никто не носил маски и не соблюдал дистанцию.
Коронавирус бушует в Индии
Избирательная кампания вместо антивирусных мер
Политики тоже подавали скорее плохой пример. В штате Западная Бенгалия в начале апреля прошли региональные выборы. В ходе предвыборной кампании в мегаполисе Колкате прошли массовые мероприятия с участием ведущих политиков. Присутствовал на них и премьер-министр Нарендра Моди - яблоку было негде упасть среди тысяч его сторонников.