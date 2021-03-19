Как не подхватить ковид по время авиаперелета?

Приближается лето, и все больше людей думают об отпусках - подальше от дома и привычной обстановки. Но насколько рискованно летать самолетами во время пандемии? DW о том, можно ли заразиться коронавирусом на борту авиалайнера и что нужно делать для того, чтобы опасность заражения была минимальной.

Что известно о распространении коронавируса в самолетах?

Как именно распространяется коронавирус в самолетах, пока что точно установить не удалось. Большинство ученых при этом сходятся во мнении, что опасность заражения им во время полетов можно снизить, если носить защитные маски и соблюдать необходимую дистанцию.

Система вентиляции на борту самолета снижает риск заражения коронавирусом, но не исключает его

Исследование, проведенное Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), еще раз подтверждает, насколько важную роль для безопасности авиапассажиров играют защитные маски и использование системы вентиляции. Ученые проанализировали дальний перелет из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) в Окленд (Новая Зеландия).

В ходе исследования было установлено, что во время полета коронавирусом заразились четыре человека; носителями вируса оказались два других пассажира, которые были инфицированы еще до посадки на рейс. Двое из четырех заразившихся во время полета были без защитных масок.

Кроме того, система вентиляции, снижающая вероятность передачи вирусов, была отключена, когда самолет совершил промежуточную 30-минутную посадку в малайзийском Куала-Лумпуре для дозаправки. Во время стоянки все пассажиры оставались а салоне авиалайнера.

Как работает система вентиляции самолетов? Насколько она эффективна?

Опасность заразиться вирусом в закрытом помещении выше, чем на открытом воздухе. Система вентиляции в самолетах снижает степень этого риска. Благодаря ей в салон поступает свежий, нагретый и сжатый воздух, а тот, который выдыхают пассажиры, очищается с помощью высокоэффективных HEPA-фильтров (High-Efficiency Particulate Air Filters). Они удерживают 99,95 процента всех частиц, переносимых по воздуху. Поступающий в самолет снаружи свежий воздух смешивается с отфильтрованным и распространяется в салоне.

Airbus 320 немецкой авиакомпании Eurowings

Сколько свежего воздуха попадает туда и насколько часто воздух в самолете проходит через фильтры, зависит от размера лайнера и продолжительности полета. К примеру, в пассажирском салоне Airbus 320 воздух состоит из 60 процентов кондиционированного воздуха, поступившего извне, и из 40 процентов - прошедшего через мощные фильтры.

Общепризнанного тестирования систем вентиляции пока что не было проведено. Тем не менее они, по мнению экспертов, не в состоянии полностью защитить пассажиров от вирусов. HEPA-фильтры могут задерживать лишь те частицы, которые в них попадают, поэтому пассажиры должны носить маски, минимизирующие риск проникновения в организм оставшихся в воздухе частиц вирусов.

HEPA-фильтры выполняют свою функцию, но они не предоставляют стопроцентную защиту, констатирует профессор Университета гуманитарных наук Аккон в Берлине, эпидемиолог-инфекционист Тимо Ульрихс (Timo Ulrichs). Любое передвижение пассажиров по салону самолета, объясняет ученый в интервью DW, влияет на направление воздушных потоков, так что, "возможно, некоторые частички задерживаются в воздухе салона дольше, чем предусмотрено техническими требованиями, и риск заражения тем самым увеличивается".

А если в самолете захочется есть или пить? Это безопасно?

В существующих условиях пассажирам самолетов советуют отказаться от еды и напитков во время полетов или, когда уж совсем невтерпеж, перекусить по возможности быстро.

От еды и напитков в самолете пока что лучше отказаться

"Если пассажир на короткое время снимает маску, чтобы поесть или попить, те, кто находится поблизости, в обязательном порядке должны быть в защитных масках", - отмечается в докладе Гарвардского университета, посвященном снижению риска заражения ковидом в самолетах. С того момента, когда авиапассажир снимает маску, риск инфицирования коронавирусом увеличивается: чем дольше человек ест, тем больше риск заразить кого-то или заразиться самому, указывает Тимо Ульрихс.

В туалет-то хоть можно сходить?

Воздух в бортовых туалетах тоже вентилируется - тем не менее нельзя достоверно утверждать, что предыдущий посетитель оставался там в защитной маске. Если он снимал маску, то в воздухе остается больше аэрозолей, которыми можно заразиться. Так что маску в туалете для своей собственной безопасности лучше не снимать.

Это также подтверждают и выводы исследования, проведенного в 2020 году учеными из Южной Кореи. Сделав тесты на коронавирус 310 пассажирам "эвакуационного рейса" из Милана в южнокорейский Инчхон, ученые выяснили, что шестеро из тех, кто находился в салоне самолета, были инфицированы бессимптомно. При этом одна из пассажирок заразилась коронавирусом в туалете. По словам женщины, на протяжении всего полета она оставалась в защитной маске N95: единственным местом, где она ее снимала, был туалет.

Снимать маску в туалете на борту самолета не рекомендуется

Прикосновение к различным поверхностям в местах общего пользования, в том числе в туалете, также повышает риск заражения. "К кранам или дверным ручкам прикасались немало пассажиров, поэтому не исключено, что оставшиеся там частицы вируса могут попасть на ваши руки, а затем - в глаза, нос или рот.

Поэтому крайне важно не только тщательно вымыть руки, но и дополнительно продезинфицировать их антисептическими средствами", - подчеркнул в беседе с DW Леонард Маркус (Leonard Marcus), руководитель инициативы "Общественное здравоохранение в авиации" в Гарвардском университете. Кроме того, нужно также по возможности избегать любых прикосновений к лицу, добавляет он.

Как надежнее всего защитить себя во время полета?

О необходимости использования маски на всем протяжении полета говорит большинство экспертов. Во многих странах, к примеру в Германии или США, ношение масок в аэропортах и салонах самолетов является обязательным. Следует также позаботиться о том, чтобы маска максимально плотно прилегала к лицу: Леонард Маркус даже рекомендует надеть две маски, чтобы хорошо прикрыть рот и нос.

Кроме того, он советует открыть вентиляционные отверстия над сиденьем. То, что возникающие таким образом воздушные потоки повышают качество воздуха и снижают вероятность переноса выдыхаемых частиц от одного человека к другому, отмечается и в исследовании ученых Оксфордского университета.

А после прививки можно не бояться заразиться?

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, риск заражения для вакцинированных пассажиров невелик. При этом важно знать, что полностью вакцинированным человек считается спустя две недели после получения второй дозы вакцины.

Вакцинация максимально снижает риск заражения коронавирусом

Тем не менее, пока не было вакцинировано подавляющее число людей, необходимо по-прежнему соблюдать все меры предосторожности, поскольку существует опасность - пусть и небольшая - того, что вакцинированные люди могут заразить еще не получивших прививку, предупреждает эпидемиолог Ульрихс.

Другая причина сохранять бдительность - это появление и распространение новых мутаций коронавируса. К примеру, недавно стало известно, что работник аэропорта в Новой Зеландии заразился британским вариантом SARS-CoV-2 во время уборки салона самолета. При этом, по словам руководства аэропорта, сотрудник был полностью вакцинирован.

О чем еще нужно знать перед прибытием в аэропорт?

Меры предосторожности не должны ограничиваться салоном самолета и залами ожидания. Осторожность необходимо проявлять на протяжении всей поездки - при прибытии в аэропорт, на контрольно-пропускных пунктах, в фуд-кортах, при получении багажа и других местах с большим скоплением людей.

Важно также ознакомиться с правилами полетов у себя в стране и стране прибытия, а также выяснить, к примеру, необходим ли ПЦР-тест для посадки на самолет, и какие меры безопасности должны соблюдаться на территории аэропорта.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем сайте пишет, что путешествующие должны внимательно следить за своим здоровьем после возвращения домой и обращать внимание на появление любых симптомов. Это особенно актуально в связи с увеличением случаев заболеваний новыми вариантами коронавируса.

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