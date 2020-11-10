Из-за пандемии поток авиапассажиров в ФРГ сократился на 72 процента

На фоне пандемии с января по октябрь 2020 года количество авиапассажиров в Германии сократилось на 72 процента (на 155 миллионов) в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщает немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос фракции либеральных демократов в бундестаге.

При этом число авиарейсов в аэропортах Германии за первые 10 месяцев текущего года снизилось на 63 процента (на 1,1 миллиона). "В наступающем году федеральному правительству наряду с быстрой прививочной кампанией следует обратить пристальное внимание на сферу путешествий", - призвал эксперт по транспортной политике Свободно-демократической партии (СвДП) Оливер Луксич (Oliver Luksic). Если не принять срочных мер, соответствующим отраслям угрожает коллапс, подчеркнул он.

Радикально сократилось число выданных виз

Кроме того, радикально сократилось число выданных немецкими диппредставительствами виз, указывается далее. Количество шенгенских виз, оформленных за первые три квартала посольствами и консульствами ФРГ в других странах, оказалось на 1,6 миллиона (83 процента) ниже, чем за тот же период 2019 года, число национальных немецких виз - на 193 тысячи (на 59 процентов) ниже.

Коронавирус в Германии

С начала пандемии в Германии выявлено 1 494 009 инфицированных коронавирусом, за минувшие 24 часа этот показатель возрос на 22 771, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Число скончавшихся от COVID-19 за сутки увеличилось на 409 до 26 049.

Средний показатель новых заражений за последние семь дней на 100 тысяч жителей по всей Германии, по данным RKI, возрос до максимального значения с начала пандемии - 192,2. Критическим считается рубеж в 50 инфицированных за семь дней на 100 тысяч жителей. Индекс репродукции коронавируса (R) в Германии в настоящее время составляет 1,06, незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим днем (1,05). Это означает, что 100 инфицированных заражают 106 здоровых людей.

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