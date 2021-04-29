 Коронавирус: 100 млн жителей США полностью привиты | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.04.2021

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Мир

Коронавирус: 100 млн жителей США полностью привиты

Коронавирусом заразились более 151 млн жителей планеты. Свыше 3,1 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 129 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 30 апреля.

Очередь у центра вакцинации в Майами

Очередь у центра вакцинации в Майами

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе, с помощью вакцинации населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 151 млн жителей планеты. Свыше 3,1 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 129 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 30 апреля (время московское).

Полностью вакцинированы 100 млн американцев

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В США обе требуемые прививки сделали 100 млн жителей, сообщил координатор Белого дома по борьбе с пандемией. А первую дозу вакцины в 328-миллионной стране получили около 143,8 млн человек. На Соединенные Штаты приходится больше всего подтвержденных заражений (свыше 32,3 млн) и летальных исходов (более 575 тысяч) среди больных COVID-19.

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Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога призвал мировое сообщество поделиться с его страной вакцинами от COVID-19. Это позволит достичь поставленной цели в 2,4 млн прививок за день и избежать распространения новых мутаций вируса, объяснил он. Власти рассчитывают вакцинировать всех жителей самой населенной страны Южной Америки до конца текущего года, добавил Кейрога. Республика уступает лишь США и Индии по количеству подтвержденных заражений (более 14,5 млн).

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В Аргентине на 3 недели продлены действующие ограничения, включая закрытие школ и комендантский час после 20.00. Президент южноамериканской республики Альберто Фернандес назвал ситуацию в столице Буэнос-Айресе критической. Он объяснил решение властей необходимостью снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Старейший "Диснейленд" в Калифорнии возобновил работу

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Парк развлечений "Диснейленд" в калифорнийском городе Анахайм вновь принимает посетителей после почти 13-месячного закрытия. Посетить старейший из тематических парков Уолта Диснея пока могут лишь жители штата. На территории парка необходимо носить защитную маску и соблюдать требуемое расстояние между гостями.

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Спутник V

"Спутник V"

Российская вакцина "Спутник V" разрешена для экстренного использования в Турции. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Как уточнили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), "Турция стала 63-й страной, где одобрено применение" препарата.

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Посол самопровозглашенной Республики Абхазия в России Игорь Ахба выписан из московской клиники, где он проходил лечение от COVID-19. Ахба сообщил, что все тесты у него отрицательные. Врачи посчитали, что дальнейшее нахождение дипломата в условиях стационара не требуется, передало агентство "Интерфакс". 

Туроператоры России завершили вывоз россиян из Турции и Танзании

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Российские туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании. Об этом сообщили в Росавиации по итогам заседания оперштаба. В ведомстве уточнили, что всего с 15 апреля было выполнено 322 вывозных рейса и доставлено в РФ 73,2 тыс. пассажиров, из них российскими авиакомпаниями выполнено 277 рейсов, а перевезено более 63 тыс. пассажиров.

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Германская компания BioNTech, которая совместно с американской Pfizer разработала вакцину от коронавируса, объявила о подаче заявки в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения разрешения на применение препарата в возрастной группе от 12 до 15 лет. Об этом сообщили в компании.

Все прибывающие в Россию из Индии должны находиться на изоляции

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Нью-Дели

Нью-Дели

Все прибывающие из Индии в Россию, независимо от гражданства, должны находиться на изоляции до получения отрицательного результата на коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, Россия запросила образец "индийского" варианта коронавируса, надеется в ближайшее время получить его для изучения. В конце марта в Индии выявили новый вариант COVID-19, при этом в стране также зафиксированы британская, бразильская и южноафриканская мутации коронавируса.

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 8 731 случай. Кроме того, за истекшие 24 часа зафиксировано 397 летальных исходов среди больных COVID-19, сообщил оперативный штаб. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 805 288 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 110 128 умерших и 4 427 946 выздоровевших.

В Индии - максимальный суточный прирост инфицированных

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Министерство здравоохранения Индии сообщило о новом максимальном суточном приросте инфицированных в стране: за последние сутки там выявлены еще 386 452 случая заражения. Тем самым общее число носителей вируса с начала пандемии составило в Индии примерно 18,76 млн человек. В свою очередь эксперты считают эти официальные данные существенно заниженными. Тем временем в крупнейшем городе страны - Мумбаи из-за нехватки вакцины закрылись на три дня все прививочные центры.

++08.30++

Первые за истекшие 35 дней случаи нового заражения коронавирусом зарегистрированы во Вьетнаме, который числится среди государств, успешнее других борющихся против пандемии. В связи с этим в Ханое закрыты все бары и ночные клубы, жители столицы вправе выходить из дома только в защитных масках. По данным газеты VnExpress, "главный" инфицированный - 27-летний трудовой мигрант, вернувшийся в страну 7 апреля из Японии. По прибытии он две недели находился в Ханое на карантине и трижды сдавал тесты на коронавирус: все они показали отрицательный результат. Вирус был выявлен уже после того, как мужчина вернулся из Ханоя в родную деревню, где затем от него заразились родители, жена и сын. Во Вьетнаме, численность населения которого превышает 96 млн человек, за все время пандемии зафиксированы около 2900 случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2, в том числе - с 35 летальным исходом.

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В Германии вновь слегка снизился средний прирост заболеваемости за семь дней - со 154,9 до 153,4 случая заражения на 100 тысяч человек. Этот показатель убывает уже на протяжении четырех дней, сообщил Институт имени Роберта Коха. За последние сутки в стране были зарегистрированы 24 329 новых случаев заражения. 306 человек скончались от последствий COVID-19. Всего за время пандемии в ФРГ зафиксировано 3 381 597 случаев инфекции, общее количество жертв коронавируса достигло 82 850 человек.

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Поток жалоб на введенный в Германии механизм так называемого "аварийного тормоза" нарастает. По данным на 28 апреля, в Федеральный конституционный суд Германии уже поступило 202 заявления, сообщают издания медиагруппы Funke со ссылкой на представителей суда. Число жалоб увеличилось в два раза всего за два дня.

Япония получила первую партию вакцины Moderna

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В Японию доставлена первая партия вакцины американской компании Moderna. До сих пор в стране сертифицирована только вакцина от коронавируса, производимая компанией Pfizer. Ожидается, что разрешение на использование в Японии препарата Moderna будет получено уже в мае.

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Из 1 млрд сделанных на планете инъекций только 0,3% приходится на бедные страны. 82% прививок от коронавируса сделали в странах с высоким и выше среднего уровнями доходов. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на международной встрече, посвященной доступу к лекарствам и медицинским средствам. Неравный доступ к вакцинам от SARS-CoV-2 он назвал одной из главных проблем пандемии.

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Производство вакцины Pfizer на заводе в Мичигане

Производство вакцины Pfizer на заводе в Мичигане

Американская фармацевтическая компания Pfizer впервые экспортировала произведенную в США вакцину от коронавируса за границу. Партия препарата, изготовленного на крупнейшем заводе компании в штате Мичиган, по информации агентства Reuters, была доставлена в Мексику. Поставка стала возможна после того, как в конце марта истекли ограничения на экспорт вакцин, введенные экс-президентом США Дональдом Трампом.

++02.30++

В Турции до конца июня продлен запрет на увольнения. Эта мера была введена турецким правительством в прошлом году, чтобы смягчить негативные последствия пандемии коронавируса на рынке труда. В феврале уровень безработицы в стране вырос на 0,7 процентных пункта, достигнув отметки в 13,4 процента.

В Бразилии от COVID-19 погибли более 400 тыс. человек

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Бразилия стала второй страной мира, в которой число жертв пандемии превысило 400 тыс. человек. За последние сутки от последствий COVID-19 в стране скончался 3001 человек. По данным министерства здравоохранения страны, выявлено 69 389 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных SARS-CoV-2 превысило 14,5 млн человек.

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В Португалии ослабляется режим чрезвычайного положения, действовавший в стране почти пять с половиной месяцев. Начиная с 1 мая, рестораны, кафе и бары, а также театры, кинотеатры и другие культурно - развлекательные заведения смогут работать в уик-энд до 22.30. Ранее комендантский час действовал в выходные дни, начиная с 13 часов. Кроме того, торговые центры смогут работать в будние дни до 21 часа и по выходным до 19 часов. Также с 1 мая открывается сухопутная граница с Испанией.

++00:15++

Американский интернет-гигант Amazon заявил, что в 1-м квартале 2021 года его прибыль увеличилась втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив примерно 8,1 млрд долларов (год назад - 2,5 млрд). Причина тому - значительный рост онлайн-торговли из-за пандемии. Общий объем продаж превысил 100 млрд долларов, причем этот рубеж Amazon преодолевает второй квартал подряд. 

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Медработники делают прививки в берлинском центре вакцинации

Центр вакцинации в Берлине

В Германии за один день в четверг, 29 апреля, сделали более 1 млн прививок от коронавируса, сообщает Институт имени Роберта Коха. При этом 970 295 человек получили первый укол, еще 118 657 человек - второй. На данный момент не менее одной дозы вакцины получили 25,9% жителей Германии (21,5 млн человек), обе прививки были сделаны 7,5% населения (6,2 млн).

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 29 апреля >>>

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    Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков


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