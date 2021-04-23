Коронавирус: премьеру Канады сделали прививку

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 146 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели около 124 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 24 апреля (время московское).
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Премьер-министр Канады, 49-летний Джастин Трюдо получил первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca. Прививка была сделана в одной из аптек Оттавы. Глава кабмина перед камерами закатал рукав рубашки и призвал сограждан как можно раньше записаться на вакцинацию. В провинции Онтарио, где расположена столица - Оттава - все жители старше 40 лет уже получили приглашение на прививку.
Apple предоставит сотрудникам возможность сделать прививку в офисах
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Американская компания Apple совместно с аптечной сетью Walgreens Boots Alliance предоставит своим сотрудникам возможность сделать прививку от коронавируса непосредственно в офисах.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сотрудники компании смогут зарегистрироваться для вакцинации на специальном корпоративном сайте. Цель этой программы - добиться возвращения к работе в офисе как можно большего числа сотрудников в ближайшее время. Однако Apple не настаивает на том, чтобы все работники вернулись в офис и не требует от записавшихся на прививку отказаться от работы дома.
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В центре для экспресс-тестов в Тюбингене
В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 23 392 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 268 645 случая заражения. За последние 24 часа скончались 286 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 81 444. Выздоровели более 2,88 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.
За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 164,4 случая заражения (днем ранее - 164,0). Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, как правило, бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.
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Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что к концу мая ожидается поставка в страну еще 1,4 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи. Препарат поступит в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX. На прошлой неделе благодаря этой международной программе в страну прибыло 117 тыс. доз вкцины BioNTech/Pfizer (Comirnaty). Сейчас этим препаратом прививают жильцов и персонал домов престарелых.
Кувейт приостановил прямые авиарейсы из Индии
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Управление гражданской авиации Кувейта сообщило в Twitter о приостановке с 24 апреля всех прямых коммерческих рейсов из Индии. Эта мера принята по указанию органов здравоохранения в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Индии.
В заявлении также говорится, что въезд в Кувейт будет запрещен всем прибывающим из Индии напрямую или транзитом, в случае если они не провели как минимум 14 дней за пределами этой страны.
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В Бразилии, по данным портала Worldometer, за сутки выявлен 65 971 случай заражения коронавирусом, скончались 2866 пациентов. С начала эпидемии COVID-19 в Бразилии в общей сложности подтверждено более 14,2 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 380 тыс. пациентов, выздоровевшими считаются более 12,7 миллиона человек.
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Глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский сообщил о готовности опубликовать договор о закупках российской вакцины "Спутник V" в случае, если против этого будет возражать российская сторона. Также министр сообщил, что Москва проинформирована об этом намерении Братиславы, а возможный отрицательный ответ россиян, по его словам, не повлияет на готовность предать договор гласности.
В США возобновят вакцинацию препаратом от компании Johnson & Johnson
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В США независимые эксперты федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний проголосовали за возобновление вакцинации населения препаратом Janssen производства компании Johnson & Johnson. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) выдаст разрешение на экстренное использование вакцины для прививок всем, кто достиг 18-летнего возраста.
Ранее, 13 апреля, регулятор приостановил вакцинацию препаратом от Johnson & Johnson в связи с 15 случаями проявления побочных явлений в виде возникновения тромбов у женщин. Три пациентки скончались.
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На одной из улиц Никосии поздним вечером
Кипр с понедельника вводит жесткий локдаун сроком на две недели. Он включает в себя, в частности, комендантский час, запрет на собрания, проведение частных и общественных мероприятий. Все рестораны, кафе, бары, спортзалы, театры, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и клубы должны приостановить работу. Также временно закроются все магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости. Церковные службы будут проводиться без посетителей.
Исключение сделано для пасхальной службы, в этот день внутри храмов смогут находиться до 50 человек. Комендантский час в этот день будет действовать с 01.00. Государственным учреждениям предписано перевести на удаленную работу не менее 20% персонала.
В Германии с 24 апреля ужесточен локдаун
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На территории Германии с субботы действуют правила, определенные поправками в Закон о защите населения от инфекционных болезней. Эти изменения предполагают ужесточение мер борьбы с эпидемией корнавируса и возможность задействования механизма так называемого "аварийного тормоза" в округах и городах, где в последние 3 дня из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано свыше 100 случаев заражения.
Механизм, в частности, предполагает, что с 22.00 (23.00 мск) до 05.00 (06.00 мск) в этих кризисных регионах будет действовать комендантский час. Прогулки и спорт для тех, кто собирается заниматься им индивидуально, однако, разрешены до 00.00 часов (01.00 мск).
Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 23 апреля >>>
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Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
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Moderna: родом из университета Гарварда
На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
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Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
"Спутник V": самая первая регистрация
В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sinovac: тихий конкурент из Китая
Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
CureVac: принтер для вакцин от Tesla
Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
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Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Johnson&Johnson: достаточно одной дозы
Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.
Автор: Андрей Гурков