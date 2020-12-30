 Мир встречает 2021 год в строгих условиях пандемии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Мир встречает 2021 год в строгих условиях пандемии

В Австралии и Новой Зеландии уже наступил новый, 2021-й год. На этот раз жители многих стран отмечают праздник в условиях пандемии коронавируса - без гуляний и фейерверков.

Фейерверк в Сиднее

Фейерверк в Сиднее, 2021 год

Одной из первых стран, встретивших в ночь на пятницу, 1 января, 2021-й год, стала Австралия, где из-за пандемии коронавируса в канун праздника по-прежнему действуют ограничительные меры, а в некоторых населенных пунктах - запрет на массовые мероприятия. Обычно в гавани крупнейшего города страны - Сиднея посмотреть на всемирно известное пиротехническое шоу собираются около 1 млн человек. Но на этот раз большинство горожан смогли увидеть его лишь по телевизору, а сиднейские улицы пустовали. Попасть на шоу можно было лишь по специальному разрешению, нарушителям запрета грозил штраф - более чем 620 евро в пересчете. Кроме того, фейерверк длился всего семь минут вместо традиционных двадцати.

В Мельбурне - втором по численности населения городе Австралии, салют отменили. В Брисбене (штат Квинсленд) упразднили основные фейерверки, но разрешили частные вечеринки численностью до 50 человек, а также общественные мероприятия численностью до 100 человек.

В Новой Зеландии, властям которой благодаря запретам на въезд в страну удалось сдержать распространение коронавируса, Новый год справляли в непривычно строгих условиях, тем не менее жители полуторамиллионного Окленда и других городов смогли посмотреть фейерверки.

Комендантский час в странах Европы и 3000 полицейских на улицах Берлина

В других государствах мира из-за роста числа заражений ситуация была менее праздничной. Комендантский час с 22.00 и запрет на массовые собрания введены в Италии, Турции, Франции, Латвии и Чехии и других странах. По данным агентства AFP, за соблюдением ограничительных мер будут следить полиция и военнослужащие. Новогодние гуляния отменены, в частности, в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Амстердаме и Лондоне.

В Германии действует запрет на массовые собрания, распитие алкоголя в общественных местах и запуск фейерверков в новогоднюю ночь. Отмечать Новый год можно лишь двумя домохозяйствами численностью до пяти человек, не считая детей. В Берлине отменены новогодняя вечеринка и пиротехническое шоу у Бранденбургских ворот, эта территория оцеплена служащими полиции. Патрулировать улицы в столице Германии будут почти 3000 полицейских.

В 2020 году от последствий коронавируса умерли более 1,7 миллиона человек. 

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина - Владимир Путин сидит на томике конституции, зашнуровывает ботинок и говорит: Я не устал и не ухожу... просто переобуваюсь

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Январь: отставка Медведева и реформа системы власти в РФ

    В послании Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.

  • Карикатура Сергея Елкина - судья оглядывается на портрет Сталина, на листе бумаги написано: Приговор Сети

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Февраль: приговор по делу "Сети"

    Суд в Пензе приговорил фигурантов дела "Сети" к длительным тюремным срокам. По версии следствия, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились, чтобы устроить теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, проходивших в РФ в 2018 году. Обвиняемые жаловались на пытки во время дознания. Сергею Елкину все это напомнило о мрачных страницах истории страны.

  • Карикатура Сергея Елкина - рубль оказался под прессом из нефти и коронавируса

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Март: первая волна пандемии и обвал цен на нефть

    В марте обвал цен на нефть и обрушение мировых биржевых индексов из-за начала пандемии коронавируса спровоцировали падение курса рубля. Карикатурист Сергей Елкин о непосильной ноше для российской валюты.

  • Карикатура Сергея Елкина - разговор двух QR-кодов в виде человеческих фигур, идущих навстречу друг другу: Привет! - Как дела?

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Апрель: пропускной режим в Москве

    В середине апреля в Москве ввели цифровые пропуска для передвижения по городу. Такие меры были призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина - мужчина и женщина пьют на брудершафт, соблюдая социальную дистанцию и в защитных масках.

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Май: коронавирус диктует новые правила поведения

    Пандемия, коронавирус, социальная дистанция, COVID-19, средства защиты - в мае эти слова уже не только прочно вошли в лексикон, но и стали неотъемлемой частью повседневной жизни большинства жителей планеты. Сергей Елкин о новых формах этикета.

  • Медведь прыгает на урну для голосования по поправкам в Конституцию РФ - карикатура Сергея Елкина

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Июнь: голосование по поправкам в Конституцию РФ

    С 25 июня по 1 июля в РФ прошло всенародное голосование, по итогам которого в конституцию страны был внесен ряд поправок. Изменения позволяют Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширяют его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.

  • Путин удивляется протестам на Дальнем Востоке из-за задержания Фургала - карикатура Сергея Елкина

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Июль: протесты в Хабаровске

    В июле на Дальнем Востоке начались массовые протесты с требованием освободить экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. В кремлевских кабинетах такого явно не ожидали, считает Сергей Елкин.

  • Тихановская зачитывает обращение по бумажке под присмотром Лукашенко - карикатура Сергея Елкина

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Август: протесты в Беларуси

    После президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко в Беларуси начались массовые акции протеста и забастовки. Основная соперница Лукашенко Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву. А в интернете появилось видео, на котором она, опустив глаза, призывает белорусов не протестовать. Похоже, Сергей Елкин нашел объяснение этому призыву.

  • Карикатура Сергея Елкина - Александр Лукашенко держит руку на конституции, его со всех сторон охраняют люди в масках и с дубинками

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Сентябрь: тайная инаугурация Лукашенко

    23 сентября в Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко. О ней не было объявлено заранее, ее не показывали в прямом эфире по ТВ. Сергей Елкин о немногих приглашенных на церемонию гостях.

  • Карикатура Сергея Елкина - Путин держит в руках спутник в виде шприца с надписью Sputnik V

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Октябрь: Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V"

    Еще в конце лета в России была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса "Спутник V". В октябре начались испытания этого препарата на пожилых людях. Хотя за рубежом сомневаются в безопасности вакцины, Владимир Путин в ней уверен, отмечает Сергей Елкин.

  • Песков напоминает Путину, что Байдена Кремль не поздравляет, а Навального - не называет - карикатура Сергея Елкина

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Ноябрь: президентские выборы в США

    Победителем президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября, стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Владимир Путин, однако, поздравил его с победой лишь 15 декабря - значительно позже, чем многие другие мировые лидеры. Поначалу Байден пополнил список тех, чьи имена президент РФ предпочитает не произносить вслух, констатировал Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина - Владимир Путин подозрительно смотрит на стакан на своем столе и говорит: Если бы хотели, то отравили бы.

    2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Декабрь: расследование Bellingcat об отравлении Навального

    Журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря опубликовали расследование о группе сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Однако Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что спецслужбы РФ не были в этом заинтересованы. Сергей Елкин уверен: президент знает, о чем говорит.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 01:19

Что ждут в Москве от 2021 года? (30.12.2020)

Контекст

До и после пандемии: маски, которые мы забываем

"С маской по жизни", - так, с горькой иронией, назвал кто-то нынешнее время. Но маска - это не только ставшая сейчас привычной медицинская или защитная маска. Были и будут другие.  

Также по теме

Frankreich Coronavirus

Коронавирус: Франция встретит Новый год комендантским часом 10.12.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 69,5 млн человек во всем мире, свыше 1,58 млн скончались. Выздоровели более 48 млн пациентов. DW следит за событиями 10 декабря.

Deutschland I Querdenker Demo I Desden

Коронавирус: новый вариант мог дойти до Германии 22.12.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 78 млн человек во всем мире, свыше 1,7 млн скончались. Выздоровели более 54 млн пациентов. DW следит за событиями 22 декабря.

Luxemburg-Stadt - Großherzogliches Palais | Chambre des Députés

Коронавирус: Люксембург и Болгария вводят частичный локдаун 25.11.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 60 млн человек в мире, свыше 1,4 млн заболевших скончались. Выздоровели более 41,5 млн пациентов. DW следит за событиями 25 ноября.

Реклама

Самые читаемые

COVID-19: в Швейцарии через пять дней после прививки умер пожилой мужчина  

Сергей Тихановский из тюрьмы: "В Беларуси - революция человечности"  

В Германии опубликовали рейтинг самых популярных детских имен 2020 года  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно