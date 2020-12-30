Мир встречает 2021 год в строгих условиях пандемии

Одной из первых стран, встретивших в ночь на пятницу, 1 января, 2021-й год, стала Австралия, где из-за пандемии коронавируса в канун праздника по-прежнему действуют ограничительные меры, а в некоторых населенных пунктах - запрет на массовые мероприятия. Обычно в гавани крупнейшего города страны - Сиднея посмотреть на всемирно известное пиротехническое шоу собираются около 1 млн человек. Но на этот раз большинство горожан смогли увидеть его лишь по телевизору, а сиднейские улицы пустовали. Попасть на шоу можно было лишь по специальному разрешению, нарушителям запрета грозил штраф - более чем 620 евро в пересчете. Кроме того, фейерверк длился всего семь минут вместо традиционных двадцати.

В Мельбурне - втором по численности населения городе Австралии, салют отменили. В Брисбене (штат Квинсленд) упразднили основные фейерверки, но разрешили частные вечеринки численностью до 50 человек, а также общественные мероприятия численностью до 100 человек.

В Новой Зеландии, властям которой благодаря запретам на въезд в страну удалось сдержать распространение коронавируса, Новый год справляли в непривычно строгих условиях, тем не менее жители полуторамиллионного Окленда и других городов смогли посмотреть фейерверки.

Комендантский час в странах Европы и 3000 полицейских на улицах Берлина

В других государствах мира из-за роста числа заражений ситуация была менее праздничной. Комендантский час с 22.00 и запрет на массовые собрания введены в Италии, Турции, Франции, Латвии и Чехии и других странах. По данным агентства AFP, за соблюдением ограничительных мер будут следить полиция и военнослужащие. Новогодние гуляния отменены, в частности, в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Амстердаме и Лондоне.

В Германии действует запрет на массовые собрания, распитие алкоголя в общественных местах и запуск фейерверков в новогоднюю ночь. Отмечать Новый год можно лишь двумя домохозяйствами численностью до пяти человек, не считая детей. В Берлине отменены новогодняя вечеринка и пиротехническое шоу у Бранденбургских ворот, эта территория оцеплена служащими полиции. Патрулировать улицы в столице Германии будут почти 3000 полицейских.

В 2020 году от последствий коронавируса умерли более 1,7 миллиона человек.

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