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Сидней
Город в Австралии.
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Новости
13.04.2024
13 апреля 2024 г.
В Сиднее мужчина с ножом напал на людей в торговом центре
07.04.2024
7 апреля 2024 г.
Сотни людей пострадали от наводнения на востоке Австралии
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Контекст
Хакеры атаковали канал в Сиднее, готовивший выпуск о Путине
Хакеры атаковали канал в Сиднее, готовивший выпуск о Путине
Эксперты, опрошенные 9News Australia, полагают, что за нападением могли стоять хакеры "из России".
Политика
28.03.2021
28 марта 2021 г.
Наводнение в Австралии привело к эвакуации тысяч человек
Наводнение в Австралии привело к эвакуации тысяч человек
Уровень воды в реках австралийского штата Новый Южный Уэльс растет из-за обильных ливней. В ряде районов - оползни.
Природа и окружающая среда
22.03.2021
22 марта 2021 г.
Мир встречает 2021 год в строгих условиях пандемии
Мир встречает 2021 год в строгих условиях пандемии
Жители многих стран отмечают новогодний праздник в условиях пандемии коронавируса - без гуляний и фейерверков.
Общество
31.12.2020
31 декабря 2020 г.
Туризм в Австралии потерял миллионы из-за пожаров
Туризм в Австралии потерял миллионы из-за пожаров
Погода временно дала пожарным небольшую передышку. Сидней готовится к сильнейшему с ноября 2019 года дождю.
Общество
17.01.2020
17 января 2020 г.
Qantas установила новый рекорд по длительности авиаперелетов
Qantas установила новый рекорд по длительности авиаперелетов
Boeing 787-9 преодолел свыше 16 тысяч километров между Нью-Йорком и Сиднеем за 19 часов 16 минут.
Технологии
20.10.2019
20 октября 2019 г.
В Австралии арестован мужчина по делу об опасных посылках
В Австралии арестован мужчина по делу об опасных посылках
Отправления с белым порошком рассылались по адресу иностранных консульств в Мельбурне, Канберре и Сиднее.
Политика
10.01.2019
10 января 2019 г.
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