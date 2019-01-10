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Сидней

Город в Австралии.

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Новости

13 апреля 2024 г.

В Сиднее мужчина с ножом напал на людей в торговом центре

7 апреля 2024 г.

Сотни людей пострадали от наводнения на востоке Австралии

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Контекст

Символ "трояна"

Хакеры атаковали канал в Сиднее, готовивший выпуск о Путине

Хакеры атаковали канал в Сиднее, готовивший выпуск о Путине

Эксперты, опрошенные 9News Australia, полагают, что за нападением могли стоять хакеры "из России".
Политика28 марта 2021 г.
Наводнение в австралийском городе Порт-Маккуори

Наводнение в Австралии привело к эвакуации тысяч человек

Наводнение в Австралии привело к эвакуации тысяч человек

Уровень воды в реках австралийского штата Новый Южный Уэльс растет из-за обильных ливней. В ряде районов - оползни.
Природа и окружающая среда22 марта 2021 г.
Фейерверк в Сиднее

Мир встречает 2021 год в строгих условиях пандемии

Мир встречает 2021 год в строгих условиях пандемии

Жители многих стран отмечают новогодний праздник в условиях пандемии коронавируса - без гуляний и фейерверков.
Общество31 декабря 2020 г.
Смог на пляже в пригороде Сиднея

Туризм в Австралии потерял миллионы из-за пожаров

Туризм в Австралии потерял миллионы из-за пожаров

Погода временно дала пожарным небольшую передышку. Сидней готовится к сильнейшему с ноября 2019 года дождю.
Общество17 января 2020 г.
Boeing 787-9 в ливрее Qantas в аэропорту Лос-Анджелеса

Qantas установила новый рекорд по длительности авиаперелетов

Qantas установила новый рекорд по длительности авиаперелетов

Boeing 787-9 преодолел свыше 16 тысяч километров между Нью-Йорком и Сиднеем за 19 часов 16 минут.
Технологии20 октября 2019 г.
Полиция Мельбурна в консульстве Италии

В Австралии арестован мужчина по делу об опасных посылках

В Австралии арестован мужчина по делу об опасных посылках

Отправления с белым порошком рассылались по адресу иностранных консульств в Мельбурне, Канберре и Сиднее.
Политика10 января 2019 г.
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