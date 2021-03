Хакеры сорвали вещание канала в Сиднее, готовившего расследование о Путине

Австралийский канал 9News Australia (Channel Nine, Nine Network) подвергся массированной кибератаке, которая привела к срыву эфиров. Как сообщил в воскресенье, 28 марта, портал TV Blackbox, специализирующийся на новостях телеиндустрии, канал готовил к показу очередной выпуск расследовательской программы Under Investigation.

Как следует из анонса, она посвящена "смертоносной кампании уничтожения с помощью химагентов", развернутой, по версии редакторов канала, президентом РФ Владимиром Путиным "против его врагов" в западных странах. При этом TV Blackbox, ссылаясь на экспертов, с которыми переговорил 9News, сообщил, что за атакой, скорее всего, стоят хакеры "из России, что объясняется изощренностью" предпринятого нападения.

"Идет ли речь о криминальном саботаже, или это - дело рук иностранного государства, сейчас расследуется, однако (уже очевидно - Ред.), что эта атака может выявить уязвимость общенационального" масштаба, пишет команда 9News Australia в Twitter.

В эфир поставили передачи в записи, всех сотрудников отправили на удаленку

Представители телеканала пояснили, что уже "запустили ряд процессов, призванных обеспечить возвращение к нормальной сетке вещания", при этом вместо прямого эфира пришлось давать передачи в записи. На них атака не распространилась, потому за их показ отвечает компания на аутсорсинге - NPC Media.

Все сотрудники 9News Australia переведены на домашнюю работу, пока IT-специалисты восстанавливают производственные системы.

Представители канала отмечают, что посвященный России эпизод Under Investigation уже снят, и действия киберпреступников не помешают показать его в эфире.

Около 60 тыс. кибернападений в 2020 году

В 2020 году в Австралии были зафиксированы порядка 60 тыс. нападений в киберпространстве, по одному - примерно каждые десять минут. В 2017 году занимавшая пост министра обороны страны Мариз Пейн заявила, что за год до 400 австралийских компаний могли стать жертвами атак со стороны хакеров, спонсируемых российским государством.

Ранее российских хакеров в атаке на правительственные серверы обвиняла и Германия. По версии Берлина, в конце 2017 года киберпреступники, используя вредоносное программное обеспечение, получили доступ к серверам министерства обороны и министерства иностранных дел и похитили с них документы, касающиеся отношений между Украиной и МВФ, а также выхода Великобритании из Евросоюза.

Смотрите также:

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Личные данные немецких политиков оказались в Сети Как стало известно 4 января, в конце 2018 года в Twitter появились ссылки на личные данные - в том числе, паспортные и кредитных карт - 994 немецких политиков, актеров, журналистов, музыкантов. Уже 6 января по подозрению в совершении взлома арестовали 20-летнего ученика гимназии в Гессене. По данным полиции, он много времени проводил у компьютера, однако специального образования у него нет.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Российские "мишки" За последние годы новости о хакерах и кибератаках стали уже обыденностью. Зачастую авторство взломов приписывается нескольким группам хакеров - Cozy Bear (дословно "уютный медведь", известна еще как APT29), Fancy Bear ("модный медведь", APT28) и Energetic Bear ("энерегетический медведь"), которые связывают с российскими спецслужбами. Улики косвенные, но с каждым разом их становится все больше.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Атаки на энергосети США и Германии Летом 2018 года стало известно об атаках хакерской группировки Energetic Bear на энергосети США и Германии. По оценкам америкаснких спецслужб, в США взломщики даже дошли до этапа, когда могли включать и выключать электричество и вывели из строя потоки энергии. В ФРГ же хакерам удалось проникнуть в сети лишь нескольких компаний до того, как немецкие спецслужбы взяли ситуацию под контроль.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет США обвинили ГРУшников в кибератаках 13 июля 2018 года Минюст США (на фото - офис ведомства в Вашингтоне) обвинил 12 граждан РФ в попытке вмешаться в выборы американского президента в 2016 году. По версии следствия, сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России участвовали во взломе компьютерных систем Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет США и Великобритания обвинили РФ в масштабной кибератаке ФБР, министерство внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности 16 апреля 2018 года заявили, что российские хакеры атаковали госструктуры и частные компании в попытке завладеть интеллектуальной собственностью и получить доступ к сетям своих жертв. Аналогичные обвинения в тот же день озвучила министр обороны Австралии Мариз Пейн.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Bad Rabbit поразил Россию и Украину Новый вирус Bad Rabbit поразил 24 октября серверы нескольких российских СМИ. Кроме того, хакеры атаковали несколько государственных учреждений на Украине, а также системы киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и аэропорта Одессы. Ранее атаки Bad Rabbit были зафиксированы в Турции и Германии. Эксперты считают, что вирус распространяется методом, схожим с ExPetr (он же Petya).

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Кибератака века 12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Вирус Petya В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Атака на бундестаг В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Против Хиллари В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Партия Меркель под прицелом В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Допинговый взлом В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет 500 млн аккаунтов Yahoo В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие. Автор: Илья Коваль