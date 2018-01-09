Наводнение в Австралии привело к эвакуации тысяч человек

Не менее 18 тысяч жителей австралийского штата Новый Южный Уэльс, в том числе 3 тысячи проживающих в Сиднее, были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения. Об этом премьер-министр Глэдис Береджиклиэн сообщила в понедельник, 22 марта. Наиболее пострадавшие регионы получат средства для восстановления, как и жители районов, признанных зонами катастрофы, заверил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Оползень в штате Новый Южный Уэльс
В ряде районов зафиксированы оползни. Аэропорт Ньюкасл к северу от Сиднея прекратил обслуживать рейсы после затопления взлетно-посадочной полосы.
Уровень воды в реках Нового Южного Уэльса и Квинсленда продолжает расти из-за ливневых дождей, не прекращающихся несколько дней. Ранее вода перелилась через 142-метровую дамбу в городке Уоррагамба близ Голубых гор. По оценкам властей, жители на на юго-востоке континента не сталкивались с таким катастрофическим паводком почти столетие. Синоптики ожидают, что ливни продолжатся в ближайшие дни.
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Корм животным доставляют по воздуху
В национальном парке Уолемми в Новом Южном Уэльсе животным, выжившим после бушевавших здесь лесных пожаров, корм доставляют по воздуху. В основном это сладкий картофель и морковь. Сотрудники национального парка сбрасывают овощи с вертолета туда, где огонь оставил после себя лишь выжженную землю.
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Как животных в Австралии спасают от пожаров
Спасение для валлаби
На этом фото - выживший валлаби, сумчатое млекопитающее из семейства кенгуру. В национальном парке Йенго корм для валлаби также доставляют по воздуху. "Операция по спасению горных валлаби" - так назвали эту акцию в министерстве экологии Австралии. Место, где обитают животные, на северо-западе от Сиднея, в 2000-м году вошло в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но очень сильно пострадало от огня.
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Как животных в Австралии спасают от пожаров
Кенгуру в безопасности
Об этом детеныше кенгуру заботятся сотрудники организации по спасению диких животных WIRES. Спасатели исходят из того, что молодые особи кенгуру могут затем воссоединиться со своими родителями, поэтому необходимо отмечать места, где животные были найдены.
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Как животных в Австралии спасают от пожаров
Спасенный опоссум
Этот опоссум выжил после пожара. Но животное, как видно на фотографии, сильно пострадало от огня: у него обожжены уши и шерсть, повреждены глаза. По данным спасателей, опоссумы, как и другие виды мелких животных, обитающие на деревьях и в кустарниках, особенно сильно пострадали от лесных пожаров.
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Как животных в Австралии спасают от пожаров
Особая миссия военных
Военнослужащие австралийской армии ищут на третьем по величине острове страны - острове Кенгуру - трупы животных, погибших во время пожаров. В этом национальном парке огонь уничтожил деревья и кустарники на площади более 210 000 гектаров. До сих пор огонь полностью не потушен.
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Как животных в Австралии спасают от пожаров
Погибла половина популяции коал
Коалу в клетке, запечатленную на этой фотографии, спасли от огня на острове Кенгуру. Около 50 000 представителей этого вида животных жили здесь до пожаров. По последним данным, половина из них погибла. Но спасенным животным придется и дальше бороться за свое существование, поскольку экосистема, в которой они обитали, разрушена.
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Как животных в Австралии спасают от пожаров
Выжившие животные остались без привычной среды обитания
На этих снимках со спутника - лесные пожары южнее Эдена в Новом Южном Уэльсе. По всей Австралии пламя уничтожило все живое на площади более 10 млн га земли. По оценкам экологов, около миллиарда животных погибли от огня. Но те, кто выжил, лишились привычной среды обитания, а также корма и естественной защиты от солнца и хищников.
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Как животных в Австралии спасают от пожаров
Почему верблюдов будут отстреливать
Верблюды не пострадали от бушевавших в Австралии лесных пожаров. Но правительство страны объявило о необходимости отстрела тысяч этих животных. Такая радикальная мера является следствием экстремальной засухи на континенте. Дикие верблюды, ищущие воду и корм, представляют опасность для деревень аборигенов, загрязняя питьевую воду и уничтожая запасы еды.
Автор: Наталья Позднякова