Президент Германии призвал богатые страны делиться вакцинами

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал богатые страны предоставить часть своих вакцин более бедным государствам. Такое заявление политик сделал в понедельник, 22 февраля, на совместной онлайн-пресс-конференции с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом в Берлине.
"В ближайшие недели и месяцы дозы вакцины все еще будут дефицитным товаром повсюду", - подчеркнул глава германского государства. "Чем скорее мы в Европе и в Германии будем готовы отдать часть того, что для нас зарезервировано, тем быстрее мы сможем сдержать распространение инфекции по всему миру", - добавил Штайнмайер.
По словам политика, то, насколько странам удастся достичь международного сотрудничества в вопросах распределения вакцин, тестов и медикаментов, станет "лакмусовой бумажкой для международной солидарности".
Глава ВОЗ призвал "не подрывать" COVAX
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон уже говорил, что развитые страны могли бы перераспределить 4-5 процентов от запаса своих вакцин в пользу развивающихся государств. Германский президент уточнил, что на данном этапе уже запущены правительственные консультации по вопросу о конкретных объемах и временных сроках.
Тедрос Адханом Гебрейесус в свою очередь прокомментировал итоги саммита глав государств и правительств стран "большой семерки" 19 февраля. По ее итогам Германия, в частности, пообещала предоставить еще 1,5 млрд евро программе COVAX, Всемирной организации здравоохранения и другим международным институтам. Глава ВОЗ 22 февраля отметил, что выделение финансирования - положительный шаг, однако он не поможет в борьбе с глобальной пандемией, если на рынке не останется вакцин для бедных стран. "Я прошу государства с высоким уровнем дохода: когда вы обращаетесь к производителям, чтобы закупить больше вакцин, пожалуйста, убедитесь, что это не подорвет COVAX ", - подчеркнул он.
Программа COVAX
COVAX - инициированный ВОЗ глобальный механизм, который призван обеспечить государствам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам от коронавируса. Задача COVAX состоит в том, чтобы закупить и распределить действенные препараты между странами-участницами инициативы соразмерно численности их населения. В декабре 2020 года Конгресс США одобрил выделение 2 млрд долларов в качестве взноса в эту программу ВОЗ.
По данным правительства ФРГ, в настоящее время наиболее богатые страны мира, в которых проживают 16 процентов населения планеты, закупили две трети имеющихся в распоряжении доз вакцин от коронавируса. Лишь 0,5 процента всех вакцинированных людей в мире являются жителями беднейших стран.
По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена у свыше 112 млн жителей планеты. Более 2,4 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели свыше 87 млн пациентов.
Смотрите также:
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Moderna: родом из университета Гарварда
На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"
Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
"Спутник V": самая первая регистрация
В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sinovac: тихий конкурент из Китая
Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
CureVac: принтер для вакцин от Tesla
Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу
Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Johnson&Johnson: достаточно одной дозы
Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС, где регистрация ожидается в середине марта, выпускать ее будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.
Автор: Андрей Гурков