Президент Германии призвал богатые страны делиться вакцинами

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал богатые страны предоставить часть своих вакцин более бедным государствам. Такое заявление политик сделал в понедельник, 22 февраля, на совместной онлайн-пресс-конференции с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом в Берлине.

"В ближайшие недели и месяцы дозы вакцины все еще будут дефицитным товаром повсюду", - подчеркнул глава германского государства. "Чем скорее мы в Европе и в Германии будем готовы отдать часть того, что для нас зарезервировано, тем быстрее мы сможем сдержать распространение инфекции по всему миру", - добавил Штайнмайер.

По словам политика, то, насколько странам удастся достичь международного сотрудничества в вопросах распределения вакцин, тестов и медикаментов, станет "лакмусовой бумажкой для международной солидарности".

Глава ВОЗ призвал "не подрывать" COVAX

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон уже говорил, что развитые страны могли бы перераспределить 4-5 процентов от запаса своих вакцин в пользу развивающихся государств. Германский президент уточнил, что на данном этапе уже запущены правительственные консультации по вопросу о конкретных объемах и временных сроках.

Тедрос Адханом Гебрейесус в свою очередь прокомментировал итоги саммита глав государств и правительств стран "большой семерки" 19 февраля. По ее итогам Германия, в частности, пообещала предоставить еще 1,5 млрд евро программе COVAX, Всемирной организации здравоохранения и другим международным институтам. Глава ВОЗ 22 февраля отметил, что выделение финансирования - положительный шаг, однако он не поможет в борьбе с глобальной пандемией, если на рынке не останется вакцин для бедных стран. "Я прошу государства с высоким уровнем дохода: когда вы обращаетесь к производителям, чтобы закупить больше вакцин, пожалуйста, убедитесь, что это не подорвет COVAX ", - подчеркнул он.

Программа COVAX

COVAX - инициированный ВОЗ глобальный механизм, который призван обеспечить государствам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам от коронавируса. Задача COVAX состоит в том, чтобы закупить и распределить действенные препараты между странами-участницами инициативы соразмерно численности их населения. В декабре 2020 года Конгресс США одобрил выделение 2 млрд долларов в качестве взноса в эту программу ВОЗ.

По данным правительства ФРГ, в настоящее время наиболее богатые страны мира, в которых проживают 16 процентов населения планеты, закупили две трети имеющихся в распоряжении доз вакцин от коронавируса. Лишь 0,5 процента всех вакцинированных людей в мире являются жителями беднейших стран.

По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена у свыше 112 млн жителей планеты. Более 2,4 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели свыше 87 млн пациентов.



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