Правда и ложь о вакцинах от SARS-CoV-2: действительно ли люди умирают от прививки

С начала вакцинации от коронавируса общественное внимание обращено на людей, которым уже сделали прививку. Для тех, кто не читает дальше заголовков, ситуация выглядит следующим образом: "15 смертельных случаев после вакцинации от коронавируса", "Смерть в доме престарелых после прививок от коронавируса", "Участник испытаний вакцины умер после прививки".

В каждом из этих случаев история не ограничивается заголовком. DW изучила последние подобные случаи в Германии, Испании, США, Норвегии, Бельгии и Перу и выяснила, что ни в одном из случаев эксперты различных организаций здравоохранения не нашли связи между вакцинацией и смертью пациента.

На данный момент, по данным счетчика на портале Bloomberg, в этих странах было использовано более 37 миллионов доз вакцины. В то же время сообщалось всего о 250 смертельных случаях у людей, получивших прививку. Данные по США содержат сообщения пользователей о 181 случае, который не прошел независимую проверку.

Германия: "Смертельные случаи после прививки от коронавируса"

Институт имени Пауля Эрлиха (PEI) - немецкий федеральный институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств - изучил 10 смертельных случаев, зафиксированных в период от нескольких часов до четырех дней после вакцинации. В каждом из них возраст умерших составлял от 79 до 93 лет, и все они cтрадали хроническими заболеваниями, утверждает Бригитте Келлер-Станиславски (Brigitte Keller-Stanislawski) глава отделения безопасности медикаментов в PEI.

"Опираясь на имеющиеся данные, мы пришли к выводу, что пациенты умерли от основного заболевания, а наступление смерти по времени совпало с вакцинацией", - заявила она телеканалу n-tv. Келлер-Станиславски не прокомментировала каждый случай отдельно, но отметила: "Скончавшиеся были тяжело больными пациентами с большим числом хронических заболеваний". "Если прививают пожилых людей или людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, возможно определенное число смертельных случаев вскоре после вакцинации, причину которых нельзя связывать с ней", - подчеркнула она. В своем последнем отчете PEI сообщает о 20 вакцинированных пациентах, скончавшихся с диагнозом COVID-19.

Пресс-секретарь института на запрос DW сообщила, что в Германии "у всех умерших кроме одного человека не была завершена вакцинация, COVID-19 у них был выявлен после первой прививки". "33 человека с рядом хронических заболеваний умерли, страдая от резкого ухудшения основного недуга, или от другой болезни, не связанной с вакцинацией. 10 пациентов умерли от другой инфекционной болезни, не от COVID-19", - говорится в сообщении.

"Во всех остальных случаях у пациентов были тяжелые хронические заболевания, такие как раковые опухоли, почечная недостаточность, сердечные недуги, артериосклероз, которые стали основной причиной смерти", - добавила пресс-секретарь Институт имени Пауля Эрлиха. Общее число умерших после вакцинации, по данным PEI на 28 января, составило 69 человек.

В Германии до настоящего времени используются вакцины только двух производителей: BioNTech/Pfizer и Moderna.

Испания: "Не менее семи обитателей дома престарелых умерли после прививки Pfizer"

Испанские СМИ сообщили о смерти девяти обитателей дома престарелых после первого укола препаратом BioNTech/Pfizer. Все они имели хронические заболевания. По словам директора дома престарелых El Salvador в городке Лагартера на юго-западе от Мадрида, через пять дней после вакцинации у пожилых людей стали проявляться симптомы: головная боль и диарея. Врач сообщил ему, что это могли быть побочные явления от прививки.

Как выяснилось, все девять смертельных случаев вызваны осложнениями в связи с COVID-19, распространение инфекции произошло в доме престарелых в дни, когда началась вакцинация. Заболеть COVID-19 можно и после вакцинации, если прививка была сделана во время инкубационного периода, который у коронавируса длится 5-6 дней. Заразиться коронавирусом также возможно после вакцинации, поскольку защита от заражения начинает формироваться в организме через 10-14 дней после первого укола, согласно данным немецкого Института имени Роберта Коха.

США: "181 смерть после прививки от COVID-19"

Эту информацию широко обсуждали СМИ в Индии. Она базируется на пресс-релизе организации Children´s Health Defence - объединения противников вакцинации, известного распространением ложной информации о вакцинах и призывами к отказу от прививок.

Хотя в заголовке пресс-релиза указано, что данные взяты из "банка данных правительства США", цифры, на которые ссылаются авторы документа, на самом деле были опубликованы на сайте Центра по информированию о национальной вакцинации (NVIC), который Майкл Спектер, журналист, специализирующийся на темах, связанных с наукой, технологиями и общественным здравоохранением, называет "самой влиятельной в Америке организацией, выступающей против вакцинации".

NVIC, в свою очередь, пишет, что его данные были взяты из правительственной Системы отчетности о побочных реакциях на вакцины (VAERS), в которой говорится, что "в VAERS может обратиться любой желающий, включая родителей и пациентов", и что "отчеты VAERS не могут служить достаточным основанием для того, чтобы определить, действительно ли указанный побочный эффект или заболевание стали следствием прививки".

Причинно-следственной связи между вакцинацией и последующей смертью пациентов не выявлено ни в одном из случаев

Более того, VAERS призывает производителей вакцин сообщать им о серьезных проблемах со здоровьем привившихся вне зависимости от того, считают ли они, что эти проблемы были вызваны вакциной. Также VAERS сообщает о том, что "данные системы не могут быть использованы для заключений, касающихся наличия, серьезности, частоты проявления или числа проблем, ассоциирующихся с вакцинацией", и что эти данные "следует трактовать в контексте другой научной информации".

О необъективности и непоследовательности данных в системе VAERS предупреждают и Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Норвегия: "После прививки скончались 30 жителей домов престарелых"

По данным на 26 января, Норвежское медицинское агентство Statens Legemiddelverk расследовало в общей сложности 33 сообщения о смертях обитателей домов престарелых в связи с вакцинацией.

В анализе этих случаев агентство пишет, что "многие жители домов престарелых, получившие к данному моменту прививку, отличаются хрупким здоровьем или имеют хронические заболевания". "Каждый день в домах престарелых или подобных заведениях в Норвегии в среднем умирают по 45 человек. В связи с этим смерти, происходящие вскоре после прививки, являются ожидаемыми и не подразумевают наличие причинно-следственной связи с вакциной", - говорится далее в документе.

Случаи смертей в норвежских домах престарелых расследовал также Комитет по оценке рисков в сфере фармакологического надзора (PRAC), работающий в составе Европейского агентства лекарственных средств (EMA). В своем отчете комитет указал, что "не обнаружил никаких серьезных угроз для безопасности", добавив, что наличие ряда хронических заболеваний у привитых является разумным объяснением причин их смерти. В некоторых случаях паллиативная помощь начала оказываться пациенту еще до прививки, отмечалось в отчете.

Бельгия: "14 смертей после прививки от коронавируса"

В Бельгии, по данным Федерального агентства лекарств и продуктов для здоровья (FAMHP), 14 человек скончались после того, как им сделали прививку от COVID-19. Однако связи этих смертей с вакцинацией обнаружено не было.

Все скончавшиеся пациенты были в возрасте от 70 лет, пять из них - старше 90 лет, сообщило тогда онлайн-издание Brussels Times. Дополнительных деталей о личностях умерших обнародовано не было.

В итоге FAMHP начало публиковать еженедельные отчеты с анализом побочных эффектов при вакцинации. В докладе от 4 февраля указано, что "на данный момент причинно-следственной связи между смертями пациентов и прививкой от COVID-19 обнаружено не было".

Перу: "Участник клинических испытаний вакцины скончался от COVID-19"

Университет Каэтано Эредиа в Перу, который проводил клинические испытания китайской вакцины Sinopharm, вынужден был раскрыть данные о них после смерти одной из их участниц от пневмонии, сообщает агентство Reuters. Как оказалось, скончавшаяся участница клинических испытаний получила не вакцину, а плацебо.

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