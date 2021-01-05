 Привился и заболел. Что было с журналистом DW после вакцинации ″Спутником V″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Привился и заболел. Что было с журналистом DW после вакцинации "Спутником V"

О результатах вакцинации и о том, как отреагировал организм журналиста DW на встречу с коронавирусом после прививки - в рассказе от первого лица.

Корреспондент DW Сергей Сатановский после первой прививки от коронавируса

Корреспондент DW Сергей Сатановский после первой прививки от коронавируса

Одновременно с вакцинацией в России продолжается третья фаза испытаний препарата "Спутник V". Одним из добровольцев стал корреспондент DW, который ранее описал то, как ему делали первую прививку от коронавируса и как вкалывали вторую дозу вакцины. На третьей неделе после второго укола журналист отправился в лабораторию, чтобы сдать тест на наличие защитных антител к COVID-19. Ведь именно в этот период иммунный ответ организма проявляется наиболее ярко, утверждают разработчики "Спутник V".

Сергей узнал, что в ходе испытаний вакцины ему достался настоящий препарат, а не плацебо. И антител оказалось много - даже по сравнению с другими вакцинированными. Об этом и других событиях после прививок корреспондент DW рассказывает от первого лица.

Привитые от ковида меряются антителами

Испытания российской вакцины "Спутник V" официально закончатся только в мае этого года. Я решил узнать о результатах своего участия в клиническом исследовании раньше. Через несколько часов после первого укола в конце ноябре температура у меня поднялась до 38,6. Поэтому я почти сразу решил, что мне досталась вакцина, а не плацебо. Впрочем, некоторые коллеги-журналисты обнаруживали у себя всевозможные побочные эффекты от прививки, хотя позже выяснялось, что им вкололи физраствор.

Журналисту DW делают вторую прививку от ковида

Журналисту DW делают вторую прививку от ковида

Я сдал тест на иммунохимическом анализаторе Liaison XL в лаборатории Helix. Такой же сдают участники телеграм-чата "Результаты вакцинации", в котором состоят многие добровольцы. Сейчас в этом чате почти семь тысяч человек. При этом всего в исследовании участвуют 40 тысяч россиян.

Результат теста был готов через сутки. Антител оказалось много - 310 относительных единиц на миллилитр крови. Мне показалось, что даже в сравнении с другими привитыми из чата в Telegram это очень неплохой результат. Медицинский директор лабораторной службы Helix Дмитрий Денисов в ответ на мой вопрос подтвердил: "Это довольно высокое количество антител, если сравнивать с другими вакцинированными или переболевшими COVID-19".

Предотвращает ли вакцина заболевание ковидом?

Денисов объяснил, что разный иммунный ответ на одну и ту же прививку у разных людей может быть связан с индивидуальными особенностями. "Активность иммунного ответа зависит от множества факторов: наличие сопутствующих заболеваний, перенесенные в недавнем прошлом инфекции, особенности питания и индивидуального развития", - перечислил сотрудник Helix.

Вакцина от коронавируса Спутник V

Вакцина от коронавируса "Спутник V"

Являются ли антитела в таком объеме, как у меня, стопроцентной защитой от коронавируса, точно сказать нельзя. "Это связано в первую очередь с тем, что вакцинация только началась во всем мире, а этап клинических испытаний вакцин был сокращен до минимальных сроков", - поясняет Дмитрий Денисов.

Глава клинико-диагностической лаборатории больницы имени Жадкевича, где мне ставили прививку, Вадим Лынев утверждает, что реакция привитого человека на вирус может зависеть от мощности встреченного вируса. Если столкнусь с человеком, который болеет в легкой форме - то могу совсем ничего не почувствовать. Если же повстречается сильный вирус - моя болезнь протечет в более легкой форме, чем без прививки.

Как я столкнулся с коронавирусом

Так случилось, что я смог узнать на практике, чем может обернуться встреча с вирусом после вакцинации. На Новый год я отправился к своей 74-летней бабушке в Ленинградскую область. Перед поездкой у меня не было никаких симптомов. В день отправления я сдал ПЦР-тест, мазки показали, что вируса в моей носоглотке нет. По приезде в деревню я первым делом записал бабушку на вакцинацию.

Бабушка переехала из Санкт-Петербурга в область год назад и решила не возвращаться в большой город из-за пандемии. Поселилась в деревенском доме, топила печку, каждую неделю ездила за продуктами в ближайший к деревне 17-тысячный городок. Но даже в трех сотнях километров от Петербурга ей не удалось спрятаться от коронавируса.

В первый день 2021 года она начала покашливать. На следующий день покашливать стал и я. Коронавирус сразу не заподозрили - решили, что простудились на морозе. 3 января я уехал в Петербург, а к вечеру у меня поднялась температура до 37,4 и заболело горло. Похожие симптомы были и у бабушки в деревне.

У меня все симптомы пропали через два дня. У бабушки температура на третий день не спала, появилась слабость. Она вызвала врача - тот взял мазок. Я тоже сдал ПЦР-тест. Бабушке пришел положительный результат. Госпитализация не понадобилась, но болезнь протекала довольно тяжело: три недели температуры, слабость, высокое давление. В то же время у меня результат ПЦР-теста оказался отрицательным.

Вероятно, произошло именно то, о чем говорил глава лаборатории Вадим Лынев. Я столкнулся с сильным вирусом, но перенес его в легкой форме. Обнаруженные у меня антитела - результат вакцинации. В результате заболевания они к моменту теста просто не успели бы сформироваться, тем более в таком количестве.

Бабушке пришлось тяжелее, но на прошлой неделе она уже получила отрицательный результат ПЦР-теста, силы к ней возвращаются. Правда, в ближайшее время прививка ей, похоже, уже не нужна.

Смотрите также:

  • Граффити: женщина-медик в хирургической шапочке и маске с символом супермена. На фоне граффити стоит мужчина в защитной маске.

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Европу захлестнула вторая волна коронавируса

    С приходом осени число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией резко взмыло вверх: к ноябрю во многих государствах Европы ежедневный прирост исчислялся десятками тысяч случаев. На фоне всплеска заболеваний COVID-19 все больше стран вновь стали вводить многочисленные ограничения, пытаясь замедлить распространение коронавируса и предотвратить коллапс системы здравоохранения.

  • Ангела Меркель в маске

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Германия: мягкий локдаун

    К началу ноября в Германии был установлен новый антирекорд числа заражений - суточный прирост инфицированных SARS-CoV-2 превысил отметку в 20 тысяч. Пытаясь его уменьшить, власти со 2 ноября ввели мягкий локдаун. Канцлер Ангела Меркель призвала жителей страны к пониманию необходимости введенных противоэпидемиологических мер. К середине ноября суточные показатели стали снижаться.

  • Перевернутые стулья на барной стойке в одном из ресторанов Германии

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Германия: клубы и спортзалы закрыты, рестораны работают только навынос

    Мягкий или частичный локдаун в Германии в основном коснулся сферы досуга и развлечений: закрыты клубы, дискотеки, спортзалы и театры; рестораны, кафе и бары могут торговать только навынос. Школы и детские сады продолжают работать. Ограничения предположительно будут действовать до конца ноября.

  • Женщина в защитной маске рядом с уличным столбом с плакатом, напоминающим о необходимости надеть маску

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Маски: неизменный атрибут осеннего гардероба

    Одним из главных требований социального дистанцирования в Германии остается ношение защитных масок. Во многих немецких городах их теперь нужно носить не только в общественном транспорте, но и на оживленных улицах. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы от 50 до 250 евро - в зависимости от федеральной земли.

  • Сотрудник отделения интенсивной терапии больницы в Краснодаре

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Россия: антирекорды числа заражений и летальных исходов

    Суточные показатели прироста заражений коронавирусом в РФ к ноябрю превысили 22 тысячи. 17 ноября в стране был зафиксирован антирекорд смертности - от последствий COVID-19 за сутки умерли 442 человека. Регионы с трудом справляются со второй волной: СМИ пишут о том, что в некоторых больницах койки и раскладушки ставят в коридорах, больным не хватает кислорода, а скорую приходится ждать сутками.

  • Сотрудники МЧС РФ в защитных костюмах дезинфицируют помещение Ярославского вокзала в Москве

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    В Москве - одни из самых суровых ограничений в РФ

    Несмотря на антирекорды числа зараженных SARS-CoV-2, локдаун в РФ пока объявлять не собираются, вводя точечные ограничения на уровне регионов. Одни из самых суровых - в Москве. С 13 ноября столичные бары и рестораны не могут работать по ночам, вузы переведены на удаленку, запрещено посещение "культурных, выставочных, просветительских мероприятий". Ограничения продлятся до 15 января 2021 года.

  • ОМОН задерживает участников протеста в Минске

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Беларусь: массовые демонстрации в условиях пандемии

    На фоне роста заражений SARS-CoV-2 в Беларуси ее жители продолжают выходить на многотысячные акции протеста. Лукашенко уже обвинил протестующих в том, что их действия осложняют борьбу с COVID-19. О массовых задержаниях и арестах демонстрантов и об антисанитарных условиях в СИЗО власти умалчивают. К 14 ноября суточный прирост заболеваний превысил 1200 случаев. Многие считают статистику заниженной.

  • Граффити на фасаде больницы скорой помощи с изображением врача в защитной маске и словом Спасибо

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Украина: киноиндустрия и ресторанный бизнес боятся не пережить локдаун выходного дня

    Уровень суточных заражений коронавирусом в Украине к середине ноября достиг максимума с начала пандемии, превысив 12 тысяч. В стране введен локдаун выходного дня: по субботам и воскресеньям работают только продовольственные магазины, аптеки, транспорт и заправки. Рестораны, бары и кафе могут торговать навынос. Рестораторы, представители киноиндустрии и сферы торговли опасаются за свой бизнес.

  • Закрытый ресторан в Австрии

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Австрия: жесткий локдаун до 6 декабря

    В борьбе с коронавирусом австрийские власти ввели жесткий локдаун. С 17 ноября по 6 декабря выходить из дома разрешается только по определенным причинам - например, для посещения продуктовых магазинов и аптек, поездок на работу, на прием к врачу. Разрешены также прогулки и пробежки. Все магазины за исключением супермаркетов закрыты, аптеки, банки и автозаправки продолжат работать.

  • Больных коронавирусной инфекцией из Франции отправляют вертолетом на лечение в Германию

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Франция: больных COVID-19 отправляют на лечение в Германию

    Франция находится на четвертом месте в мире по уровню распространения коронавируса. С начала пандемии здесь выявлено 1,9 млн заражений. Система здравоохранения страны перегружена, некоторых пациентов перевозят на лечение в ФРГ. С конца октября в стране действует локдаун. Жителям отводится один час в день, чтобы сходить в магазин, к врачу или прогуляться в радиусе не более одного километра от дома.

  • Заградительные щиты на улице Гётеборга с надписью сохраняйте дистанцию

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Швеция: коронавирус стал третьей по распространенности причиной смерти

    В первом полугодии 2020 года последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в Швеции. Около 10 процентов от общего числа умерших в стране скончались от последствий COVID-19, говорится в отчете Минздрава.

  • Пожилая женщина, живущая в доме престарелых, обнимается с пришедшим навестить ее сыном через пластиковую штору.

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Италия: объятия с родителями через пластиковую штору

    Италия входит в десятку стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Число заражений с начала пандемии превысило миллион. С ноября в стране действует комендантский час. Территория Италии разделена на три зоны риска, в регионах "красной зоны" - частичный локдаун. Многие дома престарелых закрыты для посещения. В одном из них оборудовали комнату с пластиковыми шторами, чтобы люди могли обняться.

  • Норки в клетках на фермах в Дании

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Дания: жертвами коронавируса стали норки

    Власти Дании распорядились уничтожить всех норок на фермах страны. Причиной стал обнаруженный у норок мутировавший коронавирус SARS-CoV-2, который распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Дания является крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране работают 1139 норковых ферм, на которых в сумме живут около 15-17 миллионов норок.

  • Вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Свет в конце туннеля: вакцины от коронавируса могут появиться уже в начале 2021 года

    Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и американская корпорация Pfizer 9 ноября объявили о том, что разработанная ими вакцина показала эффективность в 90%. Неделей спустя о 95-процентной действенности своей вакцины заявила американская фирма Moderna. Обе компании намерены подать в США заявку об ускоренной регистрации препарата. Есть надежда, что уже в начале 2021 года вакцина будет доступна.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:44

Массовая вакцинация в Москве: почему Путин спешит с прививками

Аудио- и видеофайлы по теме

Прививка от Путина: как в России начинают массовую вакцинацию. DW Новости  

Вакцина от коронавируса: у России слишком мало времени?  

Также по теме

Karikatur Putin hat in Russland eine Massenimpfung mit Sputnik V gegen Coronavorus angekündigt

Комментарий: В России - сертификация вместо вакцинации 05.01.2021

Начало вакцинации в России провалено, считает Александр Плющев. Поэтому российские власти предпочитают обсуждать выдачу населению справок и сертификатов. Это и проще, и спокойнее.

Alexander Myasnikov, Arzt und TV-Moderator aus Russland

Доктор Мясников: Лекарства от ковида нет. Болейте дома 28.12.2020

Главврач московской больницы, где проходит третий этап испытания вакцины "Спутник V", телеведущий Александр Мясников рассказал DW, как нужно лечить ковид и почему он не любит Навального.

Russland | Coronavirus | Impfung

Вакцина "Спутник V": как корреспонденту DW делали прививку от коронавируса 03.12.2020

Незадолго до начала в России массовой вакцинации корреспондент DW принял участие в тестировании российского препарата "Спутник V". Рассказ от первого лица.

Реклама

Самые читаемые сегодня

В правительстве ФРГ потребовали от РФ разъяснить обвинения Путина в коррупции  

Комментарий: Сенсация! Путин лично вступил в полемику с Навальным  

Дача Меркель, дворцы, дома и квартиры немецких политиков (фотогалерея)  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно