Коронавирус в Индии: ситуация близка к апокалипсису (фотогалерея)

Коронавирус бушует в Индии

Скорбь и траур по всей стране

Пандемия коронавируса стремительно распространяется в Индии. Более 330 тысяч новых случаев заражения за сутки - пока таких показателей не было ни в одной другой стране мира. Таким образом, только за последние четверо суток в Индии были инфицированы более миллиона человек. На фото: убитые горем родственники умершего пациента с ковидом возле одной из больниц в индийском Ахмадабаде.