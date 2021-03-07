Препарат от астмы может стать прорывом в лечении COVID-19

Стероид под названием будесонид, который используется в ингаляторах для больных бронхиальной астмой, эффективен и при снятии симптомов COVID-19 на ранней стадии. Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета, опубликованном в середине апреля 2021 года в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

По данным ученых, пациенты с COVID-19, начинающие принимать будесонид при первых симптомах заболевания, реже нуждаются в госпитализации и выздоравливают быстрее. Кроме того, симптомы COVID-19, в том числе высокая температура, проходят у них быстрее, чем у больных, которых лечат традиционными способами.

В рандомизированном контролируемом испытании оксфордских ученых приняли участие 146 взрослых пациентов с мягкими симптомами COVID-19, которые стали проявляться у них не раньше, чем за неделю до начала исследования. Половина участников принимала будесонид дважды в день до тех пор, пока у них не пропали симптомы болезни. Другая половина проходила обычное лечение, с учетом их возраста и имеющихся заболеваний.

В итоге в первой группе лишь одному больному потребовалась неотложная медицинская помощь. В то же время среди 73 человек, которых лечили от COVID-19 традиционными способами, таких пациентов было 10.

Стероиды снижают риск воспаления при COVID-19

Как отмечает в интервью DW доктор Хлое Блум, занимающаяся исследованиями на факультете медицины в Национальном институте сердечных и легочных заболеваний Имперского колледжа Лондона, тот факт, что кортикостероиды (стероидные гормоны, вырабатываемые корой надпочечников) дают эффект при лечении COVID-19, можно объяснить биологическими причинами. Доктор Блум не участвовала в вышеназванном исследовании Оксфордского университета.

Лечение COVID-19 на ранней стадии поможет предотвратить перегрузку больниц

По словам эксперта, такие кортикостероиды, как, например, дексаметазон, уже сегодня эффективно используются для лечения пациентов с осложнениями при COVID-19. Ученые полагают, что эти препараты сокращают риск воспаления, который возникает при тяжелом протекании COVID-19. Вероятно, что будесонид оказывает аналогичное воздействие, хотя и более локально, указывает Блум.

Другой позитивный эффект от стероидов, используемых в ингаляторах, по данным ученых, - это снижение риска того, что вирус SARS-CoV-2 попадет в легкие пациентов с астмой или хроническим обструктивным заболеванием легких. Вместе с тем лабораторные исследования подтвердили, что такие препараты препятствуют размножению вируса в организме.

Надежда на разгрузку больниц

Мона Бафадхел - один из авторов оксфордского исследования, посвященного будесониду, доцент отделения легочной медицины в Оксфордском университете - подчеркивает, что этот стероид является недорогим, широкодоступным и относительно безопасным препаратом. По мнению эксперта, использование его на ранних стадиях заболевания COVID-19 поможет разгрузить больницы, куда поступают пациенты с осложнениями после заражения коронавирусом.

Замдиректора ВОЗ Сумия Сваминатан назвала исследование по будесониду обнадеживающим

В ФРГ результаты оксфордского исследования также получили высокую оценку отдельных экспертов. Так, депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), экс-эпидемиолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) заявил на своей странице в Twitter, что оно может "кардинально изменить ситуацию", в том числе потому, что определяет возможности лечения COVID-19 на ранних стадиях.

Со своей стороны, заместитель генерального директора по программам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан назвала результаты исследования "обнадеживающими" и призвала продолжать изучать возможности амбулаторного лечения пациентов с COVID-19.

Отмечается, что Оксфордскому университету из-за начавшегося в Великобритании локдауна и некоторых других факторов пришлось прекратить исследование на ранней стадии. Однако независимые эксперты, оценившие результаты этой научной работы, пришли к выводу, что на выводы не повлияло бы привлечение большего числа участников.

Что такое кортикостероиды

Организм человека вырабатывает кортикостероиды самостоятельно. Синтетически синтезированные варианты этих гормонов используются в медицине для лечения многих воспалительных заболеваний. Как правило, препараты на основе кортикостероидов прописываются пациентам с астмой и другими заболеваниями дыхательных путей для приема в виде ингаляции. Они занесены ВОЗ в список критически важных лекарств.

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