Коронавирус в Германии: отмена локдауна вопреки третьей волне?

В Германии снова увеличивается суточный прирост положительных тестов на коронавирус, причем среди них быстро растет доля так называемой британской мутации B.1.1.7, которая считается особенно заразной. Некоторые вирусологи уже говорят о начале третьей волны пандемии. Тем не менее от очередного совещания канцлера ФРГ с премьер-министрами федеральных земель, которое состоится в среду, 3 марта, многие ожидают как минимум графика выхода страны из продолжающегося уже третий месяц жесткого локдауна - или даже скорой отмены некоторых из карантинных мер.

Вторая волна пандемии плавно переходит в третью

Еще в середине февраля казалось, что эпидемия коронавируса в Германии идет на спад. День ото дня сокращался суточный прирост положительных тестов на SARS-CoV-2. Все ближе к заветной цифре 50 становился кумулятивный семидневный показатель новых случаев заражений на 100 тысяч населения (7-Tage-Inzidenz). 50 - это тот максимум, при котором местные здравотделы еще способны отслеживать цепочки передачи вируса. Индекс репродукции (R), показывающий, сколько человек заражает один инфицированный, стабильно держался на уровне ниже единицы.

Эпидемиологические показатели снова пошли вверх

Ситуация стала меняться в последнюю неделю февраля. Все надеялись, что к началу весны кумулятивный показатель опустится, наконец, ниже 50, а он снова пошел вверх и достиг 2 марта уровня в 65,4. Его абсолютный максимум в Германии был зафиксирован 22 декабря - 197,6. Несколько дней назад перешагнул через единицу и индекс R. 1 марта он достиг величины в 1,08. Это означает, что 100 носителей вируса заражают в среднем 108 здоровых.

Продолжают в Германии и умирать - и от самого ковида, и от вызванных коронавирусом осложнений других болезней. Правда, не так много, как в разгар эпидемии. Пик смертности пришелся на 14 января - 1244 человека. В течении 1 марта умерли 358 человек, а всего с начала пандемии, указано на сайте Института имени Роберта Коха (RKI), - 70.463 жителя Германии. На фоне таких тревожных цифр некоторые вирусологи говорят уже о третьей волне пандемии, которая начинает накрывать Германию в тот момент, когда еще не схлынула вторая.

Немецкое правительство встревожено

Беспокоят эти цифры и немецкое правительство, профильные министры которого, объединившись в так называемый "корона-кабинет", теперь по понедельникам устраивают совещание, посвященное исключительно эпидемиологической ситуации в стране.

Во время пресс-конференции Штеффен Зайберт маску снимает

Но есть существенные региональные отличия, подчеркнул на пресс-конференции по итогам этого совещания официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) и привел такие данные: в четырех немецких округах кумулятивный показатель сейчас превышает 250 заражений в неделю на 100 тысяч местного населения, а в 14 он ниже 25.

К числу хороших новостей он отнес и сокращение более чем вдвое ковидных пациентов в отделениях интенсивной терапии по сравнению с серединой января - с 5700 до 2800. Это обстоятельство, как и сокращение доли летальных исходов после заражения коронавирусом правительство связывает с принятой в Германии очередностью вакцинации.

Очередность вакцинации - одна из причин сокращения смертности

Из-за дефицита вакцины Минздрав ФРГ разделил всех немцев на пять приоритетных групп, которым делают прививки по очереди. В самую-самую приоритетную группу включены те, кому в случае заражения коронавирусом больше всего грозит тяжелое течение болезни со смертельным исходом. Это - все жители Германии старше 80 лет, а также лица с опасными хроническими заболеваниями, жители домов престарелых, инвалиды, пациенты с деменцией и некоторые другие. Многим из этой первой группы прививки уже сделали, поэтому в больницах и моргах ситуация и начала разряжаться.

Прививки в Германии в первую очередь делают людям старше 80 лет

Кстати, члены немецкого правительства отнесены к последней, пятой приоритетной группе, в которую также входят сотрудники предприятий общественного транспорта и мусорщики. Поэтому ни канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), ни ее министры еще не прививались, и власти тщательно следят за тем, чтобы никто не пролез на вакцинацию без очереди, воспользовавшись своим служебным положением.

"Мы находимся сейчас, слава Богу, в фазе надежды, но нельзя допустить, чтобы она стала фазой беспечности ", - описал ситуацию Зайберт в преддверии очередного совещания канцлера с премьер-министрами федеральных земель, на котором будут решать, что делать с жестким локдауном, действующим в Германии с 16 декабря прошлого года.

Локдаун в ФРГ: закрыто почти все, люди спиваются и толстеют

Вот уже 11 недель в стране закрыто практически все за исключением аптек и продовольственных магазинов. Зимние каникулы, начавшиеся перед Рождеством, растянулись с двух недель до двух месяцев. Только в конце февраля в некоторых федеральных землях возобновились - частично и ограниченно - уроки в начальной школе, а совсем маленьких снова стали пускать в детские сады.

Промтоварные магазины закрыты в Германии с 16 декабря

Локдаун немцам изрядно надоел. "Многие эмоционально измотаны, не видят перспективы, под угрозой основа их существования", - констатирует Кристиане Вопен (Christiane Woopen), председатель Европейского совета по этике и член группы советников по проблемам коронавируса премьер-министра Северного Рейна - Вестфалии. Медики регистрируют повышение числа психических расстройств и пациентов с депрессией. А многие вынужденные работать на удаленке ведут нездоровый образ жизни, спиваются и толстеют.

Опрос, только что проведенный институтом INSA-Consulere в Берлине и Бранденбурге, показал, что 43% жителей этих двух федеральных земель Германии за время локдауна прилично поправились. В среднем - на 5,5 кг, а 14% из них - на 10 и более кг. Причина - не только сидячий образ жизни и работы в хоум-офисе, но и еда не для утоления голода, а от скуки и безысходности. Немецкие эксперты настоятельно не рекомендуют есть дома на своем рабочем месте, даже если это место - кухонный стол: надо хотя бы пересесть на другой его конец.

В парикмахерскую как на праздник

Несмотря на жесткие карантинные ограничения большинство немцев долгое время поддерживали меры властей, считая их неизбежными. Теперь социологи регистрируют смену настроений. В конце февраля опрос института Yougov по заказу информационного агентства DPA впервые показал, что в Германии стало больше тех, кто выступает за частичную (43%) или даже полную (17%) отмену локдауна.

Поход в парикмахерскую - праздник!

Понятно, что в такой ситуации для жителей страны стали настоящим праздником снова открывшиеся с 1 марта парикмахерские, а в некоторых федеральных землях еще и магазины стройматериалов, цветочные и садовые, а также автошколы. Предвидя небывалый наплыв желающих постричься, некоторые салоны открылись уже ночью - сразу после полуночи.

От предстоящей в среду следующей встречи канцлера с главами земельных властей многие в Германии ожидают дальнейших шагов по пути отмены локдауна. Среди них - даже вице-канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz). В интервью газете Bild он их даже потребовал. "Я настаиваю на том, чтобы мы сформулировали в среду перспективу выхода из локдауна", - заявил Шольц, ожидающий от совещания выработки графика отмены карантинных ограничений.

Свободная жизнь только со справкой о негативном тесте?

Штеффен Зайберт, правда, не стал чрезмерно обнадеживать журналистов, но из его ответов стало ясно, что кумулятивный семидневный показатель перестает быть для правительства единственным или главным критерием для принятия решения о начале выхода из локдауна.

Минэкономики ФРГ, например, считает, что "достижение общефедерального или регионального кумулятивного показателя в 35 (заражений в неделю на 100 тысяч человек. - Ред.) или ниже не является в настоящее время необходимостью при условии принятия дополнительных мер безопасности".

Минздрав ФРГ обещает сделать всем жителям Германии бесплатными два экспресс-теста в неделю

А такими дополнительными "мерами безопасности" названы массовые экспресс-тесты на коронавирус. Регулярное и всеобъемлющее применение экспресс-тестов, говорится в пятистраничной записке Минэкономики, сделает ненужными еще необходимые в настоящее время карантинные ограничения, например, в сфере туризма. И не только туризма.

При наличии справки о свежем - не старше 24 часов - негативном тесте его обладателю станут снова доступны рестораны и кафе, театры и кино, музеи и спортзалы, магазины и массажные салоны. До сих пор экспресс-тесты за счет бюджета проводятся в Германии в школах, детских садах и домах престарелых, а еще в некоторых городах по усмотрению местных властей. Но Минздрав обещает, что уже в ближайшее время каждый житель Германии сможет два раза в неделю бесплатно делать экспресс-тест и получать соответствующий сертификат, открывающий ему путь в прежний свободный мир.

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