Эксперты бьют тревогу: из-за пандемии в мире обострилась проблема алкоголизма

Во многих странах из-за пандемии коронавируса были надолго закрыты рестораны и бары. Одновременно из-за запрета на вечеринки с большим количеством гостей выпить рюмочку в приятной компании оказалось практически невозможно. В этой ситуации обороты от продажи алкогольных напитков в Германии сократились, что отразилось, в частности, на финансовом положении пивоварен и винзаводов.
Тем не менее, согласно исследованию под названием Global Drug Survey , за период пандемии COVID-19 потребление алкоголя в мире не уменьшилось, а напротив - значительно возросло за счет того, что люди стали чаще выпивать дома. В опросе приняли участие 58 811 человек из Германии, Франции, Великобритании, Ирландии, Австрии, Нидерландов, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и США. При этом 43 процента респондентов заявили, что стали чаще употреблять алкогольные напитки, а 36 процентов опрошенных указали, что в последнее время они пьют спиртное в большем объеме.
Опасные последствия роста потребления алкоголя
Результаты исследования подтверждают и наблюдения немецких психиатров и психотерапевтов, согласно которым во время пандемии в стране возросло потребление алкоголя, сигарет и наркотиков и как следствие - увеличилось число психических расстройств. По данным страхового общества pronova BKK , в котором застрахованы 650 000 человек, шесть из десяти терапевтов стали чаще диагностировать у своих пациентов проблемы с алкоголем. В опросе приняли участие 154 психиатра и психотерапевта.
Из-за пандемии в Германии введен запрет на распитие спиртных напитков в общественных местах
Многие пытаются отвлечься от бытовых проблем и с помощью медикаментов. Треть опрошенных экспертов подтвердила рост употребления таких сильнодействующих препаратов, как галлюциногены, а также обезболивающие на основе марихуаны и кокаина. В первую очередь, их стали чаще принимать пациенты, у которых еще до начала пандемии наблюдались проблемы с психикой или потреблением алкоголя.
Алкоголизм может стать проблемой каждого
И все же проблема не в том, что люди стали выпивать дома бокал пива или вина, который они раньше выпивали в пивной или ресторане. Проблема возникает, когда один бокал регулярно превращается в целую бутылку.
Многим кажется, что пандемия не закончится никогда, поэтому люди начинают беспокоиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье друзей и близких, а также о том, как жить дальше. Когда волнение и скука становятся невыносимыми, алкоголь кажется хорошим способом отвлечься и расслабиться, причем нередко - уже в первой половине дня. Изоляция и работа на удаленке привели к тому, что люди перестали ощущать контроль со стороны общества - ведь вебкамера не передает запах спиртного.
Многим кажется, что пандемия не закончится никогда
Судя по результатам опроса Global Drug Survey, наиболее распространенные причины изменения привычек, связанных с потреблением алкоголя, - это наличие свободного времени (так ответили 42 процента респондентов) или просто скука (41 процент). Ряд опрошенных заявил также, что пытается при помощи алкоголя нивелировать страхи и заботы, вызванные коронакризисом.
Осложняет ситуацию тот факт, что привычные средства подавления стресса - например, поход в ресторан, на дискотеку или в спортзал - из-за коронавируса оказались недоступны. С точки зрения психологов, в такой ситуации алкоголь может стать опасным для здоровья средством борьбы со стрессом, поскольку в долгосрочной перспективе он вызывает зависимость.
При этом, по данным исследования страхового общества BKK, проблемы могут возникнуть не только у людей с лабильной психикой и алкозависимых. Из-за страха потерять работу и средства к существованию, одиночества, скуки и отсутствия привычного распорядка дня с душевными расстройствами и алкогольной зависимостью может столкнуться практически каждый.
Организму нужны регулярные фазы регенерации
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно чрезмерное потребление алкоголя становится причиной смерти трех миллионов человек в мире, треть из них - жители европейского региона.
Алкоголь может привести к циррозу печени
В Германии Федеральный центр по просвещению в области вопросов здоровья (BZgA) рекомендует как минимум два или три дня в неделю отказываться от употребления спиртного. Ведь уже один или два бокала вина по вечерам могут привести к хроническим последствиям.
Ученые из Университета Южной Калифорнии изучили состояние мозга 17 тысяч скончавшихся в пожилом возрасте людей. При этом они пришли к выводу, что вызываемые возрастом расстройства здоровья усугубляются при потреблении алкоголя. Особенно вредное воздействие оно оказывает на память и уровень интеллекта. По данным исследователей, уже одна порция алкоголя в день ведет к тому, что головной мозг человека "стареет" в среднем на одну неделю.
Негативно влияет алкоголь и на сердце, поскольку он ведет к нарушению электрических импульсов, регулирующих ритм сердцебиения. Если употреблять большое количество алкоголя на протяжении долгого времени, эта проблема может превратиться в хроническое заболевание - аритмию, или так называемую фибрилляцию предсердий, выяснили ученые из Южной Кореи.
Контролировать потребление алкоголя помогают приложения для смартфонов
Хорошая новость состоит в том, что организм человека способен достаточно быстро восстановиться, когда потребление алкоголя уменьшается. В частности, этим свойством обладает печень, если не произошло непоправимых нарушений ее работы.
Контролировать свое потребление алкоголя можно и с помощью специальных приложений для смартфонов, таких, как Drinker´s Helper или DrinkControl.
Смотрите также:
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Сделано в Баварии
Образ типичного немца складывался веками. Более двух столетий свой вклад в создание этого образа и поддержание его на должном уровне вносит ежегодный мюнхенский праздник Октоберфест. Миллионы гостей, пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… "Малые" Октоберфесты проводятся по всему миру - от Америки до Китая, но мы расскажем о главном и оригинальном.
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Шествие
Открывается Октоберфест торжественным парадом, главные участники которого - общества и клубы, поддерживающие традиции национальных баварских костюмов (Trachtenvereine), духовые оркестры, а также повозки с пивными бочками. Бочки символически везут к главному месту действия праздника.
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Прямой эфир
По городу проходит до десяти тысяч человек в народных костюмах из всех регионов Баварии. Открытие Октоберфеста, конечно же, передается по телевидению в прямом эфире, причем, не только региональным баварским каналом, но и Первым немецком телевидением (ARD) на всю Германию.
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Премьера
Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года. Поводом для народного праздника стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. На поле под Мюнхеном, которое с тех пор носит имя невесты - Theresienwiese, в честь молодоженов были устроены скачки. Баварское слово "Wiesn" (луг) стало вторым названием Октоберфеста.
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
За столами - 119 тысяч человек
На лугу Терезы устанавливают 14 больших пивных павильонов-шатров, каждый из которых может вместить несколько тысяч посетителей. Самый большой из них рассчитан на 10 тысяч человек. Ставят также более двух десятков малых павильонов: пивных, кафе и закусочных - до 500 человек. Общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 119 тысяч.
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Тяжелая атлетика
10-12-14… Кельнерши на Октоберфесте ухитряются переносить за раз неподъемное, с точки зрения нетренированных граждан, количество тяжелых пивных кружек. В каждой - литр пива, да и сама кружка из толстого стекла весит порядочно. На празднике работают, в общей сложности, около 13 тысяч официантов, барменов, поваров и другой обслуживающий персонал.
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
O'zapft is!
В первый день проходит церемония начала праздника - открытие первой бочки. По традиции эту почетную обязанность выполняет бургомистр Мюнхена. Он должен с помощью деревянного молотка вогнать в бочку кран. Обычно для этого требуется два-три удара. Подняв первую кружку, бургомистр призывает: "O'zapft is!", то есть "Налито!" - конечно же, на баварском диалекте.
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Почем пиво?
Согласно данным организаторов праздника, в 2019 году цена литровой кружки пива (Maß Bier) на мюнхенском Октоберфесте составила в среднем 11,5 евро. Много пива утекло с тех времен, когда (в 1971 году) литр стоил 2,95 марки ФРГ. И даже в 2002 году за кружку платили 6,8 евро.
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Мучает жажда
Специально для Октоберфеста в Мюнхене варят около 7 миллионов литров пива. В 1980 году гости праздника за две недели выпили 3,8 миллиона литровых кружек, в 2017 году - 7,5 миллиона.
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Спят усталые
К сожалению, не все посетители могут правильно оценить возможности своего организма. В лучшем случае, им приходится мирно отсыпаться на газонах, но бывает и хуже. Сюжеты о нелегкой работе санитаров, охранников и полиции на Октоберфесте давно стали обязательной частью телевизионных репортажей во время праздника и после его окончания.
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Бюро находок
Чем больше людей, тем больше потерь. Во время праздника 2017 года в бюро находок на Октоберфесте было сдано более 4000 вещей. Среди них - 1300 удостоверений, 620 предметов одежды, 600 кошельков, 520 мобильных телефонов. Каждую четвертную находку удалось возвратить хозяйке или хозяину.
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Гастрономические итоги
В 2017 году гости Октоберфеста съели 127 быков и 59 телят, приготовленных на вертеле.
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
В ногу со временем
Октоберфест - это не только море пива и горы мяса. Праздник идет в ногу со временем, не ограничиваясь традиционными свиными рульками. Несколько лет назад в меню здесь появились блюда, приготовленные по правилам веганской кухни. Есть данные, что за последние два года количество людей, отказывающихся от продуктов животного происхождения, увеличилось в Германии с 600 тысяч до 900 тысяч человек.
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Модный дирндль
В последние годы всё больше и больше гостей приходят на Октоберфест в традиционных баварских костюмах. Мужчины надевают знаменитые кожаные шорты, женщины - дирндль. Многие народные женские платья шьют по классическим образцам, но с учетом актуальной моды.
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Время работы
В больших пивных шатрах по рабочим дням пиво разливают с десяти утра и до половины одиннадцатого вечера, а в выходные страдающих пивной жаждой гостей праздника начинают обслуживать на час раньше. В 23:30 на лугу Терезы все закрывается, а самые стойкие посетители перемещаются в обычные мюнхенские пивные, кабачки и рестораны.
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Сувенирные кружки
Каждый год организаторы Октоберфеста выпускают специальные памятные кружки с новыми эмблемами - стеклянные и глиняные, с крышками или без них.
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Пряничный орден
Типичными подарками на такого рода немецких праздниках являются большие пряники (Lebkuchen) с разными надписями: романтическими, шуточными, просто забавными или стандартными.
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Гулянья 1896 года
Какие народные гулянья без аттракционов! Как видно на этой старой открытке с Октоберфеста 1896 года, карусели уже тогда пользовались в Мюнхене большим спросом. Если присмотреться, то помимо тира на переднем плане, здесь можно найти шатры с "Гигантским ребенком", "Людоедом" и "Морским чудовищем", а также купить турецкий мед.
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Аттракционы
Классические американские горки, качели и карусели продолжают пользоваться популярностью, но людоедами и прочими чудовищами в наши времена уже никого не удивишь. Впрочем, куда приятнее вместо них просто взглянуть на Мюнхен с большого колеса обозрения или с высоты американской горки.
-
Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Рекорд
В последние годы число посетителей Октоберфеста составляет около 5,6 - 6,5 миллионов человек. Рекордным стал 1985 год, когда Октоберфест посетило более семи миллионов человек.
Автор: Максим Нелюбин