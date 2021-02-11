Германия остается в локдауне. Надолго ли хватит терпения немцев?
Родители и учителя, владельцы малого бизнеса и просто одинокие люди - DW разбиралась, кто за время локдауна оказался на грани своих возможностей и сомневается в необходимости его продления.
Из-за продления локдауна кафе в Германии останутся закрытыми как минимум до марта
Локдаун в Германии продлится как минимум до 7 марта, хотя и с некоторыми послаблениями, решили федеральное правительство и власти земель 10 февраля. А это значит, что непродуктовые магазины, отели, рестораны, дискотеки, фитнесс-центры, кинотеатры и многие другие коммерческие и культурные учреждения пока не смогут возобновить свою работу.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая в бундестаге 11 февраля, заявила, что продление локдауна не нарушает принципов демократии и что действующие ограничения останутся в силе, пока их причины не исчезнут, - "и ни дня дольше". Однако, судя по всему, желание немцев и дальше придерживаться карантинных предписаний тает буквально на глазах. Особенно, когда они каждый вечер в выпусках новостей слышат, что число новых заражений стабильно продолжает снижаться.
По результатам исследования Cosmo-Studie, анализирующего настроения жителей Германии с начала пандемии, уверенности в необходимости продления локдауна больше нет даже у тех, кто до сих пор поддерживал правительственные меры по борьбе с коронавирусом. Так, две трети опрошенных в возрасте до 30 лет заявили, что эти меры их тяготят. Это максимум с начала проведения подобных опросов. В то же время почти 80 процентов респондентов отметили, что хотели бы видеть долгосрочную стратегию борьбы с COVID-19 с едиными правилами для всей страны.
Школа на удаленке и натянутые струной нервы родителей
Дело в том, что в Германии решения о принятии или отмене карантинных ограничений находятся в компетенции федеральных земель. Так, в ближайшее время их правительства должны определиться, возобновятся ли у них занятия в школах, и если да, то в каком формате.
Учеба детей и работа родителей на удаленке плохо совместимы
При этом не только для политиков, но и для родителей перевод школьников, особенно младшеклассников, на дистанционку стал одним из самых спорных вопросов, связанных с локдауном. Последний раз ученики начальных классов имели возможность побывать на привычном уроке в середине декабря 2020 года. С тех пор школьную программу они вынуждены осваивать по большей степени самостоятельно и с помощью родителей, не имеющих, как правило, ни времени (из-за собственного хоум-офиса), ни педагогического образования. Телефонные разговоры с учителями и видеоконференции с одноклассниками несколько раз в неделю многие родители считают слабым подспорьем в этой ситуации.
"Я сама провожу каждый день по семь часов за компьютером. После этого у меня нет ни сил, ни желания подключаться к школьным видеоконференциям", - пишет мать второклассницы в одном из родительских чатов. По ее мнению, семилетние дети еще слишком малы для такого вида занятий. "Гораздо полезнее для них в этом возрасте было бы чтение книг", - резюмирует она.
Изрядному испытанию подверглось в последние месяцы и терпение учителей. Многие из них устали находиться в подвешенном состоянии, не зная, к чему им придется готовиться в ближайшие дни: продолжению работы на удаленке, занятиям малыми группами по сменам в школе или возвращению к занятиям в том виде, в каком они проводились до локдауна.
Пандемия и психические заболевания
Бьют тревогу и немецкие врачи-психиатры, а также терапевты, которые, согласно недавно обнародованному исследованию страхового общества pronova BKK, за время пандемии стали диагностировать у пациентов гораздо больше случаев алкоголизма и других психических заболеваний.
Тоску во время пандемии немцы все чаще заливают вином
Все больше людей страдают от одиночества и депрессии. В первую очередь, это касается пожилых и вынужденных работать из дома людей, живущих без семьи. С другой стороны, отцы и матери семейств, вынужденные совмещать ведение домашнего хозяйства с хоум-офисом и хоум-скулингом, могут скоро оказаться на грани эмоционального выгорания (burnout), предупреждают эксперты.
Выдержит ли малый бизнес продленный локдаун?
Франк Розелиб (Frank Roselieb) - специалист по кризисной коммуникации в экспертном совете по борьбе с COVID-19 в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн - сравнивает период пандемии с футбольным матчем.
Эксперт по преодолению кризисов Франк Розелиб
Первая и вторая его половина уже сыграны, так же, как и дополнительное время. Теперь идет бесконечная серия пенальти, которая и должна определить исход игры, говорит он. Однако СМИ все чаще задаются вопросом о том, сможет ли экономика страны "бесконечно" работать в условиях локдауна?
Финансовая поддержка малых и средних предприятий со стороны государства не даст им разориться и поможет сохранить рабочие места, считают в правительстве ФРГ. 9 февраля исследовательский институт KfW-Research, работающий при государственном банке KfW, опубликовал данные о том, что для большинства предприятий малого и среднего бизнеса экономические последствия нынешнего локдауна оказались менее чувствительными, чем в прошлом году.
Что такое компании-"зомби"
Однако ряд экспертов считает этот оптимизм ложным. Так, специалист по торговле в высшей школе Hochschule Niederrhein Геррит Хайнеман (Gerrit Heinemann) обращает внимание на то, что относительно низкое число банкротств предприятий малого и среднего бизнеса, зафиксированное на бумаге, объясняется тем, что правительство освободило компании от обязанности подавать заявку о банкротстве.
"Это привело к тому, что уже сейчас в Германии существует множество фирм-"зомби", то есть компаний, в которых искусственно поддерживают жизнь за счет госсубсидий, но которые по сути уже мертвы из-за огромных задолженностей", - говорит он. По данным Института немецкой экономики (IW), количество таких предприятий уже в прошлом году составляло 4500. Число компаний, действительно подавших заявление о банкротстве, составило в 2020 году в ФРГ 17 000.
По данным Немецкого объединения розничной торговли (HDE), 80 процентов предприятий в этой области опасаются разорения, несмотря на финансовую помощь государства.
"Я не имею отношения ни к каким политическим движениям. Я - обычный владелец косметического салона, который исполнил все гигиенические требования, но сейчас находится на грани своего существования. Мое терпение лопнуло", - написал в Telegram-канале под названием "Wir machen auf" ("Мы открываемся") один из крефельдских предпринимателей еще в начале январе. На данный момент число подписчиков этого канала уже превышает 50 тысяч человек.
Психолог Штефан Шульц-Хардт
С самого начала пандемии многие врачи и политики в Германии говорили, что борьба с ней - не спринтерский забег, а марафон. Однако это не совсем точное сравнение, считает Штефан Шульц-Хардт (Stefan Schulz-Hardt) - первый вице-председатель Немецкого общества психологии. По его словам, пандемия COVID-19 - "это марафон, в котором не известна ни длина дистанции, ни расстояние до финиша". "С такой ситуацией, а именно постоянным состоянием волнения и тревоги, человеческий организм в течение столь длительного времени справляться не может", - уверен эксперт.
2 ноября в Германии начался второй локдаун за время коронавирусной пандемии - мягкий или частичный, как здесь его называют. В конце месяца федеральные и земельные власти локдаун решили продлить - пока до 20 декабря. Но канцлер Ангела Меркель отметила, что у страны впереди - "тяжелые месяцы".
В этой галерее мы собрали снимки, сделанные в первые недели второго локдауна. Подборка, конечно, субъективная, но мы попытались взглянуть на ситуацию с разных сторон, отметить какие-то характерные моменты. На первом кадре - закрытое кафе в новом аэропорту Берлина, а фотография этого пасхального яйца (!) была сделана в ноябре в одном из музеев.
В Германии во время локдауна в декабре смогут одновременно встречаться дома или в общественных местах не более пяти человек из двух домашних хозяйств, без учета детей возраста до 14 лет. В Рождество в большинстве земель, пока - кроме Берлина, запланированы послабления: до 10 человек. Отели для туристов закрыты. На фотографии - пустой причал на курорте Зеллин на острове Рюген.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
11 ноября в Германии обычно шумно и весело открывают карнавальный сезон. Власти заранее приняли меры и договорились с организаторами карнавальных мероприятий об отмене торжеств. По всему Кельну, например, развесили плакаты с убедительными просьбами оставаться в этот день дома, а над городом даже летал дирижабль с таким же призывом на местном диалекте.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Несмотря на локдаун, в Кельне все же выбрали карнавальных Принца, Крестьянина и Деву. "Править" будут не один, а два карнавальных сезона. Вот они на службе в соборе. Понятно, что во время пандемии не будет традиционных заседаний, вечеринок и шествий. Карнавальный триумвират сосредоточит свои усилия на благотворительности.
От карнавала - к Рождеству. Привычных рынков, базаров или ярмарок в немецких городах не будет, но улицы и площади украшают или уже украсили. Хотя и не везде. В Дортмунде, к примеру, решили отказаться от установки самой большой в мире елки из живых деревьев. Мы об этом рассказывали. А эта фотография сделана в столице Тюрингии - Эрфурте.
Во времена пандемии в Германии защитные маски носят даже шоколадные Санта-Клаусы, вернее - немецкие Рождественские деды. Большинство людей, подрабатывающих "Морозами" в праздники, в этом сезоне останется без работы. Увы. Хотя есть надежда на визиты по видеосвязи. Хорошая новость на этом фоне - традиционные рождественские почтамты в Германии заработали.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Предрождественские недели очень важны для торговли. Этот робот напоминает посетителям торгового центра в Дюссельдорфе о необходимости носить маски. Обсуждая дополнительные меры при продлении локдауна, власти решили в декабре ограничить количество посетителей магазинов - в зависимости от торговой площади. Эту меру многие встретили скептически, опасаясь очередей на входах.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Такие знаки или надписи сейчас можно увидеть повсюду в Германии, особенно - в пешеходных зонах. Решение принимают местные власти. Они же следят за исполнением требований. Делают это обычно сотрудники ведомств общественного порядка, иногда - совместно с полицией. Этот снимок - из Мюнхена.
К отдельным мерам относятся в Германии по-разному, не отвергая при этом самой необходимости бороться с вирусом. Но есть и те, кто полностью отрицает сам факт существования вируса. Корона-скептики считают все происходящее заговором. Организуемые ими по всей Германии демонстрации - еще одна сторона пандемии.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Этот и предыдущий снимки сделаны 18 ноября в Берлине, когда бундестаг принял новую редакцию закона о борьбе с инфекционными заболеваниями, чтобы подвести правовую базу под ограничения общественной и экономической жизни, введенные для борьбы с коронавирусом. Демонстранты около Рейхстага не соблюдали требуемые гигиенические правила и отказались расходиться. Полиции пришлось применить водометы.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Этот снимок сделан 22 ноября в Гамбурге - во время демонстрации тех, кто не согласен с корона-скептиками и поддерживает меры властей. Людей на этой акции меньше? Может быть. Скорее - они просто соблюдают дистанцию.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Вот так борются с последствиями пандемии в палатах интенсивной терапии. Эта фотография сделана в Университетской клинике Ахена. Пока коек для тяжелобольных пациентов в Германии хватает, но число их все же ограничено, даже если задействовать все резервы и персонал.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Общее число жертв пандемии, скончавшихся в результате коронавирусной инфекции или от возникших осложнений, уже превысило в Германии 15 тысяч человек, а подтвержденных случаев болезни - более миллиона. Эта фотография сделана во время экуменической службы в память о жертвах коронавируса в Хильдесхаймском соборе.
Поводы для оптимизма дают сообщения об эффективности разрабатываемых прививок. В Германии уже создают инфраструктуру и готовят планы вакцинации. Этот снимок сделан на одной из немецких фирм, работающих в этой области: IDT Biologika в Дессау. Ее в ноябре посетил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Одними из первых прививки от коронавируса получат сотрудники домов престарелых, медицинский персонал, а также представители групп риска. Эта фотография сделана в ноябре в одном из баварских центров по уходу за пожилыми людьми.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Во время пандемии жители Германии стали реже сдавать кровь в качестве доноров, но это очень важно и нужно делать. С призывами не забывать об этом к населению регулярно обращаются политики и представители разных организаций. На этом ноябрьском снимке - один из донорских центров в Кельне.
Особенно нелегкие времена сейчас - для бездомных. На улицах - меньше людей. Значит - меньше пожертвований. Благотворительным организациям тоже сложнее работать - из-за профилактических требований. В Гамбурге для бездомных сейчас приспособили этот крытый рынок. Люди могут находиться здесь в тепле хотя бы в дневное время.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Во время частичного локдауна в Германии продолжают работать школы и детские сады. На занятиях нужно носить маски, классные помещения - регулярно проветривать. В этой школе в Майнце испытывают новую систему вентиляции.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Футбольные и другие спортивные матчи тоже проводятся, но без публики. Игроки и сотрудники команд регулярно проходят тесты на коронавирус и должны соблюдать другие строгие правила. Этот снимок сделан в немецкой столице 20 ноября во время игры баскетбольных команд "Альба" (Берлин) и "Зенит" (Санкт-Петербург).
Второй локдаун в Германии. Фотографии
"Test to Fly". В середине ноября немецкая авиакомпания "Люфтганза" начала проводить бесплатные экспресс-тесты пассажиров перед рейсами. Посадочный талон активируется только после получения негативного результата. Этот снимок сделан в международном аэропорту Мюнхена.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Здесь перед нами - не какие-то домашние посиделки или уютное телевизионное ток-шоу. Так проходил очередной съезд "зеленых", приуроченный к 40-летию создания этой партии. Он был организован в форме большой видеоконференции. Руководство партии и журналисты собрались в просторном конференц-центре в Берлине. Делегаты участвовали в работе съезда из дома или из офисов.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Так называемый мягкий локдаун оказался весьма жестким для культуры. Концертные залы, театры, музеи и другие учреждения закрыты. Такую акцию под названием "Social Distance Stacks" провели в ноябре музыканты филармонического оркестра в Штутгарте - сыграли в пластиковых шарах.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Выступать нельзя, но репетировать все же можно. В Любеке участники ансамбля "Vagabund" сняли для этих целей пустующий магазин по продаже одежды.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
В отличие от первого локдауна сейчас в Германии продолжают работать парикмахерские. Хозяйка одного салона в саксонском Айленбурге решила расширить площадь своего заведения, вернее - оборудовать отдельное и очень уютное помещение в своем садовом домике, который раньше использовался для хранения инвентаря. И дистанцию клиентам соблюдать легче, и атмосфера более спокойная.
В конце подборки - несколько фотографий, которые мы уже публиковали в нашей рубрике "Кадр за кадром". Партию таких вот необычных рождественских украшений (курящих человечков-вирусологов) выпустили в немецком регионе Рудные горы. Жители Германии без труда узнают в этом человечке руководителя Института вирусологии берлинской клиники "Шарите" - профессора Кристиана Дростена.
"Пальцы фрустрации" (нем. Frustfinger) - новые пончики от братьев-кондитеров Якоба и Хавьера Ноймайеров из Баварии. С помощью этого однозначного жеста они хотят обратить внимание на потерю почти половины оборота из-за второго локдауна. Обслуживать клиентов за столиками сейчас нельзя, плюс отсутствуют заказы из отелей.
"Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта-на-Майне, который сейчас для посетителей закрыт. Внутри - инсталляция под названием "Панда-Мия". Панд можно купит по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.
Второй локдаун в Германии. Фотографии
Завершим же наше путешествие по ноябрьской Германии в Берлине, где к началу рождественского сезона включили праздничную иллюминацию. Пусть эти огни станут тем самым светом в конце затянувшегося туннеля...