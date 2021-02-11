Германия остается в локдауне. Надолго ли хватит терпения немцев?

Локдаун в Германии продлится как минимум до 7 марта, хотя и с некоторыми послаблениями, решили федеральное правительство и власти земель 10 февраля. А это значит, что непродуктовые магазины, отели, рестораны, дискотеки, фитнесс-центры, кинотеатры и многие другие коммерческие и культурные учреждения пока не смогут возобновить свою работу.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая в бундестаге 11 февраля, заявила, что продление локдауна не нарушает принципов демократии и что действующие ограничения останутся в силе, пока их причины не исчезнут, - "и ни дня дольше". Однако, судя по всему, желание немцев и дальше придерживаться карантинных предписаний тает буквально на глазах. Особенно, когда они каждый вечер в выпусках новостей слышат, что число новых заражений стабильно продолжает снижаться.

По результатам исследования Cosmo-Studie, анализирующего настроения жителей Германии с начала пандемии, уверенности в необходимости продления локдауна больше нет даже у тех, кто до сих пор поддерживал правительственные меры по борьбе с коронавирусом. Так, две трети опрошенных в возрасте до 30 лет заявили, что эти меры их тяготят. Это максимум с начала проведения подобных опросов. В то же время почти 80 процентов респондентов отметили, что хотели бы видеть долгосрочную стратегию борьбы с COVID-19 с едиными правилами для всей страны.

Школа на удаленке и натянутые струной нервы родителей

Дело в том, что в Германии решения о принятии или отмене карантинных ограничений находятся в компетенции федеральных земель. Так, в ближайшее время их правительства должны определиться, возобновятся ли у них занятия в школах, и если да, то в каком формате.

Учеба детей и работа родителей на удаленке плохо совместимы

При этом не только для политиков, но и для родителей перевод школьников, особенно младшеклассников, на дистанционку стал одним из самых спорных вопросов, связанных с локдауном. Последний раз ученики начальных классов имели возможность побывать на привычном уроке в середине декабря 2020 года. С тех пор школьную программу они вынуждены осваивать по большей степени самостоятельно и с помощью родителей, не имеющих, как правило, ни времени (из-за собственного хоум-офиса), ни педагогического образования. Телефонные разговоры с учителями и видеоконференции с одноклассниками несколько раз в неделю многие родители считают слабым подспорьем в этой ситуации.

"Я сама провожу каждый день по семь часов за компьютером. После этого у меня нет ни сил, ни желания подключаться к школьным видеоконференциям", - пишет мать второклассницы в одном из родительских чатов. По ее мнению, семилетние дети еще слишком малы для такого вида занятий. "Гораздо полезнее для них в этом возрасте было бы чтение книг", - резюмирует она.

Изрядному испытанию подверглось в последние месяцы и терпение учителей. Многие из них устали находиться в подвешенном состоянии, не зная, к чему им придется готовиться в ближайшие дни: продолжению работы на удаленке, занятиям малыми группами по сменам в школе или возвращению к занятиям в том виде, в каком они проводились до локдауна.

Пандемия и психические заболевания

Бьют тревогу и немецкие врачи-психиатры, а также терапевты, которые, согласно недавно обнародованному исследованию страхового общества pronova BKK, за время пандемии стали диагностировать у пациентов гораздо больше случаев алкоголизма и других психических заболеваний.

Тоску во время пандемии немцы все чаще заливают вином

Все больше людей страдают от одиночества и депрессии. В первую очередь, это касается пожилых и вынужденных работать из дома людей, живущих без семьи. С другой стороны, отцы и матери семейств, вынужденные совмещать ведение домашнего хозяйства с хоум-офисом и хоум-скулингом, могут скоро оказаться на грани эмоционального выгорания (burnout), предупреждают эксперты.

Выдержит ли малый бизнес продленный локдаун?

Франк Розелиб (Frank Roselieb) - специалист по кризисной коммуникации в экспертном совете по борьбе с COVID-19 в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн - сравнивает период пандемии с футбольным матчем.

Эксперт по преодолению кризисов Франк Розелиб

Первая и вторая его половина уже сыграны, так же, как и дополнительное время. Теперь идет бесконечная серия пенальти, которая и должна определить исход игры, говорит он. Однако СМИ все чаще задаются вопросом о том, сможет ли экономика страны "бесконечно" работать в условиях локдауна?

Финансовая поддержка малых и средних предприятий со стороны государства не даст им разориться и поможет сохранить рабочие места, считают в правительстве ФРГ. 9 февраля исследовательский институт KfW-Research, работающий при государственном банке KfW, опубликовал данные о том, что для большинства предприятий малого и среднего бизнеса экономические последствия нынешнего локдауна оказались менее чувствительными, чем в прошлом году.

Что такое компании-"зомби"

Однако ряд экспертов считает этот оптимизм ложным. Так, специалист по торговле в высшей школе Hochschule Niederrhein Геррит Хайнеман (Gerrit Heinemann) обращает внимание на то, что относительно низкое число банкротств предприятий малого и среднего бизнеса, зафиксированное на бумаге, объясняется тем, что правительство освободило компании от обязанности подавать заявку о банкротстве.

"Это привело к тому, что уже сейчас в Германии существует множество фирм-"зомби", то есть компаний, в которых искусственно поддерживают жизнь за счет госсубсидий, но которые по сути уже мертвы из-за огромных задолженностей", - говорит он. По данным Института немецкой экономики (IW), количество таких предприятий уже в прошлом году составляло 4500. Число компаний, действительно подавших заявление о банкротстве, составило в 2020 году в ФРГ 17 000.

По данным Немецкого объединения розничной торговли (HDE), 80 процентов предприятий в этой области опасаются разорения, несмотря на финансовую помощь государства.

"Я не имею отношения ни к каким политическим движениям. Я - обычный владелец косметического салона, который исполнил все гигиенические требования, но сейчас находится на грани своего существования. Мое терпение лопнуло", - написал в Telegram-канале под названием "Wir machen auf" ("Мы открываемся") один из крефельдских предпринимателей еще в начале январе. На данный момент число подписчиков этого канала уже превышает 50 тысяч человек.

Психолог Штефан Шульц-Хардт

С самого начала пандемии многие врачи и политики в Германии говорили, что борьба с ней - не спринтерский забег, а марафон. Однако это не совсем точное сравнение, считает Штефан Шульц-Хардт (Stefan Schulz-Hardt) - первый вице-председатель Немецкого общества психологии. По его словам, пандемия COVID-19 - "это марафон, в котором не известна ни длина дистанции, ни расстояние до финиша". "С такой ситуацией, а именно постоянным состоянием волнения и тревоги, человеческий организм в течение столь длительного времени справляться не может", - уверен эксперт.

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