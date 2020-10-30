ВВП Германии упал в 2020 году не так сильно, как опасались: на 5 процентов

Пандемия коронавируса нанесла значительный ущерб крупнейшей в Европе немецкой экономике. Рецессия 2020 года положила конец десятилетнему беспрерывному росту ВВП ФРГ и восьмилетнему периоду профицитного госбюджета, она остановила длившееся 14 лет увеличение занятости. И все же обвал оказался менее сильным, чем во время всемирного финансово-экономического кризиса 2009 года.

Немецкая экономика прошла кризис лучше большинства стран ЕС

ВВП Германии снизился в 2020 году, по предварительным данным, на 5%, сообщило 14 января Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) и напомнило, что в 2009 году падение составило 5,7%. В прошедшие месяцы многие прогнозировали и опасались, что итоги года будут значительно хуже. "В международном сравнении немецкая экономика прошла кризис 2020 года, похоже, существенно лучше, чем большинство других европейских стран", - подчеркнул в ходе пресс-конференции, состоявшейся онлайн, глава ведомства Георг Тиль (Georg Thiel).

Руководитель Федерального статистического ведомства ФРГ Георг Тиль

В Destatis это объясняют, в частности, тем, что за "историческим обвалом" валового внутреннего продукта во 2-м квартале 2020 года на 9,8% последовало "мощное оздоровление экономики в летние месяцы". Правда, подъем затормозила вторая волна коронавируса и новый локдаун, начавшийся в ноябре и ужесточенный в середине декабря.

Статистическое ведомство ФРГ пока не подсчитало данные за 4-й квартал, но предварительно исходит из того, что немецкая экономика в конце прошлого года стагнировала. Иными словами, она не росла, но и не ушла вновь в минус, так что вступила в 2021 год в относительно стабильном состоянии. В Destatis это связывают с тем, что предприятия, очевидно, оказались лучше подготовленными к новым карантинным мерам, чем это было весной.

Годовая инфляция в Германии составила 0,5 процента

Как и следовало ожидать, все сектора немецкой экономики завершили прошлый год с отрицательными показателями. Кроме одного: строительной промышленности. В этой сфере продолжался рост, который сопровождался "заметным", как отмечают в Destatis, удорожанием жилой недвижимости.

Процесс инфляционного обесценивания валюты евро шел в условиях пандемии особенно медленно

В целом же рост розничных цен, который и до этого был в Германии весьма низким, в условиях кризиса еще больше замедлился, так что инфляция по итогам 2020 года составила 0,5%. Этому в немалой степени, подчеркивалось на пресс-конференции, способствовало временное снижение налога на добавленную стоимость (НДС) во втором полугодии, ставшее одной из ключевых антикризисных мер правительства ФРГ.

Сокращение налоговых поступлений при одновременном резком увеличении расходов государства на поддержку населения и бизнеса не могло не ухудшить состояния государственных финансов. Если 2019 год ФРГ завершила с бюджетным профицитом в 52,5 млрд евро, то в 2020 году дефицит составил, по предварительным данным, 158,2 млрд евро, сообщил на пресс-конференции Альберт Браакман (Albert Braakmann), возглавляющий в Destatis отдел национальных счетов.

Таким образом, дефицит бюджета ФРГ достиг в прошлом году 4,8% ВВП, что существенно превышает установленную в ЕС границу в 3%. Однако действие европейских и национальных стандартов финансовой дисциплины из-за пандемии коронавируса в 2020-2021 годах приостановлено, напомнил эксперт.

Эксперты прогнозируют сильный рост экономики ФРГ в 2021 году

Комментируя опубликованный Федеральным статистическим ведомством пакет макроэкономических данных, ведущие немецкие экономисты сосредоточились главным образом на текущем моменте и на перспективах экономики ФРГ в 2021 году: то, что прошлый год завершится с очень серьезным минусом, было совершенно очевидно.

Яркая особенность и сильная сторона экономики ФРГ - мощная обрабатывающая промышленность

"Сейчас надо быстро подвести черту под 2020 годом и смотреть вперед. Германия должна быть благодарна за то, что располагает мощной экспортной промышленностью, которая выигрывает от бума в Китае. Вновь хорошо заполненные портфели заказов будут способствовать в ближайшие месяцы росту промышленного производства", - считает Томас Гитцель (Thomas Gitzel), главный экономист VP Bank.

"Вопреки опасениям, немецкая экономика в 4-м квартале, похоже, не сократилась, несмотря на локдаун. Его последствия, по всей видимости, удалось компенсировать с помощью сильных показателей ориентированной на экспорт обрабатывающей промышленности", - отметил главный экономист Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer).

Но теперь, в 1-м квартале нового года, следует настроиться на снижение ВВП, "поскольку локдаун, видимо, продлиться до конца марта", предупреждает эксперт. И добавляет: "Однако с весны мы ожидаем благодаря более высоким температурам отступление пандемии и мощное оздоровление экономики". Commerzbank сохраняет свой прогноз на 2021 год: рост ВВП Германии на 4,5%.

Хотя у DZ Bank более скромный прогноз - рост на 2,7% при успешной вакцинации, глава его макроэкономического отдела Михаэль Штаппель (Michael Stappel) подчеркивает: "Мы рассчитываем на постковидный бум во второй половине года". Главный экономист инвестиционной компании Union Investment Йорг Цойнер (Jörg Zeuner) исходит из того, что "благодаря ожидаемой динамичной конъюнктуре" ВВП ФРГ уже к концу 2021 года вернется на докризисный уровень.

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