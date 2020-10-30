ВВП Германии упал в 2020 году не так сильно, как опасались: на 5 процентов
Крупнейшая экономика Европы прошла год пандемии лучше, чем кризис 2009 года, и успешнее, чем большинство стран ЕС. Инфляция была очень низкой, дефицит госбюджета резко вырос.
Пандемия коронавируса нанесла значительный ущерб крупнейшей в Европе немецкой экономике. Рецессия 2020 года положила конец десятилетнему беспрерывному росту ВВП ФРГ и восьмилетнему периоду профицитного госбюджета, она остановила длившееся 14 лет увеличение занятости. И все же обвал оказался менее сильным, чем во время всемирного финансово-экономического кризиса 2009 года.
Немецкая экономика прошла кризис лучше большинства стран ЕС
ВВП Германии снизился в 2020 году, по предварительным данным, на 5%, сообщило 14 января Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) и напомнило, что в 2009 году падение составило 5,7%. В прошедшие месяцы многие прогнозировали и опасались, что итоги года будут значительно хуже. "В международном сравнении немецкая экономика прошла кризис 2020 года, похоже, существенно лучше, чем большинство других европейских стран", - подчеркнул в ходе пресс-конференции, состоявшейся онлайн, глава ведомства Георг Тиль (Georg Thiel).
Руководитель Федерального статистического ведомства ФРГ Георг Тиль
В Destatis это объясняют, в частности, тем, что за "историческим обвалом" валового внутреннего продукта во 2-м квартале 2020 года на 9,8% последовало "мощное оздоровление экономики в летние месяцы". Правда, подъем затормозила вторая волна коронавируса и новый локдаун, начавшийся в ноябре и ужесточенный в середине декабря.
Статистическое ведомство ФРГ пока не подсчитало данные за 4-й квартал, но предварительно исходит из того, что немецкая экономика в конце прошлого года стагнировала. Иными словами, она не росла, но и не ушла вновь в минус, так что вступила в 2021 год в относительно стабильном состоянии. В Destatis это связывают с тем, что предприятия, очевидно, оказались лучше подготовленными к новым карантинным мерам, чем это было весной.
Годовая инфляция в Германии составила 0,5 процента
Как и следовало ожидать, все сектора немецкой экономики завершили прошлый год с отрицательными показателями. Кроме одного: строительной промышленности. В этой сфере продолжался рост, который сопровождался "заметным", как отмечают в Destatis, удорожанием жилой недвижимости.
Процесс инфляционного обесценивания валюты евро шел в условиях пандемии особенно медленно
В целом же рост розничных цен, который и до этого был в Германии весьма низким, в условиях кризиса еще больше замедлился, так что инфляция по итогам 2020 года составила 0,5%. Этому в немалой степени, подчеркивалось на пресс-конференции, способствовало временное снижение налога на добавленную стоимость (НДС) во втором полугодии, ставшее одной из ключевых антикризисных мер правительства ФРГ.
Сокращение налоговых поступлений при одновременном резком увеличении расходов государства на поддержку населения и бизнеса не могло не ухудшить состояния государственных финансов. Если 2019 год ФРГ завершила с бюджетным профицитом в 52,5 млрд евро, то в 2020 году дефицит составил, по предварительным данным, 158,2 млрд евро, сообщил на пресс-конференции Альберт Браакман (Albert Braakmann), возглавляющий в Destatis отдел национальных счетов.
Таким образом, дефицит бюджета ФРГ достиг в прошлом году 4,8% ВВП, что существенно превышает установленную в ЕС границу в 3%. Однако действие европейских и национальных стандартов финансовой дисциплины из-за пандемии коронавируса в 2020-2021 годах приостановлено, напомнил эксперт.
Эксперты прогнозируют сильный рост экономики ФРГ в 2021 году
Комментируя опубликованный Федеральным статистическим ведомством пакет макроэкономических данных, ведущие немецкие экономисты сосредоточились главным образом на текущем моменте и на перспективах экономики ФРГ в 2021 году: то, что прошлый год завершится с очень серьезным минусом, было совершенно очевидно.
Яркая особенность и сильная сторона экономики ФРГ - мощная обрабатывающая промышленность
"Сейчас надо быстро подвести черту под 2020 годом и смотреть вперед. Германия должна быть благодарна за то, что располагает мощной экспортной промышленностью, которая выигрывает от бума в Китае. Вновь хорошо заполненные портфели заказов будут способствовать в ближайшие месяцы росту промышленного производства", - считает Томас Гитцель (Thomas Gitzel), главный экономист VP Bank.
"Вопреки опасениям, немецкая экономика в 4-м квартале, похоже, не сократилась, несмотря на локдаун. Его последствия, по всей видимости, удалось компенсировать с помощью сильных показателей ориентированной на экспорт обрабатывающей промышленности", - отметил главный экономист Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer).
Но теперь, в 1-м квартале нового года, следует настроиться на снижение ВВП, "поскольку локдаун, видимо, продлиться до конца марта", предупреждает эксперт. И добавляет: "Однако с весны мы ожидаем благодаря более высоким температурам отступление пандемии и мощное оздоровление экономики". Commerzbank сохраняет свой прогноз на 2021 год: рост ВВП Германии на 4,5%.
Хотя у DZ Bank более скромный прогноз - рост на 2,7% при успешной вакцинации, глава его макроэкономического отдела Михаэль Штаппель (Michael Stappel) подчеркивает: "Мы рассчитываем на постковидный бум во второй половине года". Главный экономист инвестиционной компании Union Investment Йорг Цойнер (Jörg Zeuner) исходит из того, что "благодаря ожидаемой динамичной конъюнктуре" ВВП ФРГ уже к концу 2021 года вернется на докризисный уровень.
Первую фотографию в нашей рубрике "Кадр за кадром", связанную с пандемией коронавируса в Германии, мы опубликовали 28 февраля 2020 года. Именно тогда в самом посещаемом немецком храме приняли меры по профилактике распространения инфекции - в том числе, перестали наполнять чаши для святой воды. Прочитать эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.
В 2020 году мы видели много разных памятников в масках. Вот, например, фотография из Бремена, сделанная в конце марта. Обычно здесь следует подержаться за ногу осла и загадать желание, но из-за распространения коронавирусной инфекции от этого во время пандемии лучше воздержаться.
Самолет с таким баннером могли наблюдать в конце марта в небе над городом жители Гамбурга. В связи с пандемией коронавирусной инфекции подобные призывы появились в Германии повсюду - например, в виде хештегов #zuhausebleiben и #stayathome на экранах телевизоров или трафаретных граффити на тротуарах.
Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии весной особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. Спрос на последнюю увеличился на 700 процентов! Полки опустели. В одной кондитерской в Дортмунде решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.
Эти фотографии были сделаны в конце марта на датско-германской границе около Зюдерлюгума. Из-за пандемии граница была закрыта, но эти влюбленные пенсионеры - 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен - нашли решение проблемы. Они встречались каждый день - устраивали посиделки около шлагбаума.
Так во время весеннего локдауна проходили репетиции берлинского Государственного балета - транслировались через веб-камеру. Эта фотография сделана в однокомнатной квартире балерины Вивиан Ассал Кохнавард. В театральной мастерской для артистов изготовили специальные напольные покрытия, чтобы они могли выполнять упражнения у себя дома.
В 2020 году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии несколько отличался от традиционного. Например, такого пасхального зайца установили около школы в баварском Оттенхофене - из соломы, в баварских кожаных штанах и с табличкой "Дурацкий коронавирус"!
Эта фотография сделана в Мюнхене в апреле. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене традиционного Октоберфеста за пять месяцев до запланированного начала. Символический снимок. Октоберфест и другие многолюдные народные праздники, музыкальные, винные и прочие фестивали во время пандемии в Германии не состоялись.
Задержимся в Баварии. Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры. Во время пандемии этого популярного и любимого монарха, построившего замок Нойшванштайн, можно было увидеть на защитных масках.
Еще одним признаком коронавирусного времени стали концерты музыкантов в необычных местах или необычных форматах. Кэмерон Карпентер - единственный в мире органист, владеющий личным концертным органом. В начале мая он совершил турне по Берлину, чтобы поддержать людей во время пандемии. Эти фотографии сделаны во время выступления перед одним из столичных домов престарелых в районе Шпандау.
В рамках послабления карантинных мер в Германии 11 мая в некоторых немецких регионах после многонедельного перерыва вновь открылись первые фитнес-клубы. Эти фотографии были сделаны в Кельне в одном из таких центров. Он работает круглосуточно и поэтому распахнул двери для посетителей ровно в полночь. Условием открытия таких спортивных клубов являлось соблюдение строгих мер гигиены и дистанции.
Летом немецкие собаководы сообщили о небывалом спросе на щенков. В частности, многие из тех, кто давно собирался завести собаку, работая в режиме хоум-офиса, посчитали нынешний момент особенно подходящим, так как почти все время находятся дома. Большой популярностью пользовались лабрадоры и золотистые ретриверы.
После начала пандемии в Германии повсюду стали открываться автомобильные кинотеатры. Эти фотографии были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе во время сеанса, организованного специально для владельцев олдтаймеров. Фильм был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari".
Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства - они оставались закрытыми даже после того, как работу возобновили парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны и сауны. 16 июля некоторые публичные дома в разных регионах страны - например, в Гамбурге - провели день открытых дверей, чтобы привлечь внимание к сложной ситуации.
Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочли в 2020 году отдыхать летом на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей. Так курорт Тиммендорфер-Штранд выглядел в один из выходных дней в июле. Доступ на некоторые пляжи приходилось периодически перекрывать из-за переизбытка желающих поплавать в море и полежать на солнышке в непосредственной близости от воды.
Во время пандемии жители Германии стали чаще заводить кур в качестве домашних животных - и детям радость, и свежие яйца к столу. Этот тренд наметился еще до начала пандемии, но из-за локдауна и прочих, так сказать, побочных коронавирусных последствий стал еще более очевидным. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в сентябре около дома семьи Вагнеров из баварского Бад-Грёненбаха.
Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии осенью для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге. Он сменит один из здешних старых колоколов, который получил повреждения еще во время Второй мировой войны и несколько лет назад окончательно пришел в негодность.
Демонстрации так называемых корона-скептиков в разных городах Германии - еще одна сторона пандемии. Они считают все происходящее заговором. В ноябре полиция в Берлине после неоднократных предупреждений была вынуждена применить водометы против COVID-отрицателей, пытавшихся прорваться к Рейхстагу во время заседания парламента, обсуждавшего поправки к закону об эпидемиологической защите.
Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых особую известность в 2020 году получил профессор Кристиан Дростен из Берлина. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах даже решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков - таких вот рождественских сувениров с курительными свечами.
"Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление в декабре появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта, закрытого для посетителей из-за частичного коронавирусного локдауна. Внутри устроили инсталляцию под названием "Панда-Мия" ("Panda-Mie"). Панд можно купить - по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.