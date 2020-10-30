 ВВП Германии упал в 2020 году не так сильно, как опасались: на 5 процентов | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 14.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

ВВП Германии упал в 2020 году не так сильно, как опасались: на 5 процентов

Крупнейшая экономика Европы прошла год пандемии лучше, чем кризис 2009 года, и успешнее, чем большинство стран ЕС. Инфляция была очень низкой, дефицит госбюджета резко вырос.

Флаг ФРГ с порванными краями

Пандемия коронавируса нанесла значительный ущерб крупнейшей в Европе немецкой экономике. Рецессия 2020 года положила конец десятилетнему беспрерывному росту ВВП ФРГ и восьмилетнему периоду профицитного госбюджета, она остановила длившееся 14 лет увеличение занятости. И все же обвал оказался менее сильным, чем во время всемирного финансово-экономического кризиса 2009 года.

Немецкая экономика прошла кризис лучше большинства стран ЕС

ВВП Германии снизился в 2020 году, по предварительным данным, на 5%, сообщило 14 января Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) и напомнило, что в 2009 году падение составило 5,7%. В прошедшие месяцы многие прогнозировали и опасались, что итоги года будут значительно хуже. "В международном сравнении немецкая экономика прошла кризис 2020 года, похоже, существенно лучше, чем большинство других европейских стран", - подчеркнул в ходе пресс-конференции, состоявшейся онлайн, глава ведомства Георг Тиль (Georg Thiel).

Руководитель Федерального статистического ведомства ФРГ Георг Тиль

Руководитель Федерального статистического ведомства ФРГ Георг Тиль

В Destatis это объясняют, в частности, тем, что за "историческим обвалом" валового внутреннего продукта во 2-м квартале 2020 года на 9,8% последовало "мощное оздоровление экономики в летние месяцы". Правда, подъем затормозила вторая волна коронавируса и новый локдаун, начавшийся в ноябре и ужесточенный в середине декабря.

Статистическое ведомство ФРГ пока не подсчитало данные за 4-й квартал, но предварительно исходит из того, что немецкая экономика в конце прошлого года стагнировала. Иными словами, она не росла, но и не ушла вновь в минус, так что вступила в 2021 год в относительно стабильном состоянии. В Destatis это связывают с тем, что предприятия, очевидно, оказались лучше подготовленными к новым карантинным мерам, чем это было весной.

Годовая инфляция в Германии составила 0,5 процента

Как и следовало ожидать, все сектора немецкой экономики завершили прошлый год с отрицательными показателями. Кроме одного: строительной промышленности. В этой сфере продолжался рост, который сопровождался "заметным", как отмечают в Destatis, удорожанием жилой недвижимости.

Купюры евро и защитная маска

Процесс инфляционного обесценивания валюты евро шел в условиях пандемии особенно медленно

В целом же рост розничных цен, который и до этого был в Германии весьма низким, в условиях кризиса еще больше замедлился, так что инфляция по итогам 2020 года составила 0,5%. Этому в немалой степени, подчеркивалось на пресс-конференции, способствовало временное снижение налога на добавленную стоимость (НДС) во втором полугодии, ставшее одной из ключевых антикризисных мер правительства ФРГ.

Сокращение налоговых поступлений при одновременном резком увеличении расходов государства на поддержку населения и бизнеса не могло не ухудшить состояния государственных финансов. Если 2019 год ФРГ завершила с бюджетным профицитом в 52,5 млрд евро, то в 2020 году дефицит составил, по предварительным данным, 158,2 млрд евро, сообщил на пресс-конференции Альберт Браакман (Albert Braakmann), возглавляющий в Destatis отдел национальных счетов.

Таким образом, дефицит бюджета ФРГ достиг в прошлом году 4,8% ВВП, что существенно превышает установленную в ЕС границу в 3%. Однако действие европейских и национальных стандартов финансовой дисциплины из-за пандемии коронавируса в 2020-2021 годах приостановлено, напомнил эксперт.

Эксперты прогнозируют сильный рост экономики ФРГ в 2021 году

Комментируя опубликованный Федеральным статистическим ведомством пакет макроэкономических данных, ведущие немецкие экономисты сосредоточились главным образом на текущем моменте и на перспективах экономики ФРГ в 2021 году: то, что прошлый год завершится с очень серьезным минусом, было совершенно очевидно.  

Производство турбин для ветровых электростанций

Яркая особенность и сильная сторона экономики ФРГ - мощная обрабатывающая промышленность

"Сейчас надо быстро подвести черту под 2020 годом и смотреть вперед. Германия должна быть благодарна за то, что располагает мощной экспортной промышленностью, которая выигрывает от бума в Китае. Вновь хорошо заполненные портфели заказов будут способствовать в ближайшие месяцы росту промышленного производства", - считает Томас Гитцель (Thomas Gitzel), главный экономист VP Bank. 

"Вопреки опасениям, немецкая экономика в 4-м квартале, похоже, не сократилась, несмотря на локдаун. Его последствия, по всей видимости, удалось компенсировать с помощью сильных показателей ориентированной на экспорт обрабатывающей промышленности", - отметил главный экономист Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer).

Но теперь, в 1-м квартале нового года, следует настроиться на снижение ВВП, "поскольку локдаун, видимо, продлиться до конца марта", предупреждает эксперт. И добавляет: "Однако с весны мы ожидаем благодаря более высоким температурам отступление пандемии и мощное оздоровление экономики". Commerzbank сохраняет свой прогноз на 2021 год: рост ВВП Германии на 4,5%.

Хотя у DZ Bank более скромный прогноз - рост на 2,7% при успешной вакцинации, глава его макроэкономического отдела Михаэль Штаппель (Michael Stappel) подчеркивает: "Мы рассчитываем на постковидный бум во второй половине года". Главный экономист инвестиционной компании Union Investment Йорг Цойнер (Jörg Zeuner) исходит из того, что "благодаря ожидаемой динамичной конъюнктуре" ВВП ФРГ уже к концу 2021 года вернется на докризисный уровень.

Смотрите также:

  • Кельнский собор
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Без святой воды

    Первую фотографию в нашей рубрике "Кадр за кадром", связанную с пандемией коронавируса в Германии, мы опубликовали 28 февраля 2020 года. Именно тогда в самом посещаемом немецком храме приняли меры по профилактике распространения инфекции - в том числе, перестали наполнять чаши для святой воды. Прочитать эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.

  • Бремен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Осел в маске

    В 2020 году мы видели много разных памятников в масках. Вот, например, фотография из Бремена, сделанная в конце марта. Обычно здесь следует подержаться за ногу осла и загадать желание, но из-за распространения коронавирусной инфекции от этого во время пандемии лучше воздержаться.

  • Гамбург
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Оставайтесь дома!

    Самолет с таким баннером могли наблюдать в конце марта в небе над городом жители Гамбурга. В связи с пандемией коронавирусной инфекции подобные призывы появились в Германии повсюду - например, в виде хештегов #zuhausebleiben и #stayathome на экранах телевизоров или трафаретных граффити на тротуарах.

  • Дортмунд
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Съедобная бумага

    Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии весной особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. Спрос на последнюю увеличился на 700 процентов! Полки опустели. В одной кондитерской в Дортмунде решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.

  • Зюдерлюгум
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Любовь во время короны

    Эти фотографии были сделаны в конце марта на датско-германской границе около Зюдерлюгума. Из-за пандемии граница была закрыта, но эти влюбленные пенсионеры - 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен - нашли решение проблемы. Они встречались каждый день - устраивали посиделки около шлагбаума.

  • Берлин
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Хоум-офис для балерины

    Так во время весеннего локдауна проходили репетиции берлинского Государственного балета - транслировались через веб-камеру. Эта фотография сделана в однокомнатной квартире балерины Вивиан Ассал Кохнавард. В театральной мастерской для артистов изготовили специальные напольные покрытия, чтобы они могли выполнять упражнения у себя дома.

  • Оттенхофен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Дурацкий коронавирус!

    В 2020 году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии несколько отличался от традиционного. Например, такого пасхального зайца установили около школы в баварском Оттенхофене - из соломы, в баварских кожаных штанах и с табличкой "Дурацкий коронавирус"!

  • Мюнхен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Без Октоберфеста

    Эта фотография сделана в Мюнхене в апреле. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене традиционного Октоберфеста за пять месяцев до запланированного начала. Символический снимок. Октоберфест и другие многолюдные народные праздники, музыкальные, винные и прочие фестивали во время пандемии в Германии не состоялись.

  • Мюнхен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Маски для монархистов

    Задержимся в Баварии. Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры. Во время пандемии этого популярного и любимого монарха, построившего замок Нойшванштайн, можно было увидеть на защитных масках.

  • Берлин
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Концерт на грузовике

    Еще одним признаком коронавирусного времени стали концерты музыкантов в необычных местах или необычных форматах. Кэмерон Карпентер - единственный в мире органист, владеющий личным концертным органом. В начале мая он совершил турне по Берлину, чтобы поддержать людей во время пандемии. Эти фотографии сделаны во время выступления перед одним из столичных домов престарелых в районе Шпандау.

  • Кельн
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Первая тренировка

    В рамках послабления карантинных мер в Германии 11 мая в некоторых немецких регионах после многонедельного перерыва вновь открылись первые фитнес-клубы. Эти фотографии были сделаны в Кельне в одном из таких центров. Он работает круглосуточно и поэтому распахнул двери для посетителей ровно в полночь. Условием открытия таких спортивных клубов являлось соблюдение строгих мер гигиены и дистанции.

  • Золотистые ретриверы
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Очереди за щенками

    Летом немецкие собаководы сообщили о небывалом спросе на щенков. В частности, многие из тех, кто давно собирался завести собаку, работая в режиме хоум-офиса, посчитали нынешний момент особенно подходящим, так как почти все время находятся дома. Большой популярностью пользовались лабрадоры и золотистые ретриверы.

  • Худе
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Кинотеатр для олдтаймеров

    После начала пандемии в Германии повсюду стали открываться автомобильные кинотеатры. Эти фотографии были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе во время сеанса, организованного специально для владельцев олдтаймеров. Фильм был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari".

  • Гамбург
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Пустые бордели

    Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства - они оставались закрытыми даже после того, как работу возобновили парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны и сауны. 16 июля некоторые публичные дома в разных регионах страны - например, в Гамбурге - провели день открытых дверей, чтобы привлечь внимание к сложной ситуации.

  • Тиммендорфер-Штранд
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Не поедем на Майорку

    Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочли в 2020 году отдыхать летом на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей. Так курорт Тиммендорфер-Штранд выглядел в один из выходных дней в июле. Доступ на некоторые пляжи приходилось периодически перекрывать из-за переизбытка желающих поплавать в море и полежать на солнышке в непосредственной близости от воды.

  • Бад-Грёненбах
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    И яйца, и радость

    Во время пандемии жители Германии стали чаще заводить кур в качестве домашних животных - и детям радость, и свежие яйца к столу. Этот тренд наметился еще до начала пандемии, но из-за локдауна и прочих, так сказать, побочных коронавирусных последствий стал еще более очевидным. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в сентябре около дома семьи Вагнеров из баварского Бад-Грёненбаха.

  • Херренберг
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Коронавирусный колокол

    Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии осенью для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге. Он сменит один из здешних старых колоколов, который получил повреждения еще во время Второй мировой войны и несколько лет назад окончательно пришел в негодность.

  • Берлин
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    COVID-отрицатели

    Демонстрации так называемых корона-скептиков в разных городах Германии - еще одна сторона пандемии. Они считают все происходящее заговором. В ноябре полиция в Берлине после неоднократных предупреждений была вынуждена применить водометы против COVID-отрицателей, пытавшихся прорваться к Рейхстагу во время заседания парламента, обсуждавшего поправки к закону об эпидемиологической защите.

  • Зайфен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Курящий вирусолог

    Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых особую известность в 2020 году получил профессор Кристиан Дростен из Берлина. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах даже решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков - таких вот рождественских сувениров с курительными свечами.

  • Франкфурт-на-Майне
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Плюшевая "Панда-Мия"

    "Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление в декабре появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта, закрытого для посетителей из-за частичного коронавирусного локдауна. Внутри устроили инсталляцию под названием "Панда-Мия" ("Panda-Mie"). Панд можно купить - по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 02:31

Коронавирус: в Германии еще сильнее ужесточили карантин

Аудио- и видеофайлы по теме

Убытки из-за коронавируса: кому в ФРГ предоставят финансовую помощь  

Мировая экономика подхватила коронавирус (09.03.2020)  

Также по теме

Global Ideas | Symbolbild Wirtschaftswachstum

Экономика ЕС выросла на 12,1%. О чем еще говорят данные за 3-й квартал 30.10.2020

Отскок экономики после обвального 2-го квартала оказался в крупнейших странах Евросоюза неожиданно мощным. Падение ВВП в годовом выражении на 3,9% вселяет надежду на менее глубокий кризис.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Навального объявили в России в федеральный розыск  

Дети и коронавирус. Что нового узнали ученые?  

Оппозиция - за ограничение президентских сроков в Беларуси  

Новости

Экономисты прогнозируют на 2021 год 3,5-процентный рост ВВП ФРГ

В 2021 году ожидается 6-процентный рост немецкого экспорта

Представители немецкой промышленности полагают, что к уровню до пандемии экономика Германии вернется только в 2022 году. Однако уже в текущем году рост ВВП страны должен составить 3,5 процента.   

Курс биткойна упал на 15 процентов

Монета биткойна

После значительного роста на прошлой неделе курс важнейшей в мире криптовалюты вновь стал падать и снизился менее чем до 34 тысяч долларов.   

Deutsche Bank готов уплатить в США 100 млн долларов из-за обвинений в коррупции

Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

По информации The New York Times, Deutsche Bank согласился уплатить более 100 млн долларов, чтобы уладить коррупционный скандал. Банк намерен заключить соглашение об отсрочке судебного преследования.   

Немецкие эксперты понизили прогноз роста экономики Германии

Пустые улицы Мюнхена во время второго локдауна

Немецкий институт экономических исследований ожидает в начале нынешнего года падение ВВП страны более чем на 2 процента. Продление локдауна замедлит восстановление, предостерегает другой институт.   

Контекст

ВВП Германии упал в 2020 году не так сильно, как опасались: на 5 процентов 14.01.2021

Флаг ФРГ с порванными краями

Крупнейшая экономика Европы прошла год пандемии лучше, чем кризис 2009 года, и успешнее, чем большинство стран ЕС. Инфляция была очень низкой, дефицит госбюджета резко вырос.    

Почему в Германии считают "фейковым" фонд для достройки "Северного потока-2" 13.01.2021

Пикет против Северного потока-2 экоактивистов движения Fridays for Future, 12 января, Берлин

Попытка прикрыть механизм для обхода санкций США модным названием "Защита климата и экологии" вызвала в ФРГ бурную критику и ударила бумерангом по немецким социал-демократам.   

В метро только с прививкой от ковида? Когда и кому разблокируют соцкарты 11.01.2021

В Москве открыто 70 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник для взрослых

Социальные карты москвичей, дающие право бесплатного проезда в общественном транспорте, разблокируют при наличии прививки от COVID-19. Так ли это? И как относятся к этому в столице РФ?   

Продажи электромобилей в ФРГ: рост в три раза и явное лидерство группы VW 09.01.2021

Электромобили Volkswagen ID.4 (слева) и ID.3 на презентации в Дрездене

Каждая четвертая новая легковая машина в Германии имела в 2020 году альтернативный двигатель. Из электрических моделей наибольшим спросом пользовались малый класс и внедорожники.   

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно