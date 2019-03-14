Экономисты прогнозируют на 2021 год 3,5-процентный рост ВВП ФРГ

По прогнозам Федерального объединения немецкой промышленности (BDI), после пятипроцентного экономического спада в 2020-м в текущем году экономика Германии вернется к положительным показателям - ожидается рост ВВП на 3,5 процента. Об этом говорится в сообщении BDI, опубликованном во вторник, 12 января.

Немецкий экспорт в 2021 году, как предполагается, вырастет на 6 процентов - в то время как в минувшем году его показатели обрушились на 11 процентов.

Между тем, как подчеркнул глава объединения Зигфрид Руссвурм (Siegfried Russwurm), экономическая ситуация останется тяжелой - вернуться к докризисному уровню экономике ФРГ удастся лишь в первой половине 2022 года. Локдаун сильно тормозит конъюнктуру, предупредил Руссвурм.

Он призвал федеральные и земельные власти придерживаться разумной стратегии в борьбе с коронавирусом, а также пойти на налоговые послабления для предприятий.

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