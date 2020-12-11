 Инфляция в Германии ушла в минус. Почему и на что упали цены | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 12.12.2020

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Экономика

Инфляция в Германии ушла в минус. Почему и на что упали цены

Растительное масло дорожает сейчас на мировом рынке и в России, но в ФРГ оно дешевеет. За год цены на продукты питания в немецких магазинах выросли в среднем на 1,4%.

Купюры евро в кошельке

В Германии четвертый раз за этот год зафиксирована отрицательная инфляция. В ноябре совокупный индекс розничных цен на товары и услуги снизился по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,3%. Если взять только товары, то они подешевели за год на 1,8%. Об этом сообщило 11 декабря Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis).

В ФРГ не дефляция, а временное снижение НДС и дешевая энергия

В своем пресс-релизе оно напоминает об одной из главных причин того, что инфляция во второй половине 2020 года ушла в минус: на период с 1 июля по 31 декабря в Германии временно снижена ставка налога на добавленную стоимость (НДС).

Это - ключевая мера второго антикризисного пакета правительства ФРГ, призванного поддержать население и стимулировать потребительский спрос в условиях пандемии коронавируса и рецессии в экономике. Основную ставку НДС снизили с 19% до 16%, льготную - с 7% до 5%. В результате почти автоматически приблизительно в такой же пропорции уменьшились розничные цены на товары и услуги.

Обычно отрицательная инфляция, или дефляция, становится сигналом тревоги для экспертов, поскольку для рыночной экономики падение цен может оказаться даже более разрушительным, чем их всплеск, ведь бороться с дефляцией, как правило, труднее, чем с инфляцией.

Заправочные пистолеты на бензоколонке

Одна из причин отрицательной инфляции в ФРГ - удешевление автомобильного топлива

Однако на сей раз экономисты спокойны, поскольку с 1 января ставка НДС вернется на обычный уровень, что будет способствовать нормализации динамики цен. Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает оптимальным для здорового народнохозяйственного развития уровень годовой инфляции чуть ниже 2%.

Другая причина отрицательной инфляции в Германии - существенное удешевление энергоносителей. Оно составило в среднем 7,7%, при этом горючее для автомобилей стоило в ноябре на 13,1% меньше, чем в ноябре 2019 года, а нефтепродукты для отопления зданий упали в цене на 35,1%.

Подешевели в Германии и различные потребительские товары длительного пользования. Destatis в качестве примера приводит телефоны (- 6,7%), бытовую электронику (- 4,5%), одежду и обувь (- 2,2%).   

Против мирового тренда: растительное масло в ФРГ дешевеет

В то же время продукты питания в Германии подорожали за год в среднем на 1,4%. При этом мясо и мясная продукция выросли в цене на 3,9%, фрукты на 3,7%, овощи на 2,6%. Впрочем, некоторые пищевые товары и подешевели. В качестве примера Destatis приводит животные жиры и растительные масла. Они стоят сейчас в немецких магазинах на 3,8% меньше, чем год назад.

Немецкие магазины предлагают богатый выбор всевозможных растительных масел

Немецкие магазины предлагают богатый выбор всевозможных растительных масел

Такая динамика на немецком продовольственном рынке кардинально отличает его от мирового и, в частности, российского рынка. В глобальном масштабе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) зафиксировала по итогам ноября рост индекса цен на растительное масло на целых 14,5% и объяснила это "продолжающимся ростом цен на пальмовое масло на фоне резкого сокращения его запасов в мире".

В России, как сообщил Росстат 4 декабря, подсолнечное масло подорожало по сравнению с ноябрем прошлого года на 23,8%. После этого правительство РФ начало обсуждать с производителями вопрос об ограничении цен на него (и на сахар), а премьер-министр Михаил Мишустин подписал 10 декабря постановление об увеличении экспортной пошлины на подсолнечник и рапс с января 2021 года, чтобы затормозить продажи этих товаров на зарубежные рынки.

ФАО с тревогой отмечает резкий рост мировых цен на продовольственные товары в ноябре, в результате чего они приблизились к максимальным уровням за последние шесть лет. На крупнейшем в ЕС немецком продовольственном рынке, судя по свежим данным Destatis, ситуация остается пока стабильной.

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  • Сладости

    Опасная и полезная еда

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    Скажите "нет" шоколадным конфетам, мармеладным мишкам, лимонаду, кока-коле, фанте, другим сладостям и тонизирующим прохладительным напиткам! Все они содержат простые углеводы, которые, перерабатываясь, забирают из организма жидкость и обезвоживают его. Простые углеводы пагубно влияют и на состояние коллагеновых волокон, от которых зависит упругость кожи: появляются морщины, провисает овал лица.

  • Фаст-фуд

    Опасная и полезная еда

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    Главный минус фастфуда - это содержащиеся в нем трансжиры, получаемые из растительных масел в процессе гидрогенизации: жидкие растительные масла при высоких температурах насыщаются пузырьками водорода. В итоге образуются трансизомеры, имеющие искаженную молекулярную структуру. Попадая в организм, такие молекулы нарушают обменные процессы в клетках, что может привести к хроническим воспалениям.

  • Алкоголь

    Опасная и полезная еда

    Алкоголь

    Известно, что красное вино может быть полезно для организма - но лишь в том случае, если вы выпиваете один бокал. Потребление большего количества - только во вред. И уж тем более, если речь идет о спиртных напитках покрепче. Злоупотребление алкоголем сильно отражается на лице: оно краснеет и отекает. К тому же, в алкоголе содержится много сахара, разрушающего коллагеновые волокна.

  • Соленое

    Опасная и полезная еда

    Соленое

    Тот, кто увлекается чипсами и продуктами, аналогичными им, потребляет не только слишком много вредных для здоровья трансжиров, но и соли. А ее основной компонент - натрий - имеет свойство удерживать воду в организме. В результате может подскочить артериальное давление. Избыток соли нарушает обмен веществ, вызывает проблемы с сердцем, ухудшает цвет лица.

  • Углеводы

    Опасная и полезная еда

    Углеводы

    Безвозвратно исключите из рациона белый хлеб и макаронные изделия! Дело в том, что они содержат слишком много углеводов, представляющих собой не что иное, как молекулы сахара. Злоупотребление выпечкой из белой муки приводит к гликации - засахариванию коллагеновых волокон, склеиванию их и разрушению. В результате наша кожа теряет упругость и быстро стареет. Не говоря о расстройствах пищеварения.

  • Кофе

    Опасная и полезная еда

    Кофе

    Кофе ускоряет обмен веществ, а значит - стимулирует похудение. С другой стороны, исследования показывают, что уже две-три чашки кофе в день вызывают резкие перепады давления, а это чревато проблемами с сердцем. Кофе, выпитый натощак, повышает кислотность желудка, а это - прямой путь к развитию язвы и гастрита. А еще кофе обладает мочегонным эффектом, отчего обезвоживается организм, страдают почки.

  • Кокосовое масло

    Опасная и полезная еда

    Кокосовое масло

    Кокосовое масло - один из продуктов, наиболее богатых насыщенными жирными кислотами. Из этих полезных жиров оно состоит на 90 процентов. Среди них - лауриновая кислота, обладающая выраженным антимикробным действием, способствующим укреплению иммунитета организма в борьбе с вирусами, грибками, инфекциями, воспалениями. А еще в состав кокосового масла входит витамин Е, действенный против морщин.

  • Зеленый чай

    Опасная и полезная еда

    Зеленый чай

    Зеленый чай - кладезь антиоксидантов, среди которых полифенолы и флавоноиды, препятствующие старению кожи и появлению морщин, а также защищающие нас от онкологических и других заболеваний. В состав его листьев входит и уникальная аминокислота - L-теанин, обладающая расслабляющим действием и оберегающая человека от воздействия на его организм стресса.

  • Горький шоколад

    Опасная и полезная еда

    Горький шоколад

    Какао, из которого на 80 процентов состоит горький темный шоколад, - настоящий источник мощных антиоксидантов, насыщенных жирных кислот и флавоноидов, способствующих улучшению эластичности кровеносных сосудов, кровообращению, а также нормализации артериального давления. Не говоря о том, что этот продукт выравнивает цвет лица и защищает кожу от вредного воздействия солнца.

  • Папайя

    Опасная и полезная еда

    Папайя

    Плоды этого тропического растения - ценный диетический продукт, поскольку у них очень низкая калорийность: на 100 граммов мякоти приходится всего 39 калорий. Низкое содержание в папайе фруктозы способствует правильному пищеварению, а входящие в ее состав бета-каротин, витамины С и Е улучшают цвет лица и защищают кожу от солнечных ожогов.

  • Морковь

    Опасная и полезная еда

    Морковь

    Помимо того, что морковь улучшает зрение, она еще и прекрасно воздействует на кожу. Дело в том, что этот продукт богат бета-каротином, синтезирующимся в организме в витамин А, а он помогает предотвратить перепроизводство клеток в эпидермисе, где избыток кожного сала в сочетании с мертвыми клетками забивает поры. Морковь также хороша для улучшения работы кишечника и укрепления иммунной системы.

  • Семечки

    Опасная и полезная еда

    Семечки

    Семена подсолнечника, тыквы, льна, чиа (шалфей испанский) - это поистине эликсир молодости. Благодаря содержанию в них селена, витамина Е, магнезия, белка, омега-3-ненасыщенных жирных кислот, других витаминов и микроэлементов они очень полезны для увлажнения кожи, разглаживания складок на ней и профилактики появления на лице морщин.

  • Шпинат

    Опасная и полезная еда

    Шпинат

    Чего только нет в этом зеленом травянистом растении! Оно богато железом, фолиевой кислотой, хлорофиллом, клетчаткой, витаминами Е, С и А, магнезием, белками, а это - гаранты хорошего здоровья, поскольку способствуют улучшению работы кишечника, очистке организма от вредных веществ, являются эффективным средством для борьбы со старением кожи.

  • Лосось

    Опасная и полезная еда

    Лосось

    Эта рыба - ценный источник красоты и суперфуд для тех, кому часто приходится иметь дело со стрессом. Лосось богат витамином D, роль которого заключается как в укреплении костей, так и защите организма от кожных заболеваний, болезней сердца и мозга, рака, депрессий. А наличие в нем омега-3-ненасыщенных жирных кислот делает его продуктом, способствующим уничтожению морщин.

    Автор: Наталия Королева


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