Инфляция в Германии ушла в минус. Почему и на что упали цены

В Германии четвертый раз за этот год зафиксирована отрицательная инфляция. В ноябре совокупный индекс розничных цен на товары и услуги снизился по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,3%. Если взять только товары, то они подешевели за год на 1,8%. Об этом сообщило 11 декабря Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis).
В ФРГ не дефляция, а временное снижение НДС и дешевая энергия
В своем пресс-релизе оно напоминает об одной из главных причин того, что инфляция во второй половине 2020 года ушла в минус: на период с 1 июля по 31 декабря в Германии временно снижена ставка налога на добавленную стоимость (НДС).
Это - ключевая мера второго антикризисного пакета правительства ФРГ, призванного поддержать население и стимулировать потребительский спрос в условиях пандемии коронавируса и рецессии в экономике. Основную ставку НДС снизили с 19% до 16%, льготную - с 7% до 5%. В результате почти автоматически приблизительно в такой же пропорции уменьшились розничные цены на товары и услуги.
Обычно отрицательная инфляция, или дефляция, становится сигналом тревоги для экспертов, поскольку для рыночной экономики падение цен может оказаться даже более разрушительным, чем их всплеск, ведь бороться с дефляцией, как правило, труднее, чем с инфляцией.
Одна из причин отрицательной инфляции в ФРГ - удешевление автомобильного топлива
Однако на сей раз экономисты спокойны, поскольку с 1 января ставка НДС вернется на обычный уровень, что будет способствовать нормализации динамики цен. Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает оптимальным для здорового народнохозяйственного развития уровень годовой инфляции чуть ниже 2%.
Другая причина отрицательной инфляции в Германии - существенное удешевление энергоносителей. Оно составило в среднем 7,7%, при этом горючее для автомобилей стоило в ноябре на 13,1% меньше, чем в ноябре 2019 года, а нефтепродукты для отопления зданий упали в цене на 35,1%.
Подешевели в Германии и различные потребительские товары длительного пользования. Destatis в качестве примера приводит телефоны (- 6,7%), бытовую электронику (- 4,5%), одежду и обувь (- 2,2%).
Против мирового тренда: растительное масло в ФРГ дешевеет
В то же время продукты питания в Германии подорожали за год в среднем на 1,4%. При этом мясо и мясная продукция выросли в цене на 3,9%, фрукты на 3,7%, овощи на 2,6%. Впрочем, некоторые пищевые товары и подешевели. В качестве примера Destatis приводит животные жиры и растительные масла. Они стоят сейчас в немецких магазинах на 3,8% меньше, чем год назад.
Немецкие магазины предлагают богатый выбор всевозможных растительных масел
Такая динамика на немецком продовольственном рынке кардинально отличает его от мирового и, в частности, российского рынка. В глобальном масштабе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) зафиксировала по итогам ноября рост индекса цен на растительное масло на целых 14,5% и объяснила это "продолжающимся ростом цен на пальмовое масло на фоне резкого сокращения его запасов в мире".
В России, как сообщил Росстат 4 декабря, подсолнечное масло подорожало по сравнению с ноябрем прошлого года на 23,8%. После этого правительство РФ начало обсуждать с производителями вопрос об ограничении цен на него (и на сахар), а премьер-министр Михаил Мишустин подписал 10 декабря постановление об увеличении экспортной пошлины на подсолнечник и рапс с января 2021 года, чтобы затормозить продажи этих товаров на зарубежные рынки.
ФАО с тревогой отмечает резкий рост мировых цен на продовольственные товары в ноябре, в результате чего они приблизились к максимальным уровням за последние шесть лет. На крупнейшем в ЕС немецком продовольственном рынке, судя по свежим данным Destatis, ситуация остается пока стабильной.
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Какой еде отдать предпочтение?
Вот уже в 60-й раз в большинстве стран 29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения, учрежденный Всемирной организацией гастроэнтерологов (ВОГ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам нарушения пищеварения и к поиску эффективных путей борьбы с ними. Так какая же еда полезна для нас, а какой следует избегать?
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Сладости
Скажите "нет" шоколадным конфетам, мармеладным мишкам, лимонаду, кока-коле, фанте, другим сладостям и тонизирующим прохладительным напиткам! Все они содержат простые углеводы, которые, перерабатываясь, забирают из организма жидкость и обезвоживают его. Простые углеводы пагубно влияют и на состояние коллагеновых волокон, от которых зависит упругость кожи: появляются морщины, провисает овал лица.
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Фастфуд
Главный минус фастфуда - это содержащиеся в нем трансжиры, получаемые из растительных масел в процессе гидрогенизации: жидкие растительные масла при высоких температурах насыщаются пузырьками водорода. В итоге образуются трансизомеры, имеющие искаженную молекулярную структуру. Попадая в организм, такие молекулы нарушают обменные процессы в клетках, что может привести к хроническим воспалениям.
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Алкоголь
Известно, что красное вино может быть полезно для организма - но лишь в том случае, если вы выпиваете один бокал. Потребление большего количества - только во вред. И уж тем более, если речь идет о спиртных напитках покрепче. Злоупотребление алкоголем сильно отражается на лице: оно краснеет и отекает. К тому же, в алкоголе содержится много сахара, разрушающего коллагеновые волокна.
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Соленое
Тот, кто увлекается чипсами и продуктами, аналогичными им, потребляет не только слишком много вредных для здоровья трансжиров, но и соли. А ее основной компонент - натрий - имеет свойство удерживать воду в организме. В результате может подскочить артериальное давление. Избыток соли нарушает обмен веществ, вызывает проблемы с сердцем, ухудшает цвет лица.
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Углеводы
Безвозвратно исключите из рациона белый хлеб и макаронные изделия! Дело в том, что они содержат слишком много углеводов, представляющих собой не что иное, как молекулы сахара. Злоупотребление выпечкой из белой муки приводит к гликации - засахариванию коллагеновых волокон, склеиванию их и разрушению. В результате наша кожа теряет упругость и быстро стареет. Не говоря о расстройствах пищеварения.
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Кофе
Кофе ускоряет обмен веществ, а значит - стимулирует похудение. С другой стороны, исследования показывают, что уже две-три чашки кофе в день вызывают резкие перепады давления, а это чревато проблемами с сердцем. Кофе, выпитый натощак, повышает кислотность желудка, а это - прямой путь к развитию язвы и гастрита. А еще кофе обладает мочегонным эффектом, отчего обезвоживается организм, страдают почки.
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Кокосовое масло
Кокосовое масло - один из продуктов, наиболее богатых насыщенными жирными кислотами. Из этих полезных жиров оно состоит на 90 процентов. Среди них - лауриновая кислота, обладающая выраженным антимикробным действием, способствующим укреплению иммунитета организма в борьбе с вирусами, грибками, инфекциями, воспалениями. А еще в состав кокосового масла входит витамин Е, действенный против морщин.
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Зеленый чай
Зеленый чай - кладезь антиоксидантов, среди которых полифенолы и флавоноиды, препятствующие старению кожи и появлению морщин, а также защищающие нас от онкологических и других заболеваний. В состав его листьев входит и уникальная аминокислота - L-теанин, обладающая расслабляющим действием и оберегающая человека от воздействия на его организм стресса.
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Горький шоколад
Какао, из которого на 80 процентов состоит горький темный шоколад, - настоящий источник мощных антиоксидантов, насыщенных жирных кислот и флавоноидов, способствующих улучшению эластичности кровеносных сосудов, кровообращению, а также нормализации артериального давления. Не говоря о том, что этот продукт выравнивает цвет лица и защищает кожу от вредного воздействия солнца.
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Опасная и полезная еда
Папайя
Плоды этого тропического растения - ценный диетический продукт, поскольку у них очень низкая калорийность: на 100 граммов мякоти приходится всего 39 калорий. Низкое содержание в папайе фруктозы способствует правильному пищеварению, а входящие в ее состав бета-каротин, витамины С и Е улучшают цвет лица и защищают кожу от солнечных ожогов.
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Опасная и полезная еда
Морковь
Помимо того, что морковь улучшает зрение, она еще и прекрасно воздействует на кожу. Дело в том, что этот продукт богат бета-каротином, синтезирующимся в организме в витамин А, а он помогает предотвратить перепроизводство клеток в эпидермисе, где избыток кожного сала в сочетании с мертвыми клетками забивает поры. Морковь также хороша для улучшения работы кишечника и укрепления иммунной системы.
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Семечки
Семена подсолнечника, тыквы, льна, чиа (шалфей испанский) - это поистине эликсир молодости. Благодаря содержанию в них селена, витамина Е, магнезия, белка, омега-3-ненасыщенных жирных кислот, других витаминов и микроэлементов они очень полезны для увлажнения кожи, разглаживания складок на ней и профилактики появления на лице морщин.
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Шпинат
Чего только нет в этом зеленом травянистом растении! Оно богато железом, фолиевой кислотой, хлорофиллом, клетчаткой, витаминами Е, С и А, магнезием, белками, а это - гаранты хорошего здоровья, поскольку способствуют улучшению работы кишечника, очистке организма от вредных веществ, являются эффективным средством для борьбы со старением кожи.
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Опасная и полезная еда
Лосось
Эта рыба - ценный источник красоты и суперфуд для тех, кому часто приходится иметь дело со стрессом. Лосось богат витамином D, роль которого заключается как в укреплении костей, так и защите организма от кожных заболеваний, болезней сердца и мозга, рака, депрессий. А наличие в нем омега-3-ненасыщенных жирных кислот делает его продуктом, способствующим уничтожению морщин.
Автор: Наталия Королева