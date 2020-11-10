Рубль падает, инфляция разгоняется. Чего еще ждать россиянам

Инфляция в России в 2020 году, по официальным прогнозам, должна была составить около четырех процентов, однако этого показателя она достигла, по данным Росстата, уже к концу первых десяти месяцев. Негативный вклад внес и рост цен на продукты: только в октябре сахар подорожал на 18,3%, подсолнечное масло - на 7,4%, куриные яйца на 6,3%.

Курс доллара по отношению к рублю с начала 2020 года вырос почти на четверть, евро подорожал более чем на 30%. На пике осеннего роста, 2 ноября, доллар превысил отметку 80,5 рубля, евро почти достиг 94 рублей. Какие последствия будет иметь рост курса доллара и евро для россиян и есть ли те, кто окажется в выигрыше, выясняла DW.

Официальная инфляция ускоряется вопреки прогнозам

Одна из основных причин роста цен на продукты - повышение стоимости доллара, поскольку импортозамещение - это иллюзия, говорят эксперты. "Например, Россия якобы научилась сама делать сыр, но так называемый российский сыр зачастую замешан на некой массе из пальмового масла, - рассуждает директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков. - Курс вырос - цены на пальмовое масло выросли". Если говорить о поголовье рогатого скота, то оно, по словам собеседника DW, сегодня ниже, чем было в СССР, мясо закупается за рубежом. "В овощном сегменте тепличные хозяйства не покрывают потребности, отсюда также необходимость импорта, и это все сказывается на ценах", - объясняет Солодков.

Падение курса рубля ускоряет инфляцию

"Стопроцентное импортозамещение на данный момент невозможно практически ни в одной сфере", - соглашается и член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, доля импорта на российском рынке составляет "крайне существенные 30-35%". Поэтому падение курса рубля ускоряет инфляцию. Эксперт считает, что "заметно подорожать могут еда и напитки (за исключением выращиваемой в России плодоовощной продукции), бытовая техника и другие товары с высокой долей импортной составляющей".

Личная инфляция также растет

Если на последних категориях товаров (бытовой технике, автомобилях) еще можно сэкономить, отложив покупку, то снизить потребление продуктов до нуля невозможно. По прогнозу Василия Солодкова, по итогам года продуктовая инфляция может составить около 10%. Для многих домохозяйств это критично - реальные располагаемые доходы населения в России сокращаются с 2014 года, в этом году их падение составит 6%.

Ухудшаются и инфляционные ожидания людей. Банк России проводит опросы о текущем уровне цен среди населения, при их помощи фиксируется так называемая "наблюдаемая инфляция". В октябре этот показатель составил 9,7% (еще полгода назад он был на уровне 8,3%). Также людей спрашивают о том, какой будет инфляция через год. В сентябре опрошенные давали прогноз 8,9%, а уже спустя месяц - 9,6%. Это рекордный месячный скачок инфляционных ожиданий по опросам, проводимым ЦБ.

По опросу исследовательского холдинга "Ромир", растут и еженедельные траты населения. Так, за неделю с 19 по 25 октября средний недельный чек россиян составил 595 рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года превысил 10%. "Для многих потребителей личная инфляция оказывается крайне высокой", - комментирует Микаелян.

Влияние падение рубля на бизнес импортеров

В затруднительном положении из-за ослабления рубля оказывается и бизнес, связанный с импортом. Руководитель группы компаний "Темпесто" (дистрибьютор решений для систем бесперебойного электропитания) Леонид Гаврилов рассказал DW, что расходы на закупку оборудования, приобретаемого в евро, выросли примерно на 30%, а доходы от его продаж в рублях остались на уровне прошлого года. При этом со стороны покупателей наблюдается еще и сокращение заказов.

"У потенциальных покупателей стало меньше денег. Заказчики сворачивают бюджеты. Многие вынуждены либо отказаться от закупок, либо переходить на дешевые аналоги. Мы же попадаем на курсовые убытки, потому что у нас есть контракты, которые были заключены еще в начале года, а их исполнение наступило в середине года или только сейчас", - говорит он. Кроме того, по его словам, чтобы сохранить лояльных партнеров и конечных покупателей, компании приходится идти навстречу клиентам и снижать собственную маржу до минимума.

Ежедневные траты россиян растут

Чтобы удержаться на плаву, компания приняла решение ускорить развитие сервисного направления. "Мы наращиваем сервисные услуги, поскольку ожидаем роста спроса на ремонтные и восстановительные работы, на модернизацию", - рассказал Гаврилов. По его словам, если в компании, аналогичной его собственной, не будет возможности диверсификации, она будет испытывать критические проблемы: волатильность валюты оборачивается огромными убытками для чисто дистрибьютерского бизнеса.

От ослабления национальной валюты страдают потребители

Но у ослабления рубля есть и обратный эффект - оно выгодно экспортерам и производителям с низкой долей импортных закупок. "Снижение курса делает более доступными российские товары на внешних рынках, что позволяет экспортерам наращивать продажи. Поэтому часто вслед за ослаблением рубля растет и экспорт в отдельных отраслях", - отмечает Агван Микаелян.

В итоге это также негативно сказывается на ценах на внутреннем рынке и рядовых потребителях. Растущая привлекательность экспорта приводит к тому, что производителям становится выгоднее продавать свою продукцию на внешних рынках, в результате возникает дефицит на внутреннем. К тому же, чтобы не работать себе в убыток, они повышают цены и внутри России. Эта тенденция характерна и для продовольственного рынка (например, зернового и сахарного), и для рынка нефтепродуктов.

По сравнению с прошлыми кризисами инфляция в России действительно невысока, однако она достигается вынужденным снижением спроса и экономией домохозяйств, а также снижением инвестиций со стороны бизнеса. "Мы вроде бы получили стабильность, но она такая - кладбищенская", - резюмирует Солодков.

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