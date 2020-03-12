 Курс евро в России превысил 94 рубля | Новости из Германии о России | DW | 02.11.2020

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Россия

Курс евро в России превысил 94 рубля

Эксперты связывают падение курса российской валюты с пандемией коронавируса, низкими ценами на нефть, а также возможностью победы Джо Байдена на выборах президента США.

Карикатура Сергея Елкина

Российская валюта продолжает падать. Курс евро в понедельник, 2 ноября, обновил максимум декабря 2014 года, превысив 94 рубля. Доллар впервые с 30 марта преодолел отметку в 80 рублей, дойдя практически до 81 рубля.

Одной из главных причин падения курса российской валюты эксперты называют пандемию коронавируса. Кроме того, новые локдауны, уже введенные в ряде стран Европы приводят к снижению спроса на нефть и нефтепродукты и падению цен на них.

Как отмечает издание "Эхо Москвы", цены на нефть в настоящее время отыграли часть потерь, но продолжают находиться вблизи минимального уровня более чем за четыре месяца. Дополнительное давление на нефть оказывает рост производства сырья, указывает издание "Коммерсант". Так, в Ливии за два месяца ежесуточная добыча нефти возросла со 100 до 800 тысяч баррелей. К началу 2021 года планируется довести ее до 1,3 млн баррелей в сутки. Число активных буровых установок в США за неделю увеличилось на десять - до 221.

РБК  отмечает неопределенность на валютных рынках накануне президентских выборов в США, указывая, что высокая вероятность победы на них Джо Байдена является дополнительным  дестабилизирующим фактором для российской валюты.

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    C 1 августа пенсионеры в РФ получат прибавку около 200 рублей, сообщили в Пенсионном фонде России. Речь идет о работающих пенсионерах или около 14,3 миллиона человек. Также ПФР отчитался о среднем размере пенсий в 2016 году: он составил 13170 рублей. В реальном выражении размер пенсий снижается из-за инфляции, признают в Минэкономразвития РФ. Что можно купить на среднюю российскую пенсию?

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    Продукты питания - основные затраты

    13170 рублей - это около 165 килограммов яблок или 37 килограммов говядины. Однако столько можно купить, если потратить всю сумму сразу и только на один товар. В реальности, после оплаты ЖКХ и иных расходов, на мясопродукты российским пенсионерам хватает уже не всегда. Так, у ряда магазинов в российских регионах есть благотворительные инициативы по раздаче бесплатного хлеба и других продуктов.

  • Биг Мак

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    Среднестатистический российский пенсионер может около 40 раз в месяц сходить в ресторан быстрого питания "Макдональдс" или 50 раз посетить кинотеатр. Но при условии, что он потратит на это всю пенсию.

  • Завод, выпускающий стиральные машины

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    Если российский пенсионер захочет поменять стиральную машину, ему придется собирать деньги на нее около 1,5 месяца, не тратя ни копейки из пенсии.

  • Пляж в Турции

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Отдых - непозволительная роскошь.

    Чтобы съездить на отдых, копить пенсионеру придется дольше: около 2,5 месяца. Этого хватит на путевку в Турцию в трехзвездочный отель на одну неделю. Но в реальности путешествия остаются для пенсионеров непозволительной роскошью. По данным "Левада-центра" за 2016 год, у 72 процентов россиян вообще нет загранпаспорта. И лишь 5 процентов выезжают из страны раз в год.

  • Презентация автомобиля Kia Rio

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Автомобиль

    На бюджетный автомобиль Kia Rio в базовой комплектации среднему российскому пенсионеру придется копить, не делая никаких трат, чуть больше 4 лет. Согласно опросам ВЦИОМ, пенсионеры редко пользуются автомобилями, подавляющее большинство предпочитает общественный транспорт. Например, в Москве, это 78 процентов среди лиц в возрасте с 61 до 70 лет.

  • Пятиэтажка в Москве.

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Жилье

    Если средний российский пенсионер захочет купить двухкомнатную квартиру в Москве, ему придется собирать деньги с пенсии около 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года.

  • Самолет Bombardier Global.

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Частный самолет

    А чтобы приобрести люксовый частный самолет Bombardier Global Express, российскому пенсионеру придется копить 237000 месяцев или около 20 тысяч лет. Таким средством передвижения, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владеет вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.

    Автор: Никита Баталов


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