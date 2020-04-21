Как вторая волна коронавируса отразится на курсе рубля? Прогноз эксперта

Доллар приблизился к 80 рублям, евро продается по 92 рубля - что означает такое ослабление рубля? Какую стратегию выбрать, чтобы сохранить сбережения? На эти и другие вопросы DW отвечает директор программы "Экономическая политика" Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан.

DW: Падающий рубль - это то, что и ожидалось или некая аномалия?

Андрей Мовчан: Если говорить коротко, то ситуация плановая и естественная. Работает простой механизм. Ранее у нас переоценилась нефть: она стоила, условно, 60 долларов за баррель и более, а теперь - 40. Естественно, рубль в этой ситуации тоже должен был переоцениться. Почему рубль не сделал этого сразу, когда нефть упала? Потому что параллельно с тотальным карантином произошло резкое замедление движения импорта. Причем везде - и в частном потреблении, и в промышленности, и в инвестиционной, и в государственной сфере. Одновременно с этим резко сократилась потребность в валюте.

- Но потом наступило лето, локдаун частично сняли...

- Да, бюджет и экономическая жизнь в стране начали оживать, появился отложенный спрос. Естественно, рубль должен был начать двигаться в сторону своего нового равновесия с ценой на нефть. Что он сейчас и делает.

- А что еще, кроме нефти, повлияло на падение рубля?

- С одной стороны, пара процентов падения связана с тем, что монетарная политика Центробанка смягчилась. Еще один-два процента вниз - это достаточно тяжелая международная обстановка. Это и разговоры о санкциях, и демонстрации в Беларуси, и Навальный, и Трамп, и Армения с Азербайджаном.

- Упадет ли рубль еще сильнее до конца года?

Андрей Мовчан

- Валютные рынки - вещь непредсказуемая. Что мы можем сказать о нефти до конца года? Ничего. Она может пойти вниз на фоне второй волны коронавируса и того, что рынки сейчас лихорадит. И тогда рубль упадет. А может пойти вверх - такое тоже бывает.

- И все же: можно ли по каким-то сигналам в новостях понять, что сейчас евро или доллар снова подскочит?

- Человек, который просто читает новости, никак не может это понять. Политические обстоятельства и международные отношения, безусловно, влияют на курсы валют, но в очень маленьком диапазоне. В короткой перспективе рынки могут себя вести не так, как вы от них ожидаете. А в долгосрочной перспективе - все понятно. Но и это не зависит от сиюминутных политических событий.

Если вы хотите понять, что будет с валютами, смотрите длинную макроэкономику, на соотношение рыночных ставок по этим валютам, соотношение потоков (то есть как выглядит баланс внешнеторговых валютных операций и финансовый баланс государства), но точно не на политическую риторику.

- Часто, когда рубль падает, финансовые аналитики в СМИ советуют обывателям не паниковать и не переводить резко все свободные рубли в доллары или евро. Как вы относитесь к таким советам?

- Я бы не играл в валютные игры. Это бессмысленно: в любом случае вы будете играть против людей значительно более опытных и очень часто обладающих инсайдом. Стратегически мы знаем, что рубль - валюта слабая и лучше в нем деньги не держать. А тактически движения могут быть самые разные.

Я обычно даю совет: оцените свои сбережения в твердой валюте. На сегодня, как мне кажется, все еще правильная валюта для оценки - это доллар. И пока еще нужно стремиться держать свои деньги в долларах, хотя не факт, что через три-пять лет я скажу то же самое. Я лично измеряю свои активы в долларах и держу свои средства тоже в них. Если доллар вдруг будет стоить 70 рублей, а не 79, как сейчас, то я не буду обращать на это внимания. Потому что я знаю, что рано или поздно будет обратно 80, а потом 85 и даже 90. Весь вопрос в том, чтобы не смотреть на этот процесс.

- Насколько сейчас удачный момент начать робкие попытки во что-то инвестировать?

Карикатура Сергея Елкина о падении курса рубля и росте доллара и евро

- Не бывает неудачных моментов, а робкие попытки всегда плохо заканчиваются. Инвестировать нужно уверенно. Сказать, что рынки сейчас особенно низки и надо вкладывать - я не могу. Сказать, что они сильно переоценены и вкладывать не во что, я тоже не могу. Это все очень относительно. Здесь вопрос не времени, а умения инвестировать.

- А что целесообразнее: просто купить, скажем, две-три тысячи долларов и оставить их на счете или непременно инвестировать их во что-то?

- Возможностей для того, чтобы вы инвестировали две-три тысячи долларов и получили доход, практически нет. При таком объеме комиссии съедят все ваши доходы. С такой суммой вы окажетесь в самом нижнем эшелоне инвесторов, которых "раздевают" больше всего. Это цинично, но это надо понимать. Те продукты для инвестирования, которые для таких инвесторов сделаны, дорогие, неуклюжие и приносят мало денег. А главное - вокруг таких инвесторов вьется огромное количество мошенников. Если за вами идет кто-то и говорит: "Дай мне свои две-три тысячи долларов, я ими буду управлять", это значит, что он рассчитывает с вас получить не комиссию, а эти самые две-три тысячи.

Поэтому когда речь идет о таких деньгах, лучше положить их в надежный банк, чтобы они у вас дома не лежали и воров не привлекали.

- Допустим, в России повторится ситуация с весенним карантином. Что будет с экономикой в таком случае?

- Это очень сильно зависит от того, как будет выглядеть карантин. Весенний карантин в России, который ударил по малому и среднему бизнесу, тогда унес от второго квартала 35-36 процентов ВВП. В пересчете на год - это 8% ВВП. Мы можем предположить, что если, допустим, в ноябре-декабре будет такой же карантин, то он унесет еще 8% годового ВВП. Но это предположение очень грубое, потому что, конечно, карантин будет другим, и уровень приспособленности к нему другой, и уровень потребления - тоже. Но, кроме этой цифры, у нас ничего на руках нет.

Хотя оценивая качественно, можно сказать, что удар по малому и среднему бизнесу во второй волне будет сильнее, потому что он будет добивать тех, кто как-то выкарабкался из первой волны пандемии.

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