 Курс евро впервые с февраля 2016 года поднялся выше 91 рубля | Новости из Германии о России | DW | 25.09.2020

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Россия

Курс евро впервые с февраля 2016 года поднялся выше 91 рубля

Снижение курса рубля связывают с ожидаемым падением цен на энергоносители, а также с возможными новыми санкциями Запада против Москвы.

Тысячерублевая купюра

Курс евро превысил 91 рубль впервые сфевраля 2016 года, об этом свидетельствуют данные Московской биржи в пятницу, 25 сентября. Наивысшим дневным показателем курса единой европейской валюты стал курс 91,41 рубля за 1 евро.

Курс доллара впервые со 2 апреля преодолел показатель 78 рублей. Его максимальная стоимость на торгах достигла 78,5 рубля.

За месяц рубль потерял более пяти процентов стоимости к доллару США и евро. Падение курса российской валюты связано с угрозой новых западных санкций из-за отравления Алексея Навального, а также с ситуацией в мировой экономике. Замедление экономического роста из-за второй волны коронавируса может привести к падению цен на нефть и газ, что снизит валютную выручку России.

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    Что можно купить на российскую пенсию?

    Средняя пенсия - 13 170 рублей

    C 1 августа пенсионеры в РФ получат прибавку около 200 рублей, сообщили в Пенсионном фонде России. Речь идет о работающих пенсионерах или около 14,3 миллиона человек. Также ПФР отчитался о среднем размере пенсий в 2016 году: он составил 13170 рублей. В реальном выражении размер пенсий снижается из-за инфляции, признают в Минэкономразвития РФ. Что можно купить на среднюю российскую пенсию?

  • default

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Продукты питания - основные затраты

    13170 рублей - это около 165 килограммов яблок или 37 килограммов говядины. Однако столько можно купить, если потратить всю сумму сразу и только на один товар. В реальности, после оплаты ЖКХ и иных расходов, на мясопродукты российским пенсионерам хватает уже не всегда. Так, у ряда магазинов в российских регионах есть благотворительные инициативы по раздаче бесплатного хлеба и других продуктов.

  • Биг Мак

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Развлечения

    Среднестатистический российский пенсионер может около 40 раз в месяц сходить в ресторан быстрого питания "Макдональдс" или 50 раз посетить кинотеатр. Но при условии, что он потратит на это всю пенсию.

  • Завод, выпускающий стиральные машины

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Бытовая техника

    Если российский пенсионер захочет поменять стиральную машину, ему придется собирать деньги на нее около 1,5 месяца, не тратя ни копейки из пенсии.

  • Пляж в Турции

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Отдых - непозволительная роскошь.

    Чтобы съездить на отдых, копить пенсионеру придется дольше: около 2,5 месяца. Этого хватит на путевку в Турцию в трехзвездочный отель на одну неделю. Но в реальности путешествия остаются для пенсионеров непозволительной роскошью. По данным "Левада-центра" за 2016 год, у 72 процентов россиян вообще нет загранпаспорта. И лишь 5 процентов выезжают из страны раз в год.

  • Презентация автомобиля Kia Rio

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Автомобиль

    На бюджетный автомобиль Kia Rio в базовой комплектации среднему российскому пенсионеру придется копить, не делая никаких трат, чуть больше 4 лет. Согласно опросам ВЦИОМ, пенсионеры редко пользуются автомобилями, подавляющее большинство предпочитает общественный транспорт. Например, в Москве, это 78 процентов среди лиц в возрасте с 61 до 70 лет.

  • Пятиэтажка в Москве.

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Жилье

    Если средний российский пенсионер захочет купить двухкомнатную квартиру в Москве, ему придется собирать деньги с пенсии около 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года.

  • Самолет Bombardier Global.

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Частный самолет

    А чтобы приобрести люксовый частный самолет Bombardier Global Express, российскому пенсионеру придется копить 237000 месяцев или около 20 тысяч лет. Таким средством передвижения, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владеет вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.

    Автор: Никита Баталов


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