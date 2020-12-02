Недвижимость в Германии дорожает, несмотря на падение экономики

Рост цен на недвижимость в Германии продолжится, несмотря на пандемию и падение экономики страны, цитирует в субботу, 2 января, немецкое агентство dpa прогнозы экспертов. "Рынок жилья в Германии на удивление устойчив", - говорит эксперт по недвижимости Landesbank Hessen-Thüringen Стефан Митропулос.
Никакого спада, по его словам, не ожидается, лишь небольшое замедление роста: квартиры и дома подорожают примерно на 4 процента в 2021 году вместо 5-6 процентов.
Факторы роста цен на недвижимость в Германии сохранятся в 2021 году
Ранее ожидалось, что общемировое замедление экономической активности, рост безработицы и сокращение доходов положат конец многолетнему буму на рынке недвижимости в Германии. Однако в третьем квартале 2020 года недвижимость в Германии, по данным Федерального статистического ведомства Германии, подорожала на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эксперты Института городских, региональных и жилищных исследований GEWOS (Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung) указывают, что факторы, влияющие на рост цен, сохраняются: демография, которая поддерживает высокий спрос на жилье, нехватка земли для строительства, а также низкий уровень процентных ставок и отсутствие альтернативных возможностей для инвестирования в условиях нестабильности других рынков.
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Автор: Наталия Королева