 Недвижимость в Германии дорожает, несмотря на падение экономики | Новости из Германии о Германии | DW | 02.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Недвижимость в Германии дорожает, несмотря на падение экономики

Немецкие эксперты прогнозируют замедление темпов роста цен на жилье, но не остановку. Прогноз на 2021 год – плюс как минимум 4 процента.

Жилые дома в Берлине

Берлин, район Штадтмитте

Рост цен на недвижимость в Германии продолжится, несмотря на пандемию и падение экономики страны, цитирует в субботу, 2 января, немецкое агентство dpa прогнозы экспертов. "Рынок жилья в Германии на удивление устойчив", - говорит эксперт по недвижимости Landesbank Hessen-Thüringen Стефан Митропулос.

Никакого спада, по его словам, не ожидается, лишь небольшое замедление роста: квартиры и дома подорожают примерно на 4 процента в 2021 году вместо 5-6 процентов.

Факторы роста цен на недвижимость в Германии сохранятся в 2021 году

Ранее ожидалось, что общемировое замедление экономической активности, рост безработицы и сокращение доходов положат конец многолетнему буму на рынке недвижимости в Германии. Однако в третьем квартале 2020 года недвижимость в Германии, по данным Федерального статистического ведомства Германии, подорожала на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты Института городских, региональных и жилищных исследований GEWOS (Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung) указывают, что факторы, влияющие на рост цен, сохраняются: демография, которая поддерживает высокий спрос на жилье, нехватка земли для строительства, а также низкий уровень процентных ставок и отсутствие альтернативных возможностей для инвестирования в условиях нестабильности других рынков.

Смотрите также:

  • С видом на Берлин

    Самые дорогие квартиры в Германии

    С видом на Берлин

    Пентхаус на 14-м этаже жилой башни Living Levels на берегу Шпрее в берлинском районе Фридрихсхайн стоит 12,9 миллиона евро. Площадь этих роскошных апартаментов - 750 квадратных метров. Стены высотой 4,1 метра максимально остеклены, за счет чего в комнатах много света. С огромной террасы открывается великолепный панорамный вид на город. На первом этаже жилого комплекса есть кафе и спа-центр.

  • Жилье класса люкс в Эльбской филармонии

    Самые дорогие квартиры в Германии

    Жилье в Эльбской филармонии

    В начале 2017 года будет сдан в эксплуатацию самый знаменитый на данный момент немецкий долгострой - Эльбская филармония в Гамбурге. Не все знают, что в этом культурном комплексе оборудованы не только концертный и репетиционные залы, но и 44 жилые квартиры - причем самые дорогие в ганзейском городе. К примеру, венчающий небоскреб пентхаус площадью 340 квадратных метров стоит 11,9 миллиона евро.

  • Элитный пентхаус в Дюссельдорфе

    Самые дорогие квартиры в Германии

    Элитный пентхаус в Дюссельдорфе

    Самая дорогая квартира в Дюссельдорфе находится в фешенебельном районе Оберкассель. 8,9 миллиона евро составляет стоимость этого пентхауса из 11 комнат общей площадью 808 квадратных метров. Просторный холл, гостиная, гардеробная, несколько спален, огромная кухня, сауна, - элитные апартаменты отвечают самым высоким требованиям.

  • Под облаками во Франкфурте-на-Майне

    Самые дорогие квартиры в Германии

    Под облаками во Франкфурте-на-Майне

    Без малого 7 миллионов евро стоит пентхаус на 13-м этаже жилой башни Onyx во франкфуртском районе Вестэнд, откуда открывается великолепный вид на город. Эти апартаменты состоят из 11 комнат общей площадью 464 квадратных метра. Одна из изюминок квартиры - тренажерный зал.

  • Старинная вилла в Гамбурге

    Самые дорогие квартиры в Германии

    Старинная вилла в Гамбурге

    Эта вилла, возведенная в 1905 году в Гамбурге на берегу озера Ауссенальстер, полностью отреставрирована. 10-комнатная квартира общей площадью 500 квадратных метров, занимающая два первых ее этажа, стоит 5,8 миллиона евро.

  • Эксклюзивные апартаменты в Мюнхене

    Самые дорогие квартиры в Германии

    Эксклюзивные апартаменты в Мюнхене

    Самая дорогая квартира Мюнхена расположена на последнем этаже нового жилого комплекса в фешенебельном Герцогском парке в районе Богенхаузен. Эксклюзивные апартаменты общей площадью 300 квадратных метров стоят 5,8 миллиона евро.

  • Дома-краны на набережной Кельна

    Самые дорогие квартиры в Германии

    Дома-краны на набережной Кельна

    Архитектурный комплекс Rheinauhafen, возвышающийся на берегу Рейна в центре Кельна, включает три здания, по форме напоминающие башенные краны. Два из них - офисные, а одно - жилое. 133 квартиры класса "люкс" разместились в нем. Цена квадратного метра доходит до 8000 евро. Апартаменты на последнем этаже, например, стоят порядка 2 миллионов евро.

  • Бывший бункер в Дюссельдорфе

    Самые дорогие квартиры в Германии

    Бывший бункер в Дюссельдорфе

    Этот дом в Дюссельдорфе - бывший бункер. Он удостоен премии международной выставки для специалистов в сфере недвижимости MIPIM в Каннах как "лучший проект реконструкции здания". 24 квартиры с огромными террасами и гаражами оборудованы в нем. Их площадь составляет от 70 до 240 квадратных метров. Четырехкомнатная квартира в 190 квадратных метров стоит примерно 800 тысяч евро.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 01:47

Как россиянам продают недвижимость в Берлине (11.01.2019)

Аудио- и видеофайлы по теме

Берлинский бум: клиенты из РФ охотно скупают квартиры в столице ФРГ (15.05.2017)  

Новинка на рынке недвижимости, или На крыше дома твоего (20.05.2017)  

Также по теме

Symbolbild Mietvertrag fuer Wohngemeinschaft

Немецкий рынок недвижимости: плохие новости для студентов 02.12.2020

Из-за пандемии многие занятия в немецких вузах проводятся на удаленке. То есть можно учиться из дома, не переезжая в кампус, и спрос на аренду жилья должен был бы упасть...

Deutschland Wohnungsbau Berlin

Покупка жилья в Германии: дешевая ипотека обеспечивает высокий спрос 20.08.2020

Коронавирус и рецессия не вызвали падения цен на немецком рынке жилой недвижимости, но усиливают новый тренд. В ряде регионов ФРГ имеет смысл подождать с покупкой до конца года.

Baustelle Folgen der Corona-Krise für Wohnungsmarkt in Russland

Пять трендов на рынке недвижимости в России в условиях карантина 15.04.2020

Что нужно знать сейчас российским арендаторам и арендодателям, ипотечникам, строителям и покупателям квартир? DW собрала информацию для основных участников рынка.

Реклама

Самые читаемые

Тихановская и Лукашенко поздравили белорусов с Новым годом на разных языках  

Bellingcat расскажет о других жертвах вероятных отравителей Навального  

ВОЗ одобрила применение вакцины BioNTech и Pfizer  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно