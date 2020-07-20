Экономика ЕС выросла на 12,1%. О чем еще говорят данные за 3-й квартал

Экономика Германии, несмотря на пандемию коронавируса, выросла на 8,2%, в Италии ВВП увеличился на 16,1%, в Испании на 16,7%, во Франции даже на 18,2%. В результате рост в целом по Евросоюзу составил 12,1%, а в странах еврозоны достиг 12,7%.

Опубликованные 30 октября европейским статистическим ведомством Eurostat в Люксембурге предварительные данные за 3-й квартал 2020 года на первый взгляд могут показаться неправдоподобно высокими. Тем более, что российские СМИ вынесли в заголовки своих новостей совершенно иные цифры. Там речь идет о том, что ВВП Германии упал в годовом выражении на 4,3%, а экономика Евросоюза снизилась на 3,9% по сравнению с 3-м кварталом прошлого года.

Россия и Запад: разный подход к статистике роста ВВП

Корректными являются и те, и другие цифры. Их можно найти в пресс-релизе Eurostat или в сообщении Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis). Разница только в том, под каким углом смотреть на статистику.

Штаб-квартира Eurostat в Люксембурге

В России традиционно предпочитают указывать изменения ВВП в годовом выражении, делая тем самым упор на долгосрочный тренд. С этой точки зрения, обнародованные свежие данные подтверждают, что Евросоюз и его крупнейшая экономика, немецкая, продолжают переживать глубокий экономический кризис, который приведет к тому, что по итогам 2020 года суммарный валовой внутренний продукт ЕС окажется существенно ниже показателя за 2019 год.

В то же время эти данные показывают, что ситуация в Евросоюзе явно стабилизируется. Ведь темпы снижения ВВП оказались существенно более медленными, чем по итогам 2-го квартала, когда был зафиксирован минус в 13,9% в годовом выражении.

В свою очередь, в Евросоюзе и в целом на Западе при публикации статистики об изменении ВВП первым делом сравнивают закончившийся квартал с предыдущим, в данном случае 3-й со 2-м: это позволяет точнее оценить краткосрочную, актуальную экономическую динамику. А она нынешним летом оказалась чрезвычайно высокой.

Экономики стран ЕС: чем глубже падение - тем выше взлет

Речь, конечно же, идет об отскоке. "Это была главным образом техническая реакция: чем глубже погрузить мяч под воду, тем выше он после этого выпрыгнет", - так экономист немецкого банка DekaBank Андреас Шойерле (Andreas Scheuerle) образно прокомментировал опубликованные данные по Германии.

Во 2-м квартале, с апреля по июнь, ВВП ФРГ из-за жесткого локдауна, парализовавшего значительную часть деловой жизни страны, рухнул - в квартальном выражении, по сравнению с январем-мартом - на рекордные 9,8%. После этого немецкая экономика в условиях снятия большинства карантинных ограничений сделала с июля по сентябрь зафиксированный ныне рывок: по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом ВВП вырос на 8,2%. Это почти на целый процентный пункт больше, чем ожидали эксперты.

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Аналогичная и даже более яркая картина - во всем Евросоюзе, особенно в крупных странах еврозоны, которым весной пришлось вводить наиболее строгие карантинные ограничения. Так, в Италии после падения ВВП весной на 13,0% последовал его взлет летом на 16,1%, а в Испании минус в 17,8% сменился на плюс в 16,7%.

Таким образом, страны, вводившие жесткий локдаун, сначала сталкивались с особенно резким падением, но затем и особенно быстро восстанавливались, хотя и оставались в глубоком минусе. В Испании, к примеру, он составил по итогам 3-го квартала в годовом выражении 8,7%, в Италии - 4,7%. Восстановлению, по всей видимости, способствовали как отложенный спрос - и потребительский, и инвестиционный - так и меры властей по стимулированию экономики.

Прогноз на 4-й квартал: минус возможен, но обвала не будет

К примеру, немецкое статистическое ведомство Destatis, перечисляя причины бурного роста немецкой экономики в 3-м квартале, первым делом называет возросшие потребительские расходы населения, что наверняка отчасти связано с временным снижением НДС в Германии с 1 июля. Затем в сообщении указывается на инвестиции в оборудование и на рост экспорта. Так что, по мнению статистиков, в ФРГ в минувшем квартале ощутимые импульсы экономике давали все ключевые потенциальные драйверы роста.

В то же время практически все немецкие аналитики, комментируя итоги 3-го квартала, сходятся на том, что неожиданно сильные показатели минувших трех месяцев в 4-м квартале уже не повторятся. Прежде всего - из-за нового частичного локдауна в ФРГ, который вводится на месяц со 2 ноября. Но также и из-за эффекта высокой базы.

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"В текущем квартале можно рассчитывать разве что на маленький рост. Риск получить минус весьма высок. Но ни о каком обвале, как весной, уже и речи нет", - уверен главный экономист немецкого банка Bankhaus Lampe Александер Крюгер (Alexander Krüger).

Учитывая большое значение немецкой экономики для европейской, такой прогноз можно, пожалуй, перенести и на весь Евросоюз, хотя и с определенными оговорками. Так, Центральный банк Франции уже предупредил, что в 4-м квартале по сравнению с 3-м ВВП второй по величине страны ЕС, скорее всего, снизится. Но после рывка в 18 с лишним процентов, да еще и в условиях нового жесткого локдауна, ничего неожиданного в этом не будет. Экономический кризис в ЕС продолжается, но он, как стало теперь ясно, может оказаться не столь глубоким, как многие опасались весной.

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