Эксперты прогнозируют меньшее падение экономики ФРГ, чем при кризисе 2009 года

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Германии в текущем году на фоне пандемии коронавируса сократится на 5,2 процента. Падение, как ожидается, окажется меньше, чем прогнозировали эксперты, ранее называвшие цифру в 6,7 процента. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщил глава отдела по вопросам конъюнктуры Мюнхенского института экономических исследований ifo Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser).

"Ситуация со снижением во втором квартале и восстановлением в настоящее время развивается лучше, чем мы ожидали", - заявил он.

"Неопределенность прогнозов очень высока"

Если сравнивать с показателями предыдущего финансового кризиса 2009 года (обвал на 5,7 процента), то нынешний спад должен оказаться менее глубоким. Вместе с тем его последствия отразятся на дальнейшей динамике: так, падение сменится ростом в 2021 году, но эксперты полагают, что он окажется менее интенсивным, чем считалось ранее: 5,1 (вместо 6,4) процента ВВП. В 2022 году темпы замедлятся до 1,7 процента.

"Неопределенность в прогнозах очень высока, поскольку никто не знает, как дальше будет протекать пандемия, не произойдет ли еще один жесткий "Брекзит" и будут ли урегулированы торговые войны", - подчеркнул Тимо Вольмерсхойзер.

Рост крупнейшей экономики Европы, Германии, по итогам 2019 года составлял 0,6 процента, свидетельствовали данные Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis).

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