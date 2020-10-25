Хоум-офис: какие отрасли экономики несут убытки из-за этого тренда

Из-за пандемии коронавируса многие немецкие компании отправили своих сотрудников на удаленку - и не пожалели об этом. "Ряд фирм собирается и после кризиса активно пользоваться преимуществами дистанционной работы", - комментирует результаты опроса руководителей 1800 предприятий Даниэль Эрдзик (Daniel Erdsiek), эксперт в области цифровой экономики в Центре европейских экономических исследований (ZEW).

Чем больше сотрудников работают на дому, тем меньше людей приезжают ежедневно в центры городов. Судя по анализу занимающейся кредитным страхованием компании Altradius, этот тренд может иметь далеко идущие экономические последствия. Одно из них, как говорит глава регионального отдела Altradius по страхованию рисков Михаэль Карренберг (Michael Karrenberg), - рост числа банкротств.

Для самих предприятий снижение эффективности производства из-за перевода сотрудников на удаленку - это единичные случаи, подчеркивает Карренберг. "Однако в условиях мобильной работы происходит географическое смещение бизнеса. Из-за этого возникают проблемы у отраслей, оборот которых напрямую зависит от большого числа людей, приезжающих ежедневно в город для работы в офисе", - добавляет эксперт.

Сокращение расходов на аренду офисов

В настоящий момент многие компании задаются вопросом, есть ли смысл обеспечивать каждого сотрудника закрепленным за ним рабочим местом и, соответственно, тратить деньги на аренду офисных помещений, говорится в исследовании компании Altradius. Ведь на крупных предприятиях эти расходы доходят до нескольких миллионов евро в год.

Из-за пандемии многие офисы пустуют

Если тренд к удаленной работе сохранится, многие фирмы в ближайшие годы могут не продлить действующие договоры аренды. А это, в свою очередь, грозит привести к существенному сокращению доходов фондов офисной недвижимости в случае, если они не смогут найти другого применения пустующим помещениям.

Потери инвесторов из-за пандемии

Пострадают от этого развития не только частные, но и многочисленные институциональные инвесторы, которые не получат прибыли от своих капиталовложений. Речь идет, кроме прочего, о банках, пенсионных фондах, акционерных и инвестиционных компаниях, обществах социального и медицинского страхования, фирмах, занимающиеся управлением имуществом, церквях, а также различных объединениях и фондах. Всем им грозят крупные финансовые потери.

Кроме того, пустующие офисы означают и пустующие столовые на предприятиях. То же касается городских ресторанчиков и кафе, в которых офисные работники обычно перекусывают во время перерыва.

Бумажная промышленность, рестораны и текстиль

Неясно и финансовое будущее предприятий, связанных с бумажной промышленностью, говорится в исследовании экспертов Altradius. Ведь переход на дистанционную работу ускорил цифровизацию процессов в бюро. А это, в свою очередь, привело к тому, что потребность в бумаге для принтеров существенно снизилась. Таким образом, усилилось давление на отрасль, которая в прошлом году и без того испытывала большие трудности.

Расход бумаги для принтера в условиях работы из дома существенно сократился

Еще одно последствие работы из дома во время пандемии - спад спроса на бизнес-ланчи и командировки. Сегодня деловые переговоры все чаще ведутся в режиме видеочатов или по телефону и все реже - во время очных встреч. Если эта тенденция сохранится, в убытке окажутся рестораны и отели, которые обслуживают командированных.

Кроме того, потребность в деловой одежде - костюмы, галстуки, блузки, строгая обувь - скорее всего, сократится, полагают эксперты. От этого пострадают производители, специализирующиеся на деловой моде. По данным Altradius, именно предприятиям текстильной индустрии сегодня в Германии больше всего угрожает банкротство.

Автомобильная промышленность, автомастерские, заправки

Если люди перестанут ездить на работу в офис, пробег их автомобилей существенно сократится. Соответственно, людям реже будут требоваться новые машины взамен старых.

Без ежедневных поездок на работу автомобиль изнашивается меньше

Это будет иметь негативные последствия для автопроизводителей, которые и так на протяжении двух последних лет работают в условиях повышенного риска банкротств поставщиков комплектующих и запчастей. Не лучше выглядят в этой ситуации и перспективы автомастерских и заправок.

Проигравшими после пандемии окажутся и владельцы магазинов, расположенных в пешеходных зонах и центрах городов. В первую очередь пострадают продавцы, не имеющие собственных онлайн-шопов. Именно они уже сейчас особенно сильно ощущают на себе последствия карантинных мер.

Кто выиграет от кризиса

Но есть и отрасли, которые явно выиграют, если тенденция к работе вне офиса сохранится и усилится. По данным экспертов Altradius, это в первую очередь предприятия IT- и коммуникационного сектора, которые извлекают прибыль от продаж лэптопов, смартфонов, телефонов, программного обеспечения и электронных носителей данных. Кроме них, на дополнительную выручку могут рассчитывать компании, предлагающие товары и услуги для дома. Например, продавцы мебели, которая нужна, чтобы обустроить рабочее место в хоум-офисе.

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