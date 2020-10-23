Пандемия: почему на улицы немецких городов вернут обогреватели

Немцы любят посидеть в кафе на улице. Даже в неуютную осеннюю погоду многие предпочитают столик на террасе отопленному помещению внутри ресторана. Отапливались какое-то время в Германии балконы, террасы, внутренние дворики кафе и ресторанов. Однако из экогологических соображений уличные обогреватели во многих городах и коммунах Германии запретили.

И если бы не пандемия коронавируса, эти технические устройства так и остались бы в прошлом. Теперь за возвращение уличных обогревателей выступает не только Германское объединение предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания (DEHOGA), которое, наверное, лучше всех знает, как сильно пострадали бары, кафе и рестораны из-за локдауна и других мер по борьбе с коронавирусом, но и Федеральное ведомство по защите окружающей среды, а также некоторые представители партии "Союз-90"/"зеленые".

Судьба обогревателей: быть или не быть

"Работа уличных кафе в осенне-зимний период - одно из решений, - заявил в интервью газете Handelsblatt уполномоченный правительства ФРГ по туризму, парламентский статс-секретарь при министре экономики Томас Барайс (Thomas Bareiß), - поэтому мы хотим не просто разрешить использование уличных обогревателей, но и обеспечить финансовую поддержку для их приобретения". Представителям ресторанного бизнеса предлагается воспользоваться государственной финансовой помощью по преодолению экономических последствий пандемии и оборудовать уличную территорию для использования ее в холодное время года. Согласно доступным на сегодняшний день исследованиям, вирус SARS-CoV-2 с распространяется быстрее в закрытых помещениях, чем на свежем воздухе. Поэтому риск заразиться возрастает в помещениях баров и ресторанов. "Я не сторонник уличных обогревателей, но во времена пандемии осенью и зимой из-за растущих случаев заражения гастрономию ожидает мощная волна банкротств, поэтому надо действовать прагматично и оказать этому сектору помощь", - заявил в интервью Handelsblatt политик из партии "Союз-90"/"зеленые" Дитер Янецек (Dieter Janecek). Еще совсем недавно уличные обогреватели называли не иначе как "пожирателями энергии", "убийцами экологии", теперь, в условиях пандемии, на них возлагают надежды по спасению целого сектора экономики. И на их приобретение выделяют госсубсидии.

Немцы любят сидеть в кафе на улице и осенью, и зимой

Сколько энергии нужно, чтобы обогреть уличное кафе

Газовый обогревательмощностью 8 кВт, использующий тепло сгорающего бутана или пропана, выбрасывает в атмосферу за час примерно 2,2 килограмма эквивалента углекисклого газа (это условная единица для оценки объемов выброса парниковых газов), подсчитали эксперты из Технологического института Карлсруэ (KIT). Здесь уже учтены показатели эмиссии вредных веществ в атмосферу в процессе производства пропана и транспортировки баллона с газом до места назначания - ресторана. Немецкие ученые взяли для наглядного примера Берлин, где 20 тысяч заведений общепита. Невозможно точно сказать, сколько из них будут отапливать уличное пространство. Но если предположить, что каждое десятое заведение купит два обогревателя и будет отапливать ими улицу 20 часов в неделю 20 холодных недель в году, то эмиссия вредных веществ достигнет примерно 3520 тонн. Тысячи тонн - звучит уже угрожающе, но если посмотреть на эту цифру в сравнении с выбросами от дорожно-транспортного сообщения, то масштаб сразу мельчает: транспорт выбрасывает столько в немецкой столице за один день.

Газ или электричество?

Еще один пример приводят ученые из Карлсруэ: при круглогодичной работе сотни тысяч обогревателей 20 часов в неделю, объем потребляемой энергии в немецкой столице не превысит 10 процентов. Однако даже если транспорт нельзя поставить ни в какое сравнение с уличными обогревателями, не стоит все-таки преуменьшать вред от отопительного сезона кафе и ресторанов. Йенс Шуберт (Jens Schuberth), автор исследования об уличных обогревателях Федерального ведомства по защите окружающей среды, подчеркивает, что отапливать улицы - нецелесообразный расход энергии, что это совершенно очевидно. Настолько очевидно, что уже десять лет назад некоторые коммуны полностью отказались использовать это оборудование. И если помнить о том, что мир взял курс на снижение выбросов CO2 в атмосферу, то любое поощрение дополнительного расхода энергии, как в случае с обогревателями на террасах кафе зимой, представляется нецелесообразным.

Может, лучше тогда использовать вместо газового электрический обогреватель? Здесь и ученые из Технологического института Карлсруэ, и автор исследования Федерального ведомства по защите окружающей среды сходятся во мнении: особой разницы по выбросу вредных веществ в атмосферу нет. А если брать электроэнергию из возобновляемых источников, то Йенс Шуберт уверен, что ей можно найти более достойное применение. Он с пониманием относится к планам владельцев кафе и ресторанов отапливать террасы и балконы своих заведений этой зимой, но надеется, что с окончанием пандемии наступит конец и обогревателям.

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