Малый бизнес в ФРГ вернул более 500 млн евро коронавирусных госсубсидий

Самозанятые и микропредприятия в Германии возвращают необоснованно полученную государственную финансовую помощь по преодолению экономических последствий пандемии. К началу октября в бюджеты различных уровней удалось вернуть 567 млн евро, пишет издание Welt am Sonntag в воскресенье, 18 октября.

Почти треть из них (170 млн) пришлась на федеральную землю Северный Рейн - Вестфалия, а четверть (143 миллиона) - на Берлин. В федеральный бюджет вернулось 305 млн евро, сообщило министерство экономики. Всего самозанятым и представителям малого бизнеса было перечислено 13,8 млрд в качестве помощи на фоне пандемии.

Власти ожидают, что объем возвращенных средств вырастет, поскольку в ряде федеральных земель проверка выплаченных субсидий еще не началась. Изначально средства перечислялись по запросу без дополнительной проверки, чтобы не задерживать получение помощи.

50 млрд евро на поддержку микропредприятий и самозанятых

Бундестаг 25 марта одобрил крупнейшую в истории ФРГ антикризисную программу. Объем отдельной общенациональной программы поддержки микропредприятий и самозанятых составил 50 млрд евро, деньги были взяты из дополнительного государственного бюджета в 156 млрд евро.

Программа предусматривала одноразовые выплаты до 9 тысяч евро всем предприятиям с численностью персонала не более 5 человек будет и до 15 тысяч фирмам, в которых не более 10 работников. Кроме того, регионы могли проводить собственные меры поддержки. Однако в ряде случаев на счета поступало больше средств, чем допускали условия программы, или же деньги по ошибке выделялись компаниям, которые не подпадали под критерии, необходимые для получения субсидии.

Вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии обнаружен почти у 40 млн жителей планеты, а 1,11 млн инфицированных умерли, указывает международная группа волонтеров Worldometer. В Германии возбудитель заболевания COVID-19 по состоянию на 17 октября выявлен почти у 357 000 человек, 9767 пациентов скончались. В Федеративной Республике в свете стремительного роста новых заражений ужесточают меры борьбы с распространением инфекции.

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