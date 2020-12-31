В Минфине ФРГ готовы к длительному локдауну

Германия хорошо подготовлена к продлению режима локдауна. Такое мнение высказал министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в эфире немецкого общественно-правового телевидения ARD в среду, 6 января. "Мы можем долго выдержать этот режим", - сказал он, добавив, что в случае необходимости государство будет готово предоставить "всю необходимую поддержку".

Возможность выдавать кредиты и оказывать всю необходимую помощь предприятиям, пострадавшим от локдауна, есть у Германии благодаря успешному развитию ее экономики в период перед пандемией, пояснил Шольц. В то же время политик, являющийся также вице-канцлером Германии, отметил, что даже при самом неблагоприятном развитии событий государственная задолженность ФРГ не превысит ту, которая возникла у страны после финансового кризиса 2008 года.

В то время госдолг Германии сначала выросл на 80 процентов, а впоследствии сократился до уровня ниже 60 процентов, напомнил Шольц. "Сейчас мы не сильно превысим 70 процентов и быстро сократим уровень задолженности", - заявил социал-демократ, комментируя экономические меры, принятые правительством Германии с целью поддержки населения и бизнеса в ходе пандемии коронавируса.

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