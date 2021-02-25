Коронавирус: президент RKI предупредил об угрозе третьей волны эпидемии

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 113 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 89 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 26 февраля (время московское).

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Распространяющий в Германии вариант коронавируса B.1.1.7, обнаруженный первоначально в Великобритании, представляет гораздо более серьезную опасность для всех возрастных групп, заявил президент Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер (Lothar Wieler). по его словам, власти после спада новых заражений в начале года видят "отчетливые сигналы к изменению тенденции". Он призвал по-прежнему соблюдать введенные меры по борьбе с распространением инфекции. В противном случае Германия войдет в третью волну эпидемии, объяснил Вилер.

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Норвежская бюджетная авиакомпания Norwegian Air Shuttle закончила 2020 финансовый год с чистым убытком в 23 млрд крон (2,2 млрд евро). Это в 15 раз больше, чем в 2019-м (1,6 млрд крон или 154 млн евро). В 2020-м Norwegian перевезла 6,87 млн пассажиров, что на 81 процент меньше, чем годом ранее. Перевозчик намерен в предстоящие месяцы сократить число самолетов в своем распоряжении с 140 до 53 единиц. Вирус в Норвегии с 5,3 млн жителей обнаружен у 70 тысяч человек, 620 из них скончались.

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Половина жителей Израиля получила первую дозу вакцины, а 35 процентов сделали обе требуемые прививки, сообщил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. Израильские власти учитывают в статистике также палестинцев, живущих в Восточном Иерусалиме, но не включают в статистику палестинцев Сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

Некоторые предприятия в сфере развлечений начали принимать посетителей, которые с помощью специального приложения на смартфоне могут подтвердить, что полностью прошли вакцинацию. Вирус в 9-миллионном государстве выявлен почти у 770 тысяч жителей, около 5,7 тысячи пациентов с COVID-19 умерли, 724 тысячи выздоровели.

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Суточный прирост заражений (2651 случай) на Филиппинах стал максимальным за более чем 4 месяца. Массовая вакцинация в стране до сих пор не началась. В 108-миллионной республике подтверждено около 569 тысяч заражений, свыше 12,2 тысячи инфицированных умерли, более 524 тысяч выздоровели.

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Королева Великобритании Елизавета Вторая с супругом

Королева Великобритании Елизавета Вторая призвала соотечественников пройти вакцинацию от COVID-19. Прививка не причиняет боли, отметила она. Королева особо выделила необходимость подумать о других, а не только о себе. Елизавета Вторая и ее супруг принц Филипп уже сделали прививки, поскольку в силу возраста находятся в приоритетной группе. Прививочная кампания в стране началась 8 декабря 2020 года, 18,69 млн жителей получили первую дозу вакцины, а почти 701 тысяча сделали обе требуемые прививки. Вирус в 67-миллионном Соединенном Королевстве обнаружен более чем у 4,15 млн человек, из них около 122 тысяч умерли.

Данные по России и Украине

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В России за минувшие сутки выявлено 11 086 новых заражений, а 428 больных COVID-19 скончались, сообщил оперативный штаб. По его данным, общее количество инфицированных достигло 4 223 186, из них 85 304 человека умерли, 3 783 386 выздоровели.

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Международный авиационный холдинг International Airlines Group завершил 2020 финансовый год с чистым убытком в 6,92 млрд евро. IAG не представил прогноз по прибыли на 2021-й, объяснив это неопределенностью в свете продолжительной пандемии. Годом ранее холдинг показал чистую прибыль в 1,71 млрд евро. Руководство выступило за разработку международных стандартов тестирования на коронавирус и запуск цифровых паспортов вакцинации с целью безопасного возобновления полетов.

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В Украине за истекшие сутки подтверждено еще 8003 заражения, а 146 больных с новой инфекцией скончались, сообщило министерство здравоохранения. С начала ведения статистики в 5-миллионной стране выявлено 1 333 844 случаев заражения, 25 743 пациента умерли, 1 163 555 выздоровели.

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Возбудитель COVID-19 проник на корабли Военно-морских сил США. На десантном корабле USS San Diego подтверждено около десятка заражений, он находится в порту Бахрейна, сообщила пресс-секретарь Пятого флота ВМС США. Инфекцию подозревают и у нескольких человек на борту ракетного крейсера USS Philippine Sea. Этот корабль отправился в порт для проведения тестов, однако пресс-секретарь не указала конкретное место, сославшись на вопросы безопасности.

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Суточный прирост заражений в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 9997 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 424 684 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 394 человека, общее число летальных исходов достигло 69 519. Выздоровели свыше 2,2 млн человек. За последние 7 дней из расчета на 100 тыс. человек зарегистрировано 62,6 случая заражения - это больше, чем днем ранее (61,7). Согласно решению федеральных и земельных властей, ослабление жестких противоэпидемических мер может начаться при снижении этого показателя до 35 случаев. 22 декабря 2020 года он достигал наивысшего значения - 197,6.

Бавария пока не будет отказываться от контролей на границах с Чехией и Австрией

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Погранконтроль между Чехией и Германией

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) пока не намерен отказываться от контроля на границах с Чехией и австрийским Тиролем, введенного ранее из-за пандемии. Политик в беседе с группой изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) отверг критику Евросоюза: "Если Еврокомиссия хочет что-то сделать для региона, мы будем рады получить дополнительные дозы вакцины из Брюсселя". Федеральные власти Германии объявили Чехию и австрийский Тироль зонами риска в связи с распространением там новых мутаций коронавируса.

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Власти Израиля прекратили отправку вакцин от коронавируса за рубеж в рамках программы “вакцинной дипломатии”. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра обороны страны Бени Ганца. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль отправит небольшие партии невостребованного препарата производства американской компании Moderna в 19 стран. После его заявлений генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит инициировал проверку законности передачи вакцины за границу, что заставило правительство свернуть программу.

Во Вьетнаме одобрили к применению "Спутник V"

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Российская вакцина "Спутник V"

Министерство здравоохранения Вьетнама одобрило к экстренному применению в стране российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщило правительство страны. На сегодняшний день во Вьетнаме было разрешено использовании только вакцины AstraZeneca. И. о. министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонг сообщил, что страна продолжает переговоры с Россией о поставке 60 млн доз "Спутника V". Кроме того, Вьетнам хотел бы в 2022 году закупить 30 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

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Транспортировку и хранение вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer можно в течение двух недель осуществлять при температуре от минус 15 до минус 25 градусов по Цельсию - то есть в обычных морозильных камерах. Об этом сообщило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Ранее одним из важнейших условий было поддержание на этапах перевозки и хранения температурного режима - от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию. Лишь за пять дней до непосредственного применения разрешалось, чтобы препарат находился в обычных холодильных камерах.

В Южной Корее стартует общенациональная программа вакцинации

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В Южной Корее стартует общенациональная программа вакцинации. Сначала с помощью вакцины AstraZeneca будут привиты сотрудники домов престарелых. С 27 февраля персоналу медицинских центров, в которых проводится лечение больных COVID-19, предназначены в общей сложности 117 000 доз вакцины BioNTech/Pfizer.

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Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 250 000 человек. Как сообщило министерство здравоохранения в столице страны - Бразилиа - за последние сутки от последствий заболевания COVID-19 скончались еще 1582 пациента. Таким образом, общее количество умерших с начала пандемии достигло 251 661. Число заразившихся в стране превышает 10,3 млн человек.

В США проведены 50 млн вакцинаций

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Президент США Джо Байден был провакцинирован от коронавируса еще до инаугурации

Президент США Джозеф Байден высоко оценил прогресс кампании по вакцинации от коронавируса в стране. США опережают график на "недели", сказал Байден на церемонии в Белом доме по случаю 50-миллионной вакцинации с момента его вступления в должность 20 января. "Мы движемся в правильном направлении, несмотря на хаос, который мы унаследовали от предыдущей администрации",- заявил президент. Ранее Байден объявил, что за первые 100 дней его пребывания в должности в стране будут проведены 100 миллионов вакцинаций. Половина прививок была сделана за 37 дней.

Порядка 79 процентов россиян обеспокоены стабильностью своего трудоустройства

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Неуверенность в своем трудоустройстве стала главной тревогой россиян в период пандемии. Об этом свидетельствуют результаты международного исследования Edelman Trust Barometer 2021 консалтинговой компании Edelman, на которые ссылается РБК. Порядка 79 процентов россиян заявили, что обеспокоены стабильностью своего трудоустройства. Еще 43 процента опрошенных заявили, что бояться потерять работу. Вторым самым популярным страхом стала возможная утрата гражданских свобод - об этом заявил 61 процент российских респондентов. На третьем месте - боязнь заразиться коронавирусом. Об этом страхе рассказали 60 процентов россиян.



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Лаборатория в Оксфорде (фото из архива)

Биологическая лаборатория Оксфордского университета, занимающаяся исследованиями в области COVID-19, подверглась хакерской атаке. Как сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах, пока не ясно, кто стоит за нападением. В то же время эксперты не исключают участие в атаке иностранного государства. Предполагается, что хакеры могут продать полученную информацию тем, кто больше заплатит.

В зоопарке Праги коронавирус выявлен у гориллы и двух львов

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В зоопарке Праги горилле и двум львам сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат. Заболевание у животных протекает относительно легко, приводит слова дирtктора зоопарка Мирослава Бобека агентство dpa. У гориллы наблюдаются слабость и потеря аппетита. У обоих львов - симптомы простуды и кашель. Предполагается, что животные могли заразиться от работников зоопарка, в котором теперь собираются протестировать и других зверей.

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Все лидеры стран - членов Евросоюза считают, что необходимо ввести цифровые паспорта вакцинации от коронавируса. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) по итогам специального онлайн-саммита, посвященного борьбе с пандемией. По словам главы германского правительства, предварительная работа уже проведена, чтобы гарантировать совместимость национальных сертификатов. До выработки итогового варианта потребуется не более трех месяцев. Решение по основным данным, которые необходимо будет вносить в подобные документы, примет Еврокомиссия.

В то же время введение данных паспортов не означает, что свободно путешествовать смогут лишь их владельцы, отметила Меркель. "По этому вопросу пока не принято никаких политических решений", - заявила она. Кроме того, по словам канцлера ФРГ, не исключено, что в связи с мутациями вируса "нам придется проходить вакцинацию" регулярно в течение длительного периода времени. В этой связи ЕС работает над долгосрочным наращиванием прививочных мощностей. Для этого была создана целевая рабочая группа во главе с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном. Данный шаг позволит объявить необходимые тендеры и продолжить исследования, уверены в Брюсселе.

Хроника пандемии 25 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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