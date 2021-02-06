 Когда от коронавируса умирают врачи. Юрист об ответственности государства | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 07.02.2021

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Россия

Когда от коронавируса умирают врачи. Юрист об ответственности государства

Семьям умерших от COVID-19 врачей в России положены компенсации, но добиться денег могут не все. Интервью DW с юристом, которая защищает права семей и готова дойти до ЕСПЧ.

Врачи скорой помощи в Москве, июль 2020 года

Врачи "скорой помощи" в Москве, июль 2020 года

Если врач в России заразился коронавирусом на работе и умер, то его семье положена компенсация в 2,75 млн рублей. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. Сотни семей получили деньги, но некоторые добиться компенсации не могут. О том, почему это сложно, мы поговорили с юристом "Правовой инициативы" Анастасией Захаровой.

Deutsche Welle: В "Списке памяти" значится больше тысячи медиков, которые умерли в России во время пандемииЭтот список ведут сами врачи, он неофициальный и не претендует на то, чтобы его считали точной статистикой. Но, по данным на октябрь 2020 года, известно, что выплаты получили только 256 семей погибших медиков. Почему такие разные цифры?

Анастасия Захарова: Указ президента под номером 313 составлен так, что компенсацию могут получить не все. Например, она не полагается детям погибшего врача, если они старше 23 лет или если они старше 18 лет и не обучаются на очной форме обучения. Если умерший не состоял в зарегистрированном браке, его партнер не получит деньги. У некоторых просто нет супругов, а дети, например, выросли.

Анастасия Захарова

Анастасия Захарова

С одной стороны, это имеет смысл, так как компенсации могут получить только те, кто находился на иждивении медицинского работника. С другой стороны, перечень этих лиц закрытый, что не позволяет другим лицам, которые фактически были на иждивении, получить компенсацию. Например, если женщина в декрете, и она одна с ребенком, то часто ее поддерживают родители. Несмотря на то, что она фактически на иждивении родителей, компенсация ей не положена.

Но есть и отдельные сложности, их три. Во-первых, для выплаты компенсации должно быть установлено, что врач заболел на рабочем месте. На практике установить, от кого именно он заразился, очень сложно. В итоге либо расследование вообще не проводят, либо проводят и говорят, что человек заразился не на работе. Вторая сложность: не ставят диагноз "коронавирус", не тестируют людей и указывают причиной смерти пневмонию или еще что-то. Получается, человек умирает вроде как не от коронавируса.

И третья сложность: в этом указе есть очень интересная формулировка, за которую цепляются, когда не хотят платить компенсации. В ней говорится, что деньги полагаются только тем, кто работал с пациентами, у которых или было подтверждено наличие коронавируса, или было подозрение на него. Получается в эту категорию не попадают те, кто работал в больницах, которые не были перепрофилированы под прием пациентов с коронавирусом. Например, врач-терапевт, который целый день с разными больными и кто-то мог бессимптомно болеть. Врач, в итоге, заражается, но установить от кого практически невозможно.

- Кто должен расследовать, как заразился медработник?

- По закону работодатель должен создать специальную комиссию, в течение суток провести расследование и установить, был ли факт заражения на рабочем месте, а также подготовить все документы и направить их в фонд для получения единовременной выплаты. Но сложности начинаются уже на моменте работы комиссии. В одном из случаев комиссия не сделала вообще ничего, даже не выдала документ о том, что они не установили заболевание на рабочем месте.

- Что вы можете рассказать о делах, которые сейчас ведете?

Медперсонал в палате с больными ковидом

Медперсонал в палате с больными ковидом

- У нас сейчас пока два дела, мы ведем их совместно с дагестанской организацией "Монитор пациента", многие просто боятся обращаться в суды и правоохранительные органы. По одному из дел мы решили подать гражданский иск, а по другому - заявление о преступлении, о халатности. Мы связываем эти смерти с тем, что медикам не были выданы средства индивидуальной защиты (СИЗ) в достаточном количестве. В первом случае медика, когда он болел, не тестировали на коронавирус, а последняя запись о выдаче СИЗ в журнале учета этой больницы чуть ли не за 2018 год. Получается, с тех пор ничего не выдавалось, хотя уже в марте все понимали, что эпидемиологическая обстановка накаляется и что нужно защищать врачей.

В том, что государство не обеспечило врачей необходимыми средствами защиты, мы видим не только нарушение трудового законодательства, но и нарушение статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека. СИЗ - это фактически единственная возможность для врачей снизить риск заболевания вирусом, и в некоторых больницах государство эту возможность им не предоставило.

- Как вы оцениваете перспективы этих дел?

- Мы ждем, когда суд начнет рассматривать гражданское дело, а по уголовному делу недавно получили отказ в возбуждении, его мы планируем обжаловать. В марте-апреле было много новостей, что средства защиты врачам предоставляют НКО, что граждане скидываются на то, чтобы купить маски и перчатки медикам. Но защищать врачей должно государство. Нельзя сказать, что врачу выдали одну маску, перчатки, очки и все - что могли, то сделали, как это следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Есть нормы о том, какой категории работников какие средства должны быть выданы. Одной маской за смену врач, скорее всего, не обойдется.

Медперсонал в палате интенсивной терапии, где лечат больных ковидом

Медперсонал в палате интенсивной терапии, где лечат больных ковидом

Врачи заражаются, а часто это пожилые люди, они сложно переносят этот вирус и погибают. Семьи должны получить компенсации, в некоторых случаях медики заражали родных, приходя после работы домой, некоторые так потеряли обоих родителей. Но мы хотим не просто добиться компенсаций, но и признания того, что государство не выполнило свои обязательства по защите медицинских работников. Мы хотим, чтобы оно взяло на себя ответственность за недопоставку СИЗ и за смерти медиков. Но все зависит от того, насколько государство готово признать, что в начале пандемии были проблемы с поставками СИЗ и что это вызвало смерть медработника. Если оно этого не признает, то мы пойдем в ЕСПЧ.

- Вы говорите, что многие семьи боятся обращаться в суды. Почему?

- Тут несколько причин. В тех случаях, где медработники не умерли, а просто переболели коронавирусом, они просто боятся потерять работу. Ведь если им отказали, например, в поощрительных выплатах, надо подавать иск против больницы. Вторая причина - это боязнь столкнуться с системой, некоторые именно так и говорят. В маленьких городах, где все друг друга знают, люди боятся, что из-за этого пойдет негатив на семью. Но и у медработников, и у их семей есть права, и важно, чтобы они соблюдались.

Медикам, если у них не хватает СИЗ, необязательно сразу идти в суд, можно сначала написать главному врачу, важно начать этот диалог. И если человека не слышат, то лучше обратиться за тем, что положено по закону, и требовать средств зашиты, компенсаций, выплат. Важно подать иски, отстоять права и создать практику, чтобы все могли получить компенсации, чтобы у всех врачей были СИЗ, чтобы на это всегда обращали внимание.

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    Автор: Наталия Королева


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