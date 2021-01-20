Производство "Спутник V" в Германии могло бы начаться не раньше лета

Из различных стран Евросоюза один за другим начали поступать сообщения о готовности не только применять, но и выпускать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". В минувшие выходные с такими заявлениями выступили канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министр Словакии Игор Матович. До этого министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) рассказал, что немецкое правительство по просьбе России посредничает при поиске производственных мощностей в ФРГ и в целом в ЕС.

Почему политики ЕС проявляют интерес к российской вакцине

А пресс-секретарь премьер-министра восточногерманской федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа (Reiner Haseloff) уже даже пообещал господдержку фармацевтической компании IDT Biologika в городе Дессау, "если она захочет выпускать российскую вакцину и если та будет зарегистрирована в ЕС". Тем самым было официально подтверждено, что эта фирма получила соответствующий запрос из Москвы.

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Всплеск европейского интереса к применению и даже производству "Спутника V" объясняется, очевидно, двумя основными причинами. Во-первых, острейшим дефицитом вакцин от Covid-19 в Евросоюзе, возникшим из-за того, что мощностей тех трех производителей, чьи разработки получили регистрацию в ЕС, пока явно не хватает для удовлетворения огромного спроса. Во-вторых, ростом доверия к российской вакцине после подробной публикации в начале февраля в авторитетном научном журнале The Lancet результатов третьей фазы ее клинических испытаний.

Однако бросается в глаза, что заявления о производстве "Спутника V" на территории ЕС пока делают исключительно политики. Они сейчас оказались под нарастающим огнем общественной критики, а потому им нужно срочно продемонстрировать избирателям, что они всеми силами пытаются решить проблему многомесячных очередей на прививку. Но политики не могут напрямую давать указания фармацевтическим компаниям: это - частные фирмы, а они-то как раз ведут себя в вопросе возможного выпуска российской вакцины весьма сдержанно.

IDT Biologika уже выполняет заказ AstraZeneca

Собственно, на данный момент кандидатом на выпуск "Спутника V" в СМИ конкретно называют только немецкую IDT Biologika. Эта компания как раз в 2021 году отметит свое 100-летие, во времена ГДР она занималась разработкой и производством вакцин для животноводства, после приватизации в 1993 году сфокусировалась на двух бизнес-моделях - выполнение чужих заказов на производство препаратов для иммунизации людей и выпуск собственной ветеринарной продукции. В 2015 году она купила завод в США, в прошлом году добилась годового оборота примерно в 213 млн евро, на фирме трудятся около 1500 человек.

Юрген Бетцинг (слева) с министром Шпаном (второй справа) и премьером Хазелоффом (справа)

Головной завод IDT Biologika в Дессау с января этого года обеспечивает производство, розлив по ампулам и упаковку так называемой "оксфордской" вакцины британо-шведского концерна AstraZeneca и уже отправил заказчику первые 8 млн доз. "Наш ноу-хау в нынешней ситуации очень востребован", - констатирует генеральный директор Юрген Бетцинг (Jürgen Betzing). Компания даже попыталась совместно с Немецким центром инфекционных исследований (DZIF) на государственные средства в размере 114 млн евро создать собственную вакцину против коронавируса, но в январе была вынуждена временно прекратить испытания из-за слишком слабого иммунного ответа у участников теста.

Конкуренция за свободные производственные мощности

Так что по своему профилю IDT Biologika вполне подошла бы как производственная площадка для выпуска "Спутника V". Однако ничего конкретного Юрген Бетцинг в опубликованном 4 февраля интервью газете Mitteldeutsche Zeitung не сказал, отметив, что компания ведет сейчас переговоры с различными производителями. В любом случае налаживание производства новой вакцины, подчеркнул генеральный директор, заняло бы как минимум четыре-пять месяцев, и даже такой срок "был бы весьма амбициозным, но мы считаем, что справились бы".

Штаб-квартира и головной завод IDT Biologika в городе Дессау: в 2021 году компания отметит 100-летие

В свою очередь, Андреас Нойберт (Andreas Neubert), отвечающий в IDT Biologika за научные разработки, пояснил в интервью радиостанции Deutschlandfunk, что "у нас нет мощностей, которые не были бы загруженными, но мы обладаем мощностями, которые можно было бы расширить". Для этого нужны не столько деньги ("такие усилия сейчас очень хорошо оплачиваются", пояснил ученый), сколько время.

Хотя деньги, конечно, тоже будут играть свою роль на переговорах о том, чей именно заказ возьмется выполнять тот или иной европейский фармацевтический завод. Так, Себастьян Курц в интервью немецкой газете Welt am Sonntag сказал, что Австрия "попытается предоставить мощности подходящих местных компаний для производства российских или китайских вакцин", но также и из других стран. Аналогично высказался и словацкий премьер Игор Матович: его стране следует вести переговоры о выпуске разных вакцин - BioNTech/Pfizer, Moderna и, в частности, "Спутник V".

А что с R-Pharm Germany - немецкой "дочкой" российской "Р-Фарм"?

Так что Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), который продвигает вакцину Центра Гамалеи за рубеж, придется конкурировать за дефицитные производственные мощности в Европе с ведущими западными и китайскими компаниями. Этой проблемы можно было бы избежать, если бы за выполнение заказа взялась фирма R-Pharm Germany GmbH - стопроцентная немецкая "дочка" московской фармацевтической компании "Р-Фарм", крупнейшего производителя "Спутника V" в России. Однако об этом предприятии в баварском городе Иллертиссене речь как о возможном кандидате почему-то пока не заходит.

Экспортная партия вакцины "Спутник V"

Итак, РФПИ для налаживания производства "Спутника V" в Европе нужно договориться с подходящей производственной площадкой, обойдя при этом конкурентов, получить официальную регистрацию российской вакцины в ЕС и в течение как минимум четырех-пяти месяцев содействовать на месте налаживанию производственного процесса. Впрочем, сразу после регистрации европейским регулятором EMA можно будет приступить к экспорту вакцины не только в Венгрию, но и во все другие страны ЕС, однако объемы поставок зависят от производственных мощностей в самой России, которых пока не хватает для удовлетворения внутреннего спроса.

Вакцины BioNTech/Pfizer и CureVac могут стать серьезными конкурентами

В общем, производство "Спутника V" сможет начаться в Евросоюзе, по всей видимости, не раньше середины лета. Однако к этому времени в Германии резко возрастет выпуск вакцины BioNTech/Pfizer и, скорее всего, уже будет допущена вторая немецкая мРНК-вакцина фирмы CureVac, которую ЕС заказал в особо крупных размерах. К тому же увеличат свои поставки AstraZeneca и Moderna, и, возможно, на рынок начнут поступать разработки Novavax и Johnson & Johnson.

Центр вакцинации в Берлине. Пока жители Германии не могут выбирать, чем именно прививаться

Иными словами, ситуация острого дефицита в ЕС закончится, и "Спутнику V" придется конкурировать с вакцинами других производителей. Согласно опубликованному 8 февраля опросу по заказу телекомпании RTL, для 55% жителей Германии не все равно, какой вакциной их будет прививать. Если бы опрошенным предоставили выбор (чего пока нет), то из трех имеющихся на данный момент препаратов они явно предпочли бы BioNTech/Pfizer с большим отрывом от AstraZeneca и при минимальном интересе к Moderna.

Так что если летом 2021 года в Германии или другой стране ЕС начнется производство российской вакцины "Спутник V", то она с большой долей вероятности пойдет не столько на немецкий или в целом европейский рынок, сколько скорее на экспорт за пределы Европы.

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