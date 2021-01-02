Коронавирус: Индия разрешила использование сразу двух вакцин

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2инфекция выявлена более чем у 84 млн жителей планеты. Свыше 1,84 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 59,9 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 3 января (время московское).

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На одной из московских улиц

В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 24 150 случаев. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 504. Как сообщает оперативный штаб, выздоровевшими считаются 19 847 человек. Нарастающим итогом в РФ с начала эпидемии зарегистрированы 3 236 787 случаев заражения коронавирусной инфекции, 58 506 умерших и 2 618 882 выздоровевших.

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В Украине зафиксировано 4 576 новых случая заражения коронавирусом. За сутки умерли 123 пациента. Общее число инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 074 093 человека, 18 854 человека умерли от последствий COVID-19, выздоровели 728 865 человек.

Индия разрешила использование двух вакцин против коронавируса

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Индия выдала разрешение на применение в стране двух вакцин против коронавируса. Это оксфордская вакцина AstraZeneca и препарат, разработанный индийской компанией Bharat Biotech. Причем, вакцина AstraZeneca будет произведена в Индии. Власти рассматривают и другие вакцины для применения их в стране.

План иммунизации в Индии предполагает в первую очередь вакцинировать медаботников, чиновников, правоохранителей, а также граждан со слабым иммунитетов в связи с возрастом или другими заболеваниями. Это 300 миллионов человек, которые должны быть привиты к августу 2021 года. По данным министерства здравоохранения, более 20 000 медицинских работников прошли обучение по применению вакцины.

Индия с 1,4-миллиардным населением, стала второй страной в мире по числу инфицированных после США: более 10,3 миллионов подтвержденных случаев заражения и около 150 тысяч скончавшихся. Пик эпидемии здесь пришелся на сентябрь.

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В китайском городе Хэйхэ в северо-восточной провинции Хэйлунцзян приостановлена работа городского общественного транспорта в связи с эпидемиологической обстановкой. Запрет распространяется как на автобусы, так и на такси. Комитет здравоохранения Хэйлунцзяна сообщил в понедельник, что за сутки в Хэйхэ были выявлены четыре новых заразившихся коронавирусом в острой форме, все они ранее числились как бессимптомные. С 1 января жители Хэйхэ в соответствии с решением властей не могут вылетать из города самолетами. В Китае за весь период с начала пандемии COVID-19 выявлено около 84 тысяч случаев заражения. Власти КНР первыми сообщили о начале распространения нового коронавируса, в стране локально были введены жесткие локдауны.

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 10 315 случаев. Всего с начала пандемии в ФРГ выявлены 1 765 666 инфицированных. За последние 24 часа от последствий заражения COVID-19 скончались 312 человек, общее число летальных исходов составило 34 272. В праздничные и выходные дни публикуемые данные, как правило, не отражают реальные показатели.

В США - более четверти миллиона новых случаев коронавируса

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В США зафиксировано максимальное число выявленных случаев инфицирования за сутки - свыше 277 тыс. Об этом свидетельствуют цифры, приведенные 2 января Университетом Джонса Хопкинса в американском Балтиморе. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 20 396 243. От последствий COVID-19 умерли 349 933.

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Ларри Кинг

Популярный американский тележурналист, 87-летний Ларри Кинг госпитализирован с COVID-19. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к семье ведущего. По его данным, звезда шоу Larry King Live (1985-2010) уже больше недели находится в медицинском центре в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Ларри Кинг страдает от диабета второго типа и стенокардии, он пережил несколько сердечных приступов, а также победил рак легких.

Саудовская Аравия снимает запрет на въезд

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Саудовская Аравия 3 января откроет въезд в страну наземным, воздушным и морским транспортом. Об этом сообщили в саудовском министерстве внутренних дел. Запрет действовал две недели на фоне сообщений о распространении нового варианта коронавируса в Великобритании.

По данным МВД, ряд ограничений при этом сохранится. Так, прибывающих из стран, где новая мутация распространена, - в частности, из Соединенного Королевства и ЮАР, - попросят провести минимум 14 дней за их пределами, чтобы быть допущенными на территорию Саудовской Аравии.

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Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) потребовал продления на три недели жесткого локдауна в Германии, срок которого должен истечь 10 января. "Локдаун должен быть продлен до конца января. Преждевременное снятие ограничений снова отбросит нас далеко назад", - считает он.

Зёдер также выступил за то, чтобы школы и детские сады оставались пока закрытыми. По мнению главы местного кабмина, спешить с их открытием было бы безответственно, учитывая "высокие показатели инфицирования". Коронавирус распространяется и в школах, подчеркнул при этом премьер Баварии. "Именно после каникул угроза - выше всего. Многие в Германии долгое время недооценивали это", - добавил он.

В США уже свыше 20 млн инфицированных с начала пандемии

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С начала пандемии в США выявлены свыше 20 млн инфицированных. Об этом свидетельствуют данные CDC. По их подсчетам, число зараженных достигло 20 061 818 (плюс 168 637 за сутки). Количество умерших от последствий заболевания COVID-19 составляет 346 925 (плюс 2 428 за сутки).

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В США первые дозы вакцины получили 4 225 756 человек, распределены для последующего применения еще более 13 млн доз препарата, сообщают федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Речь идет о вакцинах немецкой компании BioNTech и американской Pfizer, а также американской - Moderna.

Хроника пандемии 2 января >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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