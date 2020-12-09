Меркель назвала борьбу с COVID-19 задачей столетия

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) поблагодарила соотечественников за их усилия в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Уходящий 2020-й стал годом, в котором многие люди превзошли самих себя, подчеркнула глава правительства в новогоднем обращении, текст которого обнародован в четверг, 31 декабря.

Она особо выделила заслуги сотрудников медицинских учреждений, домов престарелых и военнослужащих вооруженных сил. Жизнь была возможна, несмотря на пандемию, благодаря вкладу многих людей - в супермаркетах и грузоперевозках, в почтовых отделениях, в общественном транспорте, полицейских участках, школах и детских садах, церквях и редакциях СМИ, напомнила Меркель.

Борьба с пандемией COVID-19 является "задачей столетия в политическом, социальном и экономическом планах", считает канцлер. Она призвала сограждан проявить терпение и выдержку даже в свете начавшейся массовой вакцинации. "Зима будет тяжелой", - признала Меркель. Глава правительства поблагодарила немцев за их дисциплинированное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. По словам Меркель, внимание к другим и проявление здравого смысла являются признаками человечности.

Надежда на окончание коронавирусного кризиса несколько дней назад "обрела лицо", отметила канцлер. Речь идет о людях, которым сделали прививку от новой инфекции. Вакцинация в ФРГ началась 27 декабря. Сама Меркель заявила, что сделает прививку, когда настанет ее очередь.

Неисправимость COVID-диссидентов и цинизм теорий заговора

Глава правительства не забыла о жертвах нового вируса. Те, кто оплакивают погибших родственников или страдают от последствий перенесенного заболевания, испытывают особую горечь, видя, как некоторые "неисправимые люди" продолжать преуменьшать опасность инфекции, подчеркнула канцлер. По ее словам, "теории заговора не только ошибочны и опасны, но также являются проявлением цинизма и жестокости".

Развивать смелые идеи в динамично меняющемся мире

Федеративной Республике нельзя упускать из виду другие задачи, считает канцлер. Вирус SARS-CoV-2 не будет центральной темой нового года, отметила она. Мир быстро и фундаментально меняется, поэтому Германии необходимо "со всей мощью и творчеством развивать смелые идеи" для будущего - например, в области экономики, не оказывающей неблагоприятного воздействия на климат, уверена Меркель.

Последняя новогодняя речь Меркель в качестве канцлера

Нынешнее новогоднее обращение Меркель к согражданам, судя по всему, станет последним для нее в качестве главы правительства. "За последние 15 лет мы никогда не ощущали уходящим год таким трудным - и никогда, несмотря на все тревоги и некоторый скепсис, не смотрели в новый год с такой надеждой", - резюмировала канцлер Германии.

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