Тысячи немцев вопреки призывам властей отправились в горы

В первые дни нового года в горных регионах Германии установилась зимняя погода, и десятки тысяч немцев, несмотря на многочисленные призывы властей и полиции оставаться дома, отправились в горы, чтобы насладиться первым снегом, покататься на лыжах и санках. В связи с введенным с 16 декабря в Германии локдауном, лыжные курорты закрыты, не работают лифты и спасательные службы, лыжные трассы не подготовлены к использованию. Кафе и рестораны, а также гостиницы для туристов были закрыты еще со 2 ноября.

Отдыхающие в Гарце неподалеку от Вурмберга

Чтобы сделать пребывание отдыхающих максимально дискомфортным и тем самым отпугнуть их от поездки в горы, местные власти ограничили число мест на парковках, закрыли общественные туалеты, запретили продажу еды и горячих напитков на вынос, хотя это не запрещено в городах. Однако все это не повлияло на желание немцев провести свободное время на свежем воздухе в снегу.

Многокилометровые пробки и переполненные парковки

В первые три дня нового года образовывались многокилометровые пробки на подъездах к известным зимним курортам, как Винтерберг в регионе Зауэрланд на западе Германии, в баварских Альпах, горах Таунус в Гессене и в Гарце в Тюрингии. В Винтерберге были заполнены до отказа парковки, сотни взрослых и детей катались по склонам на санках, на лесных тропинках было так же оживленно, как в отдельные дни в центре крупного города.

Винтерберг

Только 2 января в Винтерберге полиция оштрафовала более 270 человек за нарушение коронавирусных ограничений - несоблюдение дистанции, отсутствие защитных масок, - а также за неповиновение и оскорбления полицейских. Вечером 2 января местные власти Винтерберга объявили о запрете на посещение городка, однако это не повлияло на ситуацию, в результате 3 января полиция перекрыла несколько дорог, ведущих к нему.

Бургомистр местечка Шлирзе в баварских Альпах Франц Шнитценбаумер (Franz Schnitzenbaumer) также рассказал об огромном наплыве отдыхающих, сотнях саночников и лыжников даже на самых небольших склонах, сотнях людей на коньках, катающихся по замерзшему озеру. По его словам, заметно, что в этом году из-за пандемии никто не уехал в отпуск – в расположенном неподалеку Мюнхене и его округе живет около 3 миллионов человек.

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