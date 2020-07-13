В разгар пандемии в Австрии открывается горнолыжный сезон

На многих горнолыжных курортах Австрии в четверг, 24 декабря, начинается зимний сезон - со строгим соблюдением гигиенических мер в связи с пандемией коронавируса. В частности, все лыжники старше 14 лет должны носить особо эффективные защитные маски FFP2, если они находятся на подъемниках или стоят в очереди.

С этой защитной мерой согласны не все курорты. Так, владельцы горной железной дороги на курорте в Заальбахе хотят юридически оспорить это решение, поскольку контролировать ношение масок сложно, но если будут выявлены нарушения, ответственность придется нести компании. По этой причине курорт Зальбах-Хинтерглемм откроется только в том случае, если требование носить FFP2-маски будет отменено.

И на горнолыжном курорте в Ишгле, который в начале года стал рассадником коронавируса в Европе, решили не открывать сезон. Причина заключается в том, что этот район находится на границе Австрии и Швейцарии, и тот, кто заедет на территорию Швейцарии, должен будет по возвращении отправиться в карантин.

Катание на лыжах только для жителей страны

С 24 декабря заработают подъемники, но при этом гостиницы и точки общепита в Австрии останутся закрытыми до 7 января. Таким образом, сами австрийцы получат возможность совершать однодневные поездки в горы, но иностранных туристов там фактически не будет. Тем более, что с 7 декабря по 10 января все приехавшие в страну из зон риска будут обязаны отправиться на десятидневный карантин.

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