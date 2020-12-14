 В США получила допуск уже вторая вакцина от коронавируса | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 19.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

В США получила допуск уже вторая вакцина от коронавируса

Уже в двадцатых числах декабря американцы смогут получить две различные прививки от коронавируса. Вторая вакцина компании Moderna была экстренно зарегистрирована в США.

Вход в компанию Moderna, Кембридж, Массачусетс

Вход в компанию Moderna, Кембридж, Массачусетс

Вторая вакцина против коронавируса теперь может быть использована в США. Управление по санитарному надзору США (FDA) вечером в пятницу, 18 декабря, выдало экстренное разрешение на применение вакцины американской фармацевтической компании Moderna. На выходных планируется распределить почти 6 млн доз препарата, чтобы начать вакцинацию в двадцатых числах декабря. 

Это первая регистрация вакцины американского концерна в мире. Ее эффективность, по данным производителя, составляет 94%. Moderna намерена получить полноценную лицензию в США в 2021 году.

Вакцина BioNTech/Pfizer получила допуск в США в начале декабря

11 декабря вакцина BNT162b2 немецкой биотехнологической компании Biontech и ее американского партнера Pfizer уже получила экстренное разрешение властей США. Вакцинация началась 14 декабря. Первыми прививку от коронавируса сделали медсестре Сандре Линдси, работающей в реанимации одной из нью-йоркских клиник. Кадры показали в прямом эфире. Мэр Нью-Йорка Эндрю Куомо, комментируя начало вакцинации, поблагодарил медиков, назвав их истинными героями.

Соединенные Штаты стали шестой страной, выдавшей разрешение на применение данного препарата. Ранее аналогичные решения приняли власти Великобритании, Канады, Бахрейна, Саудовской Аравии и Мексики. В ЕС проверка вакцины продолжается, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) намерено принять решение до 29 декабря.

По результатам исследований, эффективность препарата достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено. В испытаниях вакцины, которая снижает до минимального риск тяжелого течения пневмонии COVID-19, участвовали 43,5 тысячи человек, примерно половина из них получили плацебо.

Смотрите также:

  • Граффити: женщина-медик в хирургической шапочке и маске с символом супермена. На фоне граффити стоит мужчина в защитной маске.

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Европу захлестнула вторая волна коронавируса

    С приходом осени число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией резко взмыло вверх: к ноябрю во многих государствах Европы ежедневный прирост исчислялся десятками тысяч случаев. На фоне всплеска заболеваний COVID-19 все больше стран вновь стали вводить многочисленные ограничения, пытаясь замедлить распространение коронавируса и предотвратить коллапс системы здравоохранения.

  • Ангела Меркель в маске

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Германия: мягкий локдаун

    К началу ноября в Германии был установлен новый антирекорд числа заражений - суточный прирост инфицированных SARS-CoV-2 превысил отметку в 20 тысяч. Пытаясь его уменьшить, власти со 2 ноября ввели мягкий локдаун. Канцлер Ангела Меркель призвала жителей страны к пониманию необходимости введенных противоэпидемиологических мер. К середине ноября суточные показатели стали снижаться.

  • Перевернутые стулья на барной стойке в одном из ресторанов Германии

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Германия: клубы и спортзалы закрыты, рестораны работают только навынос

    Мягкий или частичный локдаун в Германии в основном коснулся сферы досуга и развлечений: закрыты клубы, дискотеки, спортзалы и театры; рестораны, кафе и бары могут торговать только навынос. Школы и детские сады продолжают работать. Ограничения предположительно будут действовать до конца ноября.

  • Женщина в защитной маске рядом с уличным столбом с плакатом, напоминающим о необходимости надеть маску

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Маски: неизменный атрибут осеннего гардероба

    Одним из главных требований социального дистанцирования в Германии остается ношение защитных масок. Во многих немецких городах их теперь нужно носить не только в общественном транспорте, но и на оживленных улицах. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы от 50 до 250 евро - в зависимости от федеральной земли.

  • Сотрудник отделения интенсивной терапии больницы в Краснодаре

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Россия: антирекорды числа заражений и летальных исходов

    Суточные показатели прироста заражений коронавирусом в РФ к ноябрю превысили 22 тысячи. 17 ноября в стране был зафиксирован антирекорд смертности - от последствий COVID-19 за сутки умерли 442 человека. Регионы с трудом справляются со второй волной: СМИ пишут о том, что в некоторых больницах койки и раскладушки ставят в коридорах, больным не хватает кислорода, а скорую приходится ждать сутками.

  • Сотрудники МЧС РФ в защитных костюмах дезинфицируют помещение Ярославского вокзала в Москве

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    В Москве - одни из самых суровых ограничений в РФ

    Несмотря на антирекорды числа зараженных SARS-CoV-2, локдаун в РФ пока объявлять не собираются, вводя точечные ограничения на уровне регионов. Одни из самых суровых - в Москве. С 13 ноября столичные бары и рестораны не могут работать по ночам, вузы переведены на удаленку, запрещено посещение "культурных, выставочных, просветительских мероприятий". Ограничения продлятся до 15 января 2021 года.

  • ОМОН задерживает участников протеста в Минске

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Беларусь: массовые демонстрации в условиях пандемии

    На фоне роста заражений SARS-CoV-2 в Беларуси ее жители продолжают выходить на многотысячные акции протеста. Лукашенко уже обвинил протестующих в том, что их действия осложняют борьбу с COVID-19. О массовых задержаниях и арестах демонстрантов и об антисанитарных условиях в СИЗО власти умалчивают. К 14 ноября суточный прирост заболеваний превысил 1200 случаев. Многие считают статистику заниженной.

  • Граффити на фасаде больницы скорой помощи с изображением врача в защитной маске и словом Спасибо

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Украина: киноиндустрия и ресторанный бизнес боятся не пережить локдаун выходного дня

    Уровень суточных заражений коронавирусом в Украине к середине ноября достиг максимума с начала пандемии, превысив 12 тысяч. В стране введен локдаун выходного дня: по субботам и воскресеньям работают только продовольственные магазины, аптеки, транспорт и заправки. Рестораны, бары и кафе могут торговать навынос. Рестораторы, представители киноиндустрии и сферы торговли опасаются за свой бизнес.

  • Закрытый ресторан в Австрии

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Австрия: жесткий локдаун до 6 декабря

    В борьбе с коронавирусом австрийские власти ввели жесткий локдаун. С 17 ноября по 6 декабря выходить из дома разрешается только по определенным причинам - например, для посещения продуктовых магазинов и аптек, поездок на работу, на прием к врачу. Разрешены также прогулки и пробежки. Все магазины за исключением супермаркетов закрыты, аптеки, банки и автозаправки продолжат работать.

  • Больных коронавирусной инфекцией из Франции отправляют вертолетом на лечение в Германию

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Франция: больных COVID-19 отправляют на лечение в Германию

    Франция находится на четвертом месте в мире по уровню распространения коронавируса. С начала пандемии здесь выявлено 1,9 млн заражений. Система здравоохранения страны перегружена, некоторых пациентов перевозят на лечение в ФРГ. С конца октября в стране действует локдаун. Жителям отводится один час в день, чтобы сходить в магазин, к врачу или прогуляться в радиусе не более одного километра от дома.

  • Заградительные щиты на улице Гётеборга с надписью сохраняйте дистанцию

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Швеция: коронавирус стал третьей по распространенности причиной смерти

    В первом полугодии 2020 года последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в Швеции. Около 10 процентов от общего числа умерших в стране скончались от последствий COVID-19, говорится в отчете Минздрава.

  • Пожилая женщина, живущая в доме престарелых, обнимается с пришедшим навестить ее сыном через пластиковую штору.

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Италия: объятия с родителями через пластиковую штору

    Италия входит в десятку стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Число заражений с начала пандемии превысило миллион. С ноября в стране действует комендантский час. Территория Италии разделена на три зоны риска, в регионах "красной зоны" - частичный локдаун. Многие дома престарелых закрыты для посещения. В одном из них оборудовали комнату с пластиковыми шторами, чтобы люди могли обняться.

  • Норки в клетках на фермах в Дании

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Дания: жертвами коронавируса стали норки

    Власти Дании распорядились уничтожить всех норок на фермах страны. Причиной стал обнаруженный у норок мутировавший коронавирус SARS-CoV-2, который распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Дания является крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране работают 1139 норковых ферм, на которых в сумме живут около 15-17 миллионов норок.

  • Вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer

    Как Европа борется со второй волной коронавируса

    Свет в конце туннеля: вакцины от коронавируса могут появиться уже в начале 2021 года

    Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и американская корпорация Pfizer 9 ноября объявили о том, что разработанная ими вакцина показала эффективность в 90%. Неделей спустя о 95-процентной действенности своей вакцины заявила американская фирма Moderna. Обе компании намерены подать в США заявку об ускоренной регистрации препарата. Есть надежда, что уже в начале 2021 года вакцина будет доступна.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:09

Вакцина от Moderna: самое эффективное средство защиты от коронавируса? (17.11.2020)

Контекст

Какую вакцину от ковида зарегистрируют в ЕС первой, и как ее распределят

Великобритания одобрила первую вакцину от коронавируса. Решения в Евросоюзе об этом пока нет. Какие вакцины ждут своего часа в ЕС, каковы их шансы, и как будут их распределять?  

Цена прививки от ковида в ЕС: все вакцины дешевле 60 евро

Вакцинация от COVID-19 будет для жителей многих стран бесплатной. Тем, кто захочет приехать в ЕС и привиться за свой счет, предстоит смотреть не на цену, а на технологию.  

Предупреждение для аллергиков: чем может быть опасна прививка от COVID-19

В Великобритании началась массовая вакцинации от коронавируса. У двух человек после прививки возникла острая аллергия. Что нужно знать аллергикам, и в каких случаях британские власти не рекомендуют вакцинацию.  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Германии вводят жесткий локдаун и готовятся к массовой вакцинации (14.12.2020)  

Вакцинация в Германии: у терапевтов есть вопросы к правительству (11.12.2020)  

Также по теме

USA New York | Krankenschwester Sandra Lindsay bekommt Covid-19 Impfung

В США и Канаде началась массовая вакцинация от коронавируса 14.12.2020

Первыми прививки от коронавируса в США и Канаде получили медсестры, кадры вакцинации транслировались по телевидению. Обе страны несколько дней назад разрешили использовать вакцину BioNTech/Pfizer.

Pfizer-BioNTech Covid-19-Impfung

В США с 14 декабря стартует массовая вакцинация от коронавируса 12.12.2020

Поставки препарата от коронавируса BioNTech и Pfizer 145 прививочным центрам уже начались, 14 декабря стартует вакцинация населения, сообщили в Белом доме.

BdTD | USA | Schnee fällt auf maskierte Skelette, die bereit sind, das «Jahr 2020» zu begraben

Коронавирус: в США COVID-19 унес больше жизней, чем Вторая мировая 11.12.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 71 млн человек во всем мире, свыше 1,59 млн скончались. Выздоровели более 49,3 млн пациентов. DW следит за событиями 11 декабря.

Реклама

Самые читаемые

Министерство юстиции ФРГ подтвердило допрос Навального в прокуратуре Берлина  

Немецкие СМИ о пресс-конференции Путина и его словах о Навальном  

Карабахский конфликт: в Армении начался национальный траур  